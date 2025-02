Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. So mancher Fan der Marke Kia wird sich noch gut an den sympathischen Rio erinnern – ihn hat inzwischen der Stonic beerbt. Der behauptet sich seit Herbst 2017 im wachsenden Segment der B-SUVs, und das durchaus erfolgreich. Los geht’s aktuell ab 22.690 Euro. Aber nicht mehr mit 79 PS.

So müssen wir denn ausnahmsweise mal mit einem Antrieb