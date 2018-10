Zutaten für 2 Portionen:

- 250 Gramm Spaghetti

- 400 Gramm geputzte Garnelen

- 1 Bio-Zitrone

- 50 Gramm schwarze Oliven

- ein kleines Stück frischen Ingwer

- 1 Knoblauchzehe

- 2 Stangen Zitronengras

- 150 ml Champagner

- Olivenöl

- Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Spaghetti in kochendem Salzwasser als dente kochen. In der Zwischenzeit Garnelen mit klein geschnittenem Ingwer und Knoblauch in Olivenöl anbraten, etwas salzen, mit dem Saft einer halben Zitrone beträufeln, herausnehmen, abdecken und warm stellen. Zitronengras in dünne Halme und Oliven in Ringe schneiden, in dem Garnelenfonds anrösten, mit Champagner ablöschen und einköcheln lassen. Spaghetti nach der Garzeit abschütten, in einer Marinade aus Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer schwenken und auf vorgewärmten Tellern verteilen. Garnelen und Zitronengrashalme darauflegen, mit der Champagnersauce übergießen und noch etwas frischem Pfeffer darüberziehen.