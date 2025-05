Buchen. (rüb) Das Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins, Sektion Buchen, öffnet am Sonntag, 25. Mai, von 11 bis 18 Uhr seine Pforten für einen "Tag der offenen Tür". Alle Interessierten können an diesem Tag kostenlos die Faszination des Kletterns erleben und mehrere betreuten Stationen wie Klettern, Bouldern, Kästen stapeln, an Klimmzugstange hängen, usw. in der Kletterhalle absolvieren und Punkte sammeln.

Die Punkte werden auf einem Laufzettel dokumentiert. Die Laufzettel werden am Ende abgegeben und nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für die Kletterhalle. Die Stationen sind für alle Altersklassen und Fähigkeitslevel zu absolvieren.

Zusätzlich werden stündliche Events durchgeführt wie Yoga, Partnerboulder oder Spinnennetz. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Zudem soll der Deutsche Alpenverein an diesem Tag umfassend vorgestellt werden. Die verschiedenen Ressorts wie Umwelt, Mountainbike und Bergsteigen werden sich in Bildern, Videos oder kurzen Beiträgen präsentieren.