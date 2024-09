Sie wollen Gemüse nicht nur dann essen, wenn es gerade Saison hat? Dann lautet eine Lösung: einfrieren. Bevor man das tut, wäscht, putzt, schält und zerkleinert man es am besten. Außerdem ein Tipp des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE): Das Gemüse vorab kurz blanchieren.

Denn dann bleiben den Experten zufolge die Farbe und die im Gemüse enthaltenen Vitamine besser erhalten. Und man verkürzt praktischerweise später auch die Garzeit.

Und so geht’s: Das Gemüse in kochendes Wasser geben und dort für ein paar Minuten lassen. Anschließend kühlt man es in Eiswasser ab.

Wichtig: Verpacken Sie Gemüse vor dem Einfrieren möglichst ohne Lufteinschlüsse in Gefrierdosen oder Gefrierbeutel. Sonst kann es zu gräulich-verfärbten, trocken-strohigen Stellen kommen. Man spricht auch von Gefrierbrand. Der ist zwar meist ungefährlich, sieht aber unschön aus.

Beeren vorgefrieren

Sie wollen Beeren einfrieren? Dann kann es sinnvoll sein, die einzelnen Stücke vorzugefrieren. Legen Sie die einzelnen Beeren dafür mit etwas Abstand nebeneinander auf ein Tablett, frieren Sie diese darauf ein und füllen Sie die Stücke erst anschließend in einen Gefrierbeutel oder eine -dose. Nun ab damit in den Tiefkühler. Der Vorteil: Durchs Vorgefrieren klumpen die Beeren nicht zusammen und können später leichter auch einzeln verwendet werden.