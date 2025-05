Beigeordneter Benjamin Laber, Ortsvorsteher Otto Kern und Ortschaftsrätin Sabine Trautmann nehmen am Freitag die Schäden am Spielschiff in den Blick. Eine Lösung für das aus Sicherheitsgründen nicht mehr nutzbare Spielgerät soll bald gefunden werden. Foto: Rüdiger Busch