Buchen. (pm) "Immer schön cool bleiben!" – unter diesem Motto nimmt die Stadt Buchen am Mittwoch, 4. Juni, am bundesweiten Hitzeaktionstag teil. Ziel der Aktion ist es, auf die zunehmenden Gesundheitsrisiken durch extreme Hitze aufmerksam zu machen, die infolge des Klimawandels auch in Deutschland immer häufiger auftreten.

Am Vormittag werden auf dem Buchener Wochenmarkt verschiedene Mitmachaktionen angeboten: Ein Glücksrad lockt mit attraktiven Preisen wie Eintrittsgutscheinen für das Buchener Freibad.

Zudem gibt es gesponserte Sonnencremes eines Drogeriemarkts zu gewinnen, und zur Erfrischung wird kostenloses Bodensee-Trinkwasser ausgeschenkt. Auch das Deutsche Rote Kreuz ist mit einem Informationsstand vertreten.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Wissensvermittlung: Um 15 Uhr hält PD Dr. Harald Genzwürker, Leitender Notarzt im Neckar-Odenwald-Kreis, im Alten Rathaus einen Fachvortrag unter dem Titel "Hitze, Sommer, Sonnenschein".

Dabei informiert er über präventive Maßnahmen und individuelle Schutzstrategien bei Hitze. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den gesundheitlichen Risiken für ältere Menschen sowie auf dem Umgang mit Medikamenten bei hohen Temperaturen. Eine Anmeldung zum Vortrag ist nicht erforderlich.

Bereits heute sterben in Deutschland jährlich bis zu 10.000 Menschen infolge extremer Hitze. Der Aktionstag soll daher das Bewusstsein in der Bevölkerung stärken – insbesondere bei Senioren und pflegenden Angehörigen –, um langfristig die sogenannte Hitzekompetenz zu erhöhen.

Nur durch gezielte Aufklärung kann ein wirksamer Schutz vor den gesundheitlichen Folgen extremer Temperaturen erreicht werden.