Von Rüdiger Busch

Buchen. "Das wird eine gelungene Maßnahme", sagte Beigeordneter Benjamin Laber, und Schulleiterin Monika Schwarz freute sich über den in Aussicht stehenden "echten Zugewinn für die Schulgemeinschaft".

Für rund 620.000 Euro möchte die Stadt den in die Jahre gekommenen Pausenhof des Schulzentrums erneuern und damit den Aufenthaltswert für die rund 800 Schüler von Abt-Bessel-Realschule (ABR) und Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule (KTS) erhöhen. Die Pläne wurden am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats im Alten Rathaus vorgestellt.

Vorbild für die Verschönerung ist der neugestaltete Pausenhof der Wimpina-Grundschule. Foto: R. Busch

Benjamin Laber zeigte auf, dass in einem ersten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme bereits der Schulhof der Wimpina-Grundschule erneuert wurde: "Der ist sehr gut geworden!" . Nach den Osterferien sollen auch die neuen Spielgeräte freigegeben werden. Das vom Architekturbüro Kohler & Kohler (Buchen) erarbeitete Konzept für den direkt anschließenden Pausenhof des Schulzentrums orientiere sich am bereits Geschaffenen, setze auf viel Grün, attraktive Spielmöglichkeiten und Rückzugsorte.

Zwischen ABR, KTS und der Sport- und Spielhalle (r.) entsteht der neue Pausenhof des Schulzentrums, der auf viel Grün und attraktive Spielgeräte setzt. Grafik: zg

Vorgesehen sind ein Bewegungsbereich mit Klettergeräten wie einem großen Kletterwürfel, Tischtennisplatten, eine Torschusswand, Basketballkorb, drei bodentiefe Trampoline und eine Balancierbrücke. Daneben werden ein Ruhebereich mit Sitzgelegenheiten, viel Grün und Bäumen sowie eine Außenklasse mit Sonnenschutz geschaffen

Die besonders lärmintensiven Tiefbauarbeiten sollen vornehmlich in den Sommerferien durchgeführt werden, erklärte der Beigeordnete. Abschluss der Arbeiten soll im Herbst sein. Dann sei das gesamte Außengelände – von der Grundschule bis zur Sport- und Spielhalle – komplett erneuert.

Schulleiterin Monika Schwarz wies darauf hin, dass die Realschule an drei und die Gemeinschaftsschule an vier Nachmittagen Unterricht habe. Deshalb sei es ungemein wichtig, dass sich die Schüler auch in diesen Zeiten draußen bewegen können, zugleich aber auch Rückzugsorte finden.

"Die neue Pausenhof der Wimpina-Grundschule ist sehr gelungen", lobte Stadtrat Dr. Harald Genzwürker, gleichzeitig Vorsitzender des Schul-Fördervereins, und begrüßte die geplante Steigerung der Aufenthaltsqualität im benachbarten Hof des Schulzentrums.