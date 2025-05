Bad Friedrichshall/Seckach. (dpa) Vier Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer in einer Firma in Bad Friedrichshall hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Schützen – einen Kollegen der beiden Opfer – erhoben. Dem 52-jährigen Seckacher werde unter anderem Mord in zwei Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Behörde in Heilbronn mit.

Wie berichtet, soll der 52-Jährige Anfang Januar maskiert die Werkhallen der Firma nördlich von Heilbronn betreten und mehrmals auf Kollegen geschossen haben. Zwei Brüder im Alter von 49 und 44 Jahren starben, ein 52-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt. Seine Opfer hat sich der Mann nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft gezielt ausgesucht.

Als Motiv sehe man eine "verfestigte negative Haltung" des Mannes gegenüber den beiden Brüdern an, so die Behördensprecherin. Der mutmaßliche Täter war nach den Schüssen geflohen und in der Nacht nach der Tat von Spezialeinsatzkräften (SEK) in seinem Haus in Seckach widerstandslos festgenommen worden.

Dort fanden die Ermittler auch zwei Waffen und Munition. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die mutmaßliche Tatwaffe legal besessen hatte.