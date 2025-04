Der nächste Sommerurlaub kommt bestimmt - aber ich schwelge noch in Erinnerungen an den vom letzten Jahr. In Gedanken sitze ich bei herrlichstem Sonnenschein auf der Terrasse unseres entzückenden Hotels auf Kreta und genieße das Frühstück.

Gerade die kretische Küche hat so viel Leckeres zu bieten, dass ich davon gar nicht genug bekommen kann. Hier gibt es von mir daher eine Frühstücksidee, die ich in meinem Urlaubshotel gegessen habe. Prima geeignet übrigens auch als Dessert an warmen Tagen.

Dieser griechische Chiapudding macht satt und ist wunderbar erfrischend und lecker. Für mich wird er auf ewig nach Sommer, Sonne und Kreta schmecken.

Zutaten für 4-6 Personen

60 g Chiasamen

200 ml Kokosdrink

250 g griechischer Joghurt

etwas Honig (Menge je nachdem, wie süß man es haben möchte)

ein paar Früchte und Samen (Beispiele: Erdbeeren, Himbeeren oder Heidelbeeren, Sonnenblumen- oder Kürbiskerne)

Zubereitung