Berlin (dpa) – Ob er noch kompakt ist? Angesichts von mittlerweile viereinhalb Metern in der Länge und einem bulligen Gesamtauftritt bleibt das im Ermessen des Betrachters. Fest steht: Der Audi Q3 fußt technisch auf der Plattform, die auch VWs Kompakt-SUV Tiguan nutzt. Der "Auto Bild Tüv Report 2025" bezeichnet den Audi aber als "Exquisitversion" des Wolfsburgers.

Zudem könne der Q3 bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) "in allen relevanten Disziplinen überzeugen". Der Haken für Interessenten eines Gebrauchten: Das Modell ist sehr preisstabil.

> Modellhistorie: Als Designstudie Cross Coupé quattro wurde 2007 auf der Auto Show in Shanghai ein erster öffentlicher Testballon eines aufgebockten Audi A3 losgelassen. Und als Q3 sollte sich die 2011 in den Markt eingeführte Serienversion zu einem der beliebtesten Audis mausern.2015 kamen erstmals geliftete Modelle in den Handel: Die leichte Modellpflege umfasste unter anderem Designretuschen an der Karosserie und Verbrauchsoptimierungen bei den Motoren.Die zweite Modellgeneration des Kompakt-SUV wurde im Herbst 2018 eingeführt - mit verlängertem Radstand und verschiebbarer Rückbank. Damit sollte der Q3 nach Kritik am Raumkonzept familienkompatibler sein.Für 2025 steht die dritte Q3-Generation in den Startlöchern; im Netz kursieren Bilder des Erlkönigs.

> Karosserie und Varianten: Höherer Aufbau als bei einem herkömmlichen Modell, das ist das klassentypische Hauptmerkmal, dem auch der stets fünftürige Q3 folgt. Die Abmessungen zumindest der Zweitauflage des Modells kratzen dagegen an der Klassengrenze und sind kaum noch "kompakt" zu nennen.Seit 2019 aber hat man eine Auswahl, denn seitdem wird die Schrägheckversion Sportback gebaut. Auch als Sportversion RS gibt es den Q3, der zum Facelift nochmals potenzgesteigert wurde.

> Abmessungen (laut ADAC): 1. Generation: 4,39 m x 1,83 m x 1,59 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 460 l bis 1.365 l.2. Generation: 4,48 m bis 4,51 m x 1,85 m x 1,59 m bis 1,60 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 530 l bis 1.525 l.Sportback: 4,50 m x 1,84 m x 1,57 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 530 l bis 1.400 l.

> Stärken: Eine sportliche Gangart haben alle Q3 zu eigen, untermotorisiert ist das Auto nie. Bei der HU zeigen sich Lenkung und Antriebswellen laut Report als top, das Chassis ist größtenteils solide, die Lichtanlage gar "makellos". Auch an Brems- sowie Auspuffanlage haben die Prüfer kaum etwas auszusetzen.

> Schwächen: Die verbleibende Kritik am Fahrwerk bezieht sich auf Federn und Dämpfer, die bei der ersten Baureihe ab einem Fahrzeugalter von sieben Jahren schon mal überdurchschnittlich hohe Beanstandungsquoten einfahren. Bei Exemplaren dieses Alters sollten Interessenten auch auf Achsaufhängungen achten.Häufig verschlissene Bremsscheiben sind ein Thema nicht nur bei der ersten Generation, sondern interessanterweise auch bei der ersten HU.

> Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik landen Exemplare der Erstzulassungsjahre 2012 bis 2017 ganz weit vorn - "sehr zuverlässig", schreibt der Club. Etwas Federn lassen Q3-Modelle von 2018 bis 2021, die nur noch auf "guten" Plätzen rangieren. Typische Marotten im Sinne statistisch auffälliger Pannenschwerpunkte leistet sich der Audi demnach nicht.

> Motoren: 1. Generation: Benziner (Vier- und Fünfzylinder, Front- und Allradantrieb): 92 kW/125 PS bis 270 kW/367 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 88 kW/120 PS bis 135 kW/183 PS.2. Generation: Benziner (Vier- und Fünfzylinder, Front- und Allradantrieb): 110 kW/150 PS bis 294 kW/400 PS; Mild-Hybrid (Vierzylinder, Frontantrieb): 110 kW/150 PS; Plug-in-Hybrid: Systemleistung 180 kW/245 PS (Vierzylinder, Frontantrieb); Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 110 kW/150 PS bis 147 kW/200 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

> Q3 Sportback 35 2.0 TDI basis (6/2020); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 68.000 Kilometer; 25.955 Euro.

> RS Q3 2.5 TFSI quattro performance (6/2017); 270 kW/367 PS (Fünfzylinder); 86.000 Kilometer; 33.720 Euro.

> Q3 1.4 TFSI (6/2014); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 114.000 Kilometer; 12.015 Euro.