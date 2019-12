Von Constanze Werry

Eigentlich wollte man alles schon im November zusammenhaben und dann kommt Heiligabend doch wieder überraschend schnell. Hier drei Tipps für Geschenke auf den letzten Drücker.

> Gutscheine – gewusst wie: Der ein oder andere empfindet sie als unpersönlich. Wer sich allerdings die Mühe macht und ein bisschen über die Person nachdenkt, die er beschenken will, kann mitunter den obligatorischen Büchergutschein vermeiden. Ausgewiesene Leseratten dürfen sich natürlich weiterhin darüber freuen. Wer aber mehr Spaß an Sport hat, der freut sich vielleicht über einen Gutschein für ein Sportgeschäft und Filmfreunde über Gutscheine fürs Kino oder einen Streamingdienst. Aber es muss auch gar nichts rein Materielles sein. Ein wertvolles Geschenk ist zum Beispiel Zeit, die man gemeinsam verbringt: beim Ausflug in einen Escape-Room, in die Kletterhalle – vielleicht aber auch bei einem Kochkurs oder Konzert. Wer sich ein bisschen anstrengt, kann auch in letzter Minute noch auf wirklich gute Ideen kommen.

> Brettspiele: Mit einem Brettspiel schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn während der Weihnachtsfeiertage kann auch schon mal Langeweile aufkommen, wenn man die ganze Zeit zusammensitzt. Selbst der üppigste Gesprächsstoff kann einem da mal ausgehen. Ein absoluter Klassiker, der aber immer wieder für Laune sorgt und den längst nicht mehr jeder zu Hause hat, ist "Mensch ärgere dich nicht". Dasselbe gilt für "Monopoly" oder "Scrabble". Wer in Läden nach der Auszeichnung "Spiel des Jahres" Ausschau hält, ist immer gut beraten, aber es lohnt sich auch, sich im Freundes- und Verwandtenkreis nach guten Spielen umzuhören. Ein kurzer Anruf genügt.

> Apps:Fast jeder hat eins in der Tasche: ein Smartphone. Ein Geschenk, das sich auch wirklich auf den allerletzten Drücker noch umsetzen lässt, sind Apps. Das Angebot reicht von Bildbearbeitung übers Sprachlernprogramm bis zur Meditation. Einfach im App Store oder Playstore die ausgesuchte App teilen oder einen Store-Gutschein im Handel beziehungsweise übers Internet besorgen. Wer will, kann ihn noch etwas aufhübschen und thematisch passend zur App verpacken.