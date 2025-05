Buchen. (rüb) Dass sich der Biber am Hettinger Daunsee wohlfühlt, ist kein Geheimnis: Gefällte Bäume und angenagte Stämme zeugen von seiner Anwesenheit. Mit etwas Geduld bekommt man den scheuern Nager sogar zu Gesicht.

An Christi Himmelfahrt wagten sich vor den Augen unseres Fotografen gleich zwei Exemplare aus der Deckung. Sie schwammen zunächst beide an der Wasseroberfläche. Einer der beiden Biber ging dann sogar an Land und suchte auf der Insel in der Mitte des Weihers nach Nahrung.

Foto: Rüdiger Busch