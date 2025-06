Eine Klimaanlage ist an heißen Sommertagen fast unentbehrlich - und zum Glück quasi Standard bei modernen Autos. Doch auch diese Ausstattung will geprüft und gewartet werden; grundsätzlich am besten jährlich und idealerweise noch vor der ganz heißen Phase. Allerdings ist ein Check nicht in jeder Hersteller-Inspektionsvorgabe vorgesehen, erklärt der Tüv Süd. Umso wichtiger, im Zweifel selbst einen entsprechenden Termin in der Werkstatt zu machen.

Klimaanlagen verlieren - ganz normal - gewisse Mengen an Kältemittel. Wenn aber nicht nachgefüllt wird und die Füllmenge stark absinkt, verschlechtert sich nicht nur die Kühlleistung. Die Anlage wird stärker belastet, da das Mittel auch bei der Schmierung des Kompressors eine Rolle spielt. In der Folge verschleißt die Klimatechnik schneller und kann Schaden nehmen. Teure Reparaturen können die Folge sein, warnt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ).

Zudem können sich im Verdampfer Feuchtigkeit und Schmutz sammeln. Bei wärmer werdendem Wetter zeigt sich dies als perfekter Nährboden für Keime und Schimmelpilze. Ohne gründliche Reinigung und Desinfektion würden diese sonst beim Betrieb in den Innenraum gelangen und etwa für üble Gerüche oder schlimmstenfalls sogar Erkrankungen verursachen.

Moderne Systeme sorgen nicht nur für angenehmes Klima, sondern verfügen auch über Innenraumfilter (auch Pollenfilter genannt) und reinigen die Außenluft gründlich. Das geht aber nur wie gewünscht, wenn das Filtersystem in einwandfreiem Zustand ist, so der Tüv Süd.

Gute Luft durch regelmäßig gewartete Anlagen

Zum Download Renault R4

Zu Beginn der warmen Jahreszeiten bieten viele Fachwerkstätten Aktionspreise für die Klimaanlagen-Wartung an. Doch von Billigangeboten um die 20 Euro hält der Tüv Süd nichts. Da werde oftmals nur der Druck geprüft. Eine vollständige Inspektion der Klimaanlage koste demnach rund 80 Euro. Je nachdem, was anfällt oder ersetzt werden muss, wird es teurer.

Ein sorgfältiger Check reicht laut GTÜ von der Sichtprüfung aller Schläuche, Leitungen und des Kompressors über Funktions-, Kühlleistungs- und Dichtheitstests bis zur Prüfung und Ergänzung des Kältemittels sowie der Reinigung und Desinfektion von Verdampfer und Luftkanälen. Auch der Innenraumfilter wird dabei kontrolliert und bei Bedarf ersetzt.