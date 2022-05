Heidelberg. (dh) Er geht in einer Sparte auf Kundenfang, die noch vor nicht allzu langer Zeit zu den begehrtesten gezählt hat. Der Jaguar XE ist eine Limousine, ein Mittelklasse-Modell, das prominente Mitbewerber hat: Die C-Klasse von Mercedes zum Beispiel. Oder den Dreier BMW.

Gemeinsam haben alle eins: Der SUV-Trend hat sie ein wenig zurückgedrängt. Hoch sitzen, über dem Verkehr thronen, ist schwer in Mode. Doch auch die kleinen Limousinen können was. Der XE beweist das. Auf dem Markt ist er noch nicht so lange: 2014 feierte er seine Premiere. Ab 49.490 Euro steht er bei den Händlern.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1997; Zylinder: 4; maximale Leistung (PS): 254, maximales Drehmoment (Nm): 365; [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1997; Zylinder: 4; maximale Leistung (PS): 254, maximales Drehmoment (Nm): 365; Getriebe: Achtgang-Automatik; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 242; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,7; Leergewicht (kg): 1611; Testverbrauch kombiniert (l): 8,1; Länge x Höhe x Breite (mm): 4678 x 1410 x 1967; Radstand (mm): 2835; Preis (Euro): 52.205; Einstiegspreis Jaguar XE (Euro): 49.490.

Kommt ein XE um die Ecke, ist aber noch ein bisschen weiter weg, besteht Verwechslungsgefahr. Das liegt am Kühlergrill. Mit seinem Gitternetz erinnert er an eine andere Raubkatze: den Jaguar I-Pace, die Vollelektro-Variante der Briten. Das Ergebnis: Ein sportlicher Auftritt. Eine Nase, die im Rückspiegel für Eindruck sorgt.

Echte Rennmaschinen hat Jaguar, wenn man den Über-XE SV Project 8 mal ausklammert, auch nach dem Facelift nicht im Programm. Sämtliche XE-Varianten bauen auf vier Zylinder und eine Achtgang-Automatik.

Wer mit einem XE liebäugelt, kann zwischen drei verschiedenen Motor-Varianten wählen. Einem 204-PS-starken Diesel, der eine Mild-Hybrid-Technologie an Bord hat, und zwei Benzinern mit 254 und 300 PS. Alle schöpfen ihre Power aus 2,0 Litern Hubraum und werden durch einen Turbo gepusht.

Zum P250: Der kann, wenn er darf. Auf Landstraßen-Tempo schiebt er sich in 6,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 242 km/h. Und wie fährt er sich so? Sportlich und komfortabel. So, wie man das von einem Jaguar kennt. Die Lenkung geht als direkt durch, reagiert prompt. Die Kraft wird gleichmäßig verteilt. Selbst in unteren Drehzahlbereichen geht es vorwärts.

Und das alles noch recht spritsparend. Vor allem dann, wenn man im Eco-Modus seine Runden dreht. Ein Durchschnittsverbrauch von rund 6,3 Litern bleibt dann kein Wunschtraum. Lässt man es etwas knackiger angehen, steht beherzt auf dem Gaspedal, muss mit neun Litern im Schnitt gerechnet werden.

Seit 2021 gibt’s eine Sonderedition, die sich R-Dynamic Black nennt. Hier wird an der Optik nachgeschärft, in schwarz gehaltene Details werten das Auto auf. Dazu zählen unter anderem spezielle Alufelgen in 19 Zoll, Heckspoiler, Seitenschweller und Kappen für die Außenspiegel.

Nachgebessert wurde im Innenraum. Die Verarbeitung genügt höchsten Ansprüchen, was mittlerweile auch für den Infotainment-Bereich gilt: Der Touchscreen ist übersichtlicher, lässt sich leicht bedienen.