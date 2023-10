Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Irgendwie kommt den Sängerinnen und Sängern der Katholischen Kantorei St. Johannes Nepomuk die Situation vertraut vor: Manuel Mader sitzt am Konzertflügel im Pfarrheim, man probt das "Deutsche Requiem" von Johannes Brahms. Und doch ist es jetzt schon fast vier Jahre her, seit er im November 2019 – seinerzeit noch als Student der evangelischen Kirchenmusik – erstmals nach Eberbach kam, um hier die Elternzeitvertretung für den damaligen katholischen Bezirkskantor Severin Zöhrer zu übernehmen. In den vor ihm liegenden sechs Monaten wollte er sich – neben der üblichen Kantorentätigkeit – einen Herzenswunsch erfüllen: das Brahms-Requiem, das erste große Werk, das er als 16-Jähriger einst in der Kantorei seiner Heimatgemeinde mitgesungen hatte, einmal selbst aufzuführen.

Für die für März 2020 geplante Aufführung hatte er eine Fassung für Chor, Solisten, zwei Klaviere und Pauken ausgewählt, aus verschiedenen Gründen: Zum einen hätten die rund 45 Eberbacher Sänger sich kaum gegen ein groß besetztes Orchester durchsetzen können. Zum anderen fühlte sich Mader zum damaligen Zeitpunkt auch der Herausforderung des hochkomplexen Werks in der Orchesterfassung noch nicht gewachsen. Und dann war da natürlich der finanzielle Aspekt. Eifrig wurde damals fürs Konzert geprobt. Doch dann kam Corona und machte – drei Tage vor der Aufführung – all die Arbeit zunichte.

Knapp vier Jahre und etliche Dirigatserfahrungen später ist Manuel Mader nun also erneut zur Vorbereitung des Brahms-Requiems in Eberbach angetreten. Inzwischen ist er Kantor an der evangelischen Regiswindiskirche in Lauffen am Neckar und leitet dort einen rund 55-köpfigen Chor.

Anfang dieses Jahres – noch bevor Zöhrers Weggang aus der Stauferstadt feststand – schlug dieser Mader ein gemeinsames ökumenisches Konzertprojekt mit beiden Chören vor. Schnell war man sich einig, dass es das Brahms-Requiem sein sollte. "Ich suchte gerade nach einem Stück für meinen Chor für den Herbst, da war diese Kooperation eine tolle Möglichkeit", sagt Mader. "Und für die Eberbacher wäre es doch schön, das Projekt mal abzuschließen", dachten sich die beiden Kantoren.

Nun sollte das "Requiem" allerdings in der groß besetzten Originalfassung dargeboten werden: Über 100 Chorsängerinnen und -sänger, zwei Solisten und ein 41 Instrumentalisten umfassendes Orchester werden das berühmte Werk am 25. November in der Kirche St. Johannes Nepomuk in Eberbach und einen Tag später in der Stadthalle von Lauffen zum Klingen bringen. Die Kosten des Projekts werden geteilt. War ursprünglich geplant, dass jeder der beiden Chorleiter selbst seinen Chor samt Projektsängern aufs Konzert vorbereiten und die Aufführung am jeweiligen Heimatort dirigieren würde, so lastet jetzt, nach Zöhrers Weggang, die gesamte Arbeit und Verantwortung auf Manuel Maders Schultern.

Nun kommt er also jeden Montagabend von Lauffen nach Eberbach gefahren, um hier die ihm immer noch wohl vertraute Sängerschar fitzumachen fürs große Musikereignis. Und auch die gemeinsamen Probenwochenenden, bei denen beide Chöre zusammenfinden sollen, liegen ganz in seiner Hand. "Aber ich mach‘ es gerne", versichert Mader. "Es ist für mich eine große Freude, das zu Ende zu bringen." Denn Mader liebt das Requiem von Brahms. "Es handelt sich dabei nicht um eine Totenmesse im liturgischen Sinne, sondern vielmehr um ein Trostwerk für die Hinterbliebenen", erläutert er. "Immer wieder setzt Brahms die Verwandlung von Negativem ins Positive musikalisch um. In wunderschönen Melodieverläufen stellt er einen sehr engen Wort-Ton-Bezug her."

Maders Ziel: "Dass es uns gelingen möge, das Tröstliche in Text und Musik rüberzubringen und die Zuhörer damit zu berühren."