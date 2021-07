Von Axel F. Busse

Heidelberg. Ein bisschen mehr geht immer: Nicht nur Luxus-Limousinen und fette SUV sollen möglichst den letzten Schrei an elektronischen Assistenz- und Komfort-Systemen an Bord haben, auch die Fahrerinnen und Fahrer von kleinen Autos verlangen diese Annehmlichkeiten für sich. Der Hyundai i20 ist so ein kleines Auto, die neueste Version mit vielen Helferlein und 48V-Hybridsystem haben wir getestet.

Hyundai i20 1,0 GDI Länge x Breite x Höhe (m): 4,04 x 1,78 x 1,45; Motor: 3-Zylinder-Benziner, 998 ccm, Turbo, Direkteinspritzung; Leistung: 100 PS (73 kW) bei 4500 – 6000 U/min; max. Drehmoment: 172 Nm bei 1500 - 4000 U/min; Antriebsart: Frontantrieb; Übersetzung: 6-Gang manuell; Höchstgeschwindigkeit: 188 km/h; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 10,4 Sek.; Testverbrauch: 5,7 Liter; CO2-Emissionen: 123 g/km; Kofferraumvolumen: 262 – 1075 Liter; Basispreis: 22.390 Euro

[-] Weniger anzeigen

Der koreanische Hersteller hat nach sechs Jahren Bauzeit nun die neueste Version des i20 an den Start gebracht. Außer einem sehr bescheiden ausgestatteten Lock-Angebot für 13.990 Euro und Vierzylinder-Sauger (84 PS) gibt es einen Einliter-Dreizylinder, der in fünf verschiedenen Konfigurationen erhältlich ist. Es gibt ihn mit und ohne elektrischem Starter-Generator, mit manuellem oder Doppelkupplungs-Getriebe, mit 100 oder 120 PS.

Wir haben uns den 100-PS-Hybrid mit Handschaltung ausgesucht. Es sieht dank verschiedener Design-Änderungen flott aus und verspricht bei Sicherheit und Technik den neuesten Stand – vorausgesetzt, man greift etwas tiefer in die Tasche und zum Beispiel zur "Prime"-Ausstattung. Mit 4,04 Metern Länge ist der i20 in der Klasse um Opel Corsa, VW Polo oder zum Beispiel Nissan Micra unterwegs. Gegenüber seinem Vorgänger ist der Hyundai drei Zentimeter breiter und zwei cm flacher geworden, was ihn etwas kerniger aussehen lässt.

Mit der Finesse der äußeren Erscheinung kann der Innenraum nicht ganz mithalten. Zwar ist die Bestuhlung bequem und der Platz für ein Erzeugnis der Viermeter-Klasse ordentlich, nur führt an vielen Stellen Hartplastik das Regiment. Die unterschiedliche Oberflächenstruktur der verschiedenen Teile an Cockpit-Verschalung und Türen will etwas Abwechslung in die Szenerie bringen, nur bleibt Plastik eben Plastik und das ist bei Kleinwagen wohl unvermeidlich. Auf dem 10,3 Zoll großen Zentralmonitor ist die Menüführung übersichtlich aufgebaut und es macht keine Probleme, die gesuchten Funktionen über den Touchscreen anzusteuern.

Das Hybridsystem fordert Tribut an die Ladungskapazität. Bei aufgerichteten Rücksitzlehnen fällt der Kofferraum mit knapp 265 Litern rund 110 Liter kleiner aus als beim Schwestermodell ohne E-Ausstattung. Bis maximal 1075 Liter ist das Gepäckabteil groß, wobei die Ladefläche leicht ansteigt und die Kante der Klappe ca. 70 Zentimeter hoch ist.

Unnötig aufwändig ist die Start-Prozedur. Es sind nicht nur beide Füße auf Brems- und Kupplungspedal zu legen, es muss auch noch das Getriebe in Neutralstellung gebracht werden – nur dann geschieht auch etwas beim Betätigen des Starterknopfes. Dafür verrichtet der Dreizylinder nach kurzer Aufwärmphase seine Arbeit mit großer Zurückhaltung, selbst das berüchtigte Knurren dieser Motor-Bauart bei Lastanforderung tritt nur verhalten in Erscheinung. Schon bei 1500 Umdrehungen hat der kleine Turbo-Benziner sein Drehmoment-Maximum erreicht. Vorher hilft der Starter-Generator mit elektrischem Anschieben, so dass es recht flott vom Hof geht.

Wer etwas forscher mit Gaspedal und Lenkung umgeht, wird keine Schwierigkeiten haben, das sensible ESP-System zum Eingreifen zu provozieren. Antriebseinflüsse in der Lenkung und gelegentliches Nachlaufen von Spurrinnen sind systemimmanent, aber leicht zu beherrschen, da der Lenkzugriff direkt und präzise ist. Mit einem Verbrauch von 5,7 Liter lag der Test-i20 nur minimal über dem Prospektwert, was unbedingt für den kleinen Fünftürer spricht.

Mit rund 5000 Neuzulassungen bis Ende Mai in Deutschland ist der i20 für Hyundai zwar kein Bestseller in der Modellriege mehr, aber wer in dieser Klasse sein Fahrzeug sucht, sollte ruhig den Vergleich mit anderen Angeboten wagen. Aktuelle Technik, ein wirtschaftlicher Antrieb und ein hohes Ausstattungs-Niveau machen ihn zu einer Alternative.