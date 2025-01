Bei Winterwetter kann die Autofahrt zur Rutschpartie werden. Schneeketten auf den Reifen sorgen für besseren Halt. Wissen Sie alles, was für den Einsatz wichtig ist?

Manchmal reichen im Winter keine Winterreifen, es braucht mehr Grip - etwa auf schneebedeckten Straßen oder im verschneiten Gelände. Wer einen Winterurlaub mit Auto in den Bergen plant, sollte sich vorbereiten und einen Satz passender Schneeketten dabeihaben.

Die Prüforganisation Dekra empfiehlt, die Montage der Fahrhilfen vorab zu Hause zu üben. Die Handgriffe sollen schließlich auch bei Kälte, Schneefall und Dunkelheit sitzen. Wo die Ketten zu montieren sind, kann man in der Betriebsanleitung des Autos nachlesen. Mit gefütterten Arbeitshandschuhen an Bord tue man sich einen weiteren Gefallen. Und um nicht im kalten Matsch knien zu müssen, kann man einen Fußabstreifer unterlegen, so Dekra.

Schneeketten auf manchen Strecken sogar Pflicht

Mancherorts sind Schneeketten sogar Pflicht. Dass man sie aufziehen muss, zeigt das Verkehrszeichen 268 an, so der ADAC in seinem Netzauftritt. Darauf sieht man einen weißen mit Schneekette bezogenen Reifen auf blauem Hintergrund. Wer auf so markierten Strecken bei Schnee ohne Ketten fährt, riskiert in Deutschland 20 Euro Verwarnungsgeld. Eine Übersicht über Regeln in Österreich, in der Schweiz und in weiteren europäischen Ländern hat der ADAC online zusammengestellt.

Zu schnelles Fahren mit Schneekette ist übrigens noch teurer: Mit mehr als 50 km/h unterwegs zu sein, kann bis zu 150 Euro kosten und einen Punkt in Flensburg bringen, so der ADAC.

Laut Dekra ist außerdem zu beachten: Nach kurzer Fahrt muss man neu aufgezogene Schneeketten nachspannen. Und sobald man wieder auf schneefreier Straße unterwegs ist, müssten die Ketten umgehend runter.