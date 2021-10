Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Manche Autos sind innen scheinbar größer als von außen betrachtet. Ein Beispiel gefällig? Gerne, es nennt sich Scala, der wendige Škoda bietet Stauraum und eine ganze Menge Alltagsnutzen. Angeboten wird er aktuell als Benziner, aber auch mit Erdgasantrieb. Los geht’s ab 18.250 Euro.

Hintergrund Škoda Scala 1.0 G-TEC Kompaktklasse, Fünftürer mit fünf Sitzplätzen, L/B/H/Radst.: 4362/1793/1469 (bei Leergewicht)/2649 mm; Kofferr.: 339-1282 l; [+] Lesen Sie mehr Škoda Scala 1.0 G-TEC Kompaktklasse, Fünftürer mit fünf Sitzplätzen, L/B/H/Radst.: 4362/1793/1469 (bei Leergewicht)/2649 mm; Kofferr.: 339-1282 l; Leergew.: 1 314 kg. Motor: 3-Zyl.-Erdgas-/Benzinmotor, 999 ccm, 66 kW/90 PS bei 4000 – 5500 U/min, max. Drehmoment: 160 Nm bei 1800 – 3800 U/min, Testverbrauch: 3,7 Kilo CNG/100 km; Preise Scala: ab 18.250 Euro, Scala 1.0 TGI G-TEC: ab 22.200 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Den Einstieg markiert hier der 95 PS starke Benziner, während der TGI bei 22.200 Euro startet, freilich aber in einer anderen Ausstattungsvariante, denn als Erdgasversion wird der Scala generell in den Versionen "Ambition" und "Style" offeriert. Wird dies berücksichtigt, dann liegt die Differenz zwischen Benzin- und Gasantrieb bei recht bescheidenen 1250 Euro, das lässt nicht nur Vielfahrer aufhorchen. Dazu später aber mehr.

400 Kilometer sind drin

Erst einmal eine kleine Runde ums Auto, das sich mit seinem schicken Design durchaus abhebt im Straßenverkehr. Als Basis wurde hier, wie auch für den Kamiq, die MQB-A0-Plattform aus den Regalen des Volkswagen Konzerns gezerrt, der Scala war damit der erste Škoda überhaupt, der auf der A0-Basis aus dem "Modularen Querbaukasten" baute.

Dabei verschleiern die Außenmaße – der Scala ist 4362 Millimeter lang, 1793 Millimeter breit und derer 1469 hoch – wie viel Platz im Innern gegeben ist. Denn auch hinten sitzt man trotz der abfallenden Dachlinie überraschend opulent, das Ladeabteil verdaut bei umgelegter Rückbank bis zu 1282 Liter.

Verpackt wurde das alles in einem ziemlich windschnittigen Gehäuse, der cW-Wert von 0,29 kann sich sehen lassen, die stromlinienförmige Karosse profitiert von nur scheinbar unscheinbaren Dingen wie den Unterbodenverkleidungen, den Abrisskanten auf den Heckleuchten oder den Wasserfangleisten auf der Windschutzscheibe. Kleinkram summiert sich eben auch, in Zeiten gestiegener Kraftstoffkosten ist das ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte.

Denn seit einigen Monaten steigen die Spritpreise wieder saftig, noch im letzten Herbst hätten manche von uns bei 1,50 Euro für den Liter E5 ungläubig den Kopf geschüttelt.

Entsprechend angesagt sind auf einen Schlag sparsame Autos, und damit schauen wir dem Scala mal flux unter die Haube. Unter der steckt entweder ein TSI-Benziner mit besagten 95 PS oder mit 110 PS: Beide Leistungsstufen werden mit einem Liter Hubraum produziert, erst das Flaggschiff mit 150 PS setzt auf 1,5 Liter. Und dann gibt es noch den TGI.

Dieses ebenfalls einen Liter messende Dreizylindertriebwerk liefert generell 90 PS, sowie ein maximales Drehmoment von 160 Newtonmetern. Es muss also mitunter fleißig im serienmäßigen Sechsganggetriebe gerührt werden, will man den bis zu 185 Stundenkilometer schnellen Tschechen munter um die Ecken scheuchen, immerhin bietet das vordere Gestühl einen ausgesprochen guten Seitenhalt.

Das sei jetzt aber nur der Vollständigkeit halber erwähnt, denn eigentlich ist die vorausschauende Fahrweise das eigentliche Revier des erdgasigen Scala, der sich an der Tankstelle dafür bedankt. Einmal für 14 Euro das Reservoir gefüllt, so macht Zapfen Spaß. Reichweiten von 400 Kilometern sind machbar, bevor die Technik automatisch von Gas – 14,6 Kilo sind an Bord –, zu Benzin – hier sind es neun Liter –, wechselt. Der bivalente Antrieb lässt einen auch bei leeren Gasflaschen nicht hängen. Beruhigend!

In Sachen Sicherheit, fünf Sterne beim NCAP-Test sind gesetzt, oder in den Bereichen Konnektivität oder Assistenzsystematik ist der Scala voll auf der Höhe der Zeit, auch er profitiert eben von den großen Stückzahlen, die der Konzern auf dem MQB basieren lässt.

Doch die Plattform ist nur die halbe Miete, es kommt eben auch drauf an, was man daraus macht. Und hier sei betont, dass in Mladá Boleslav eine ganze Menge gemacht wurde. Nur einen veritablen Durst vermochten sie dem Gas-Scala nicht anzuerziehen. Ein Glück aber auch ...