Leiden Senioren oder Seniorinnen an Diabetes, kann die chronische Krankheit das Gefühl, alt zu werden, noch einmal verstärken. Doch das muss nicht so sein, heißt es im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" (Ausgabe 4/2025).

"Wer sich subjektiv kränker fühlt, fühlt sich meist auch älter", so Susanne Wurm, Geronto- und Gesundheitspsychologin an der Universität Greifswald. Um dem entgegenzuwirken, rät sie zu drei Dingen:

Umdenken: Machen Sie sich bewusst, dass Sie der Krankheit nicht hilflos ausgeliefert sind. Sie können sie beeinflussen.

Schöne Erlebnisse: Konzentrieren Sie sich nicht nur auf den Diabetes, sondern planen Sie etwas, das Ihnen Freude macht. "Menschen, die regelmäßig positive Gefühle im Alltag erleben, fühlen sich jünger", sagt die Psychologin.

Aktiv werden: Vielleicht täte ein anderer Lebensstil mit mehr Bewegung gut? Gehen Sie es ganz praktisch an. "Es lohnt sich, nicht einfach zu denken, in meinem Alter ist das jetzt halt so", sagt Susanne Wurm.