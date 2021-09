Von Klaus Welzel

Heidelberg. Na, wo gibt es denn sowas? Der Fährmann zwischen Neckarsteinach und Neckarhäuser Hof ist nicht nur superfreundlich, sondern winkt das flache Gefährt auch noch geschickt über die Rampe: "Erst links einschlagen, dann rechts. Passiert Ihrem schönen Auto schon nichts". Natürlich nicht.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN BMW Z4 sDrive30i > Motor: Vier-Zylinder/ 1998 cm³

> Leistung: 190 kW / 258 PS

(bei 5000 U/min)

> 0 auf 100: 5,4 s

> Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

> Testverbrauch: 7,6 l/100 km

Die kurze Überfahrt stellt den Abschluss einer schönen Tour durch den Odenwald dar. Im BMW Z4 sDrive30i mit geöffnetem Verdeck lässt sich einer der wenigen Sommertage in diesem verregneten Jahr genießen. Der Kurvenwedler zeigt bei gemächlichem Landstraßentempo, was er alles drauf hat. Und das ist viel. Das in der Hinterachse verbaute Sperrdifferenzial sorgt verlässlich für Spurtreue, und insofern man nicht vergisst, den Spurassistenten auszuschalten, ruckelt bei Überholvorgängen absolut nichts. Das Doppelgetriebe schaltet sich ebenfalls kaum merklich hoch und runter, wobei die Münchner Soundtüftler gerade so viel Geräusch zulassen, dass Fahrer und Sozia ihren Spaß haben, Passanten außerhalb des Fahrzeugs dagegen nicht belästigt werden. Ist ja auch eine Kunst für sich.

Wer es eilig hat, erreicht im kleinen Bruder des Premium-Stücks Z4 M40i in 5,4 Sekunden Landstraßentempo. Es lässt sich aber auch bestens cruisen. Längs der Bundesstraße am Neckar hält uns allerdings ein kleiner Trupp von Posern für seinesgleichen, attackiert die Fahrt bei Tempo 80 mit waghalsigen Überholmanövern links und rechts, um dann mittels Vollbremsung kurz vor uns auf den Haltestreifen zu schlittern. So viel Adrenalinausstoß hätte es nicht gebraucht.

Womit wir gleich beim fälschlichen Eindruck sind, der entstehen kann, wenn man sich in knallblaue bayrische Sportgefährt setzt: Es ist kein Rennauto. ES handelt sich lediglich um einen flotten Wagen, der im Innern so solide verarbeitet ist, dass der Preis von rund 50.000 Euro fast schon wieder günstig wirkt. Fast.

Im Grunde setzten die Münchner aber auf ein jung-gebliebenes Publikum, das außer einem Smartphone allenfalls noch eine Kreditkarte mit sich führt. Mehr passt ja auch nicht in die spärlichen Ablagemöglichkeiten hinein. Auch der Kofferraum ist weder für Golfschläger geeignet noch für einen Winterurlaub – es sei denn, man kauft alles vor Ort.

So kommt es, dass einem an der Tankstelle auf dem Gang zur Kasse einfällt, dass man seine Sonnenbrille vielleicht doch lieber aus dem Auto holt. Da das aber schon abgeschlossen war, entsteht beim Griff über den Türrahmen hinweg ein gigantischer Sirenenalarm. Also: Das Wenige, das sich im Wageninneren befindet, liegt dort absolut sicher.

Praktisch zudem, dass sich das Verdeck binnen zehn Sekunden öffnen und schließen lässt – sollte es also auf einmal anfangen zu regnen, ist das auch kein großes Problem – für diesen Z4.