Von Dominik Rechner

Adelsheim. "Die Jungs haben das so stark gemacht", freut sich Künstler "Janis" im Gespräch mit der RNZ. Zusammen mit seiner spanischen Partnerin mit dem Künstlernamen "Clarafosca" hat der aus der Region stammende "Janis" zum zweiten Mal an fünf Tagen ein Graffiti-Projekt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen des "Hauses Q" in der JVA Adelsheim