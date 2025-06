Von Mia Bucher

Berlin. (dpa) In Aschaffenburg tötet ein Mann zwei Menschen mit einem Messer. Am Hamburger Hauptbahnhof sticht eine Frau auf zahlreiche Menschen ein. In München verletzt ein Mann mit einem Messer zwei Männer am Oberkörper. Immer wieder kommt es in Deutschland zu schweren Gewalttaten durch psychisch kranke Menschen. Und immer wieder stellt