Nicht nur wir haben im Frühjahr wieder einiges im Garten zu tun, auch Vögel sind jetzt fleißig: Sie suchen nach Materialien für den Nestbau. Tierfreunde versuchen sie dabei zu unterstützen, etwa mit Hundehaar - denn das ist schließlich weich und kuschelig.

Tatsächlich ist das aber keine gute Idee, sagt Biologin und Wildtierexpertin Eva Lindenschmidt von Vier Pfoten: "In sozialen Netzwerken wird diese Idee immer wieder geteilt: ausgekämmte Hundehaare als Nistmaterial für Vögel. Doch so nett das klingt – in der Praxis kann es für viele Vogelarten sogar gefährlich werden."

Hundehaare: Zu lang und zu viel Chemie

Das Problem: Hundehaare sind nicht frei von Rückständen, etwa von Spot-on-Präparaten gegen Zecken, Flöhe oder andere Parasiten. Diese enthalten Insektizide, die für Jungvögel gefährlich werden können. Auch Reste von Shampoos, Medikamenten oder Hautpflegemitteln können noch im Fell sein und ebenfalls schädlich wirken.

Einige Wildvögel verwenden zwar Haare von Wildtieren - aber nur einzelne und nicht ganze Haarhaufen wie bei ausgekämmtem Hundefell. Lange und dichte Hundehaare sind ein Risiko: "Längere Hundehaare können sich um die zarten Beine, Flügel oder Krallen von Jungvögeln wickeln", so Eva Lindenschmidt. Das kann zu Verletzungen führen.

Vögel unterstützen mit diesen Materialien

Wer die Gartengäste beim Nestbau unterstützen möchte, kann ihnen natürliche, unbehandelte Materialien anbieten. Dabei sollte man allerdings auf die Menge und Mischung achten. Geeignet sind beispielsweise:

kurze, trockene Grashalme

kleine Zweige und Reisig

Moos oder Federn (falls sie natürlich vorkommen)

Noch besser ist es, eine wilde Ecke im Garten zu lassen, die naturnah und unaufgeräumt bleibt. Das kann eine Wildnisfläche mit hohem Gras, Sträuchern und Laub sein. Dort finden Vögel nicht nur Nistmaterialien, sondern auch Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten.

Tatsache ist aber auch: "Vögel sind wahre Baumeister", sagt Wildtierexpertin Lindenschmidt. "Wenn wir ihnen Raum und Vielfalt bieten, finden sie ganz von selbst das, was sie brauchen - ganz ohne unsere Hilfe."