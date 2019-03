Im neuen Teil Dohas recken sich die Wolkenkratzer in den Himmel. In der Metropole am Persischen Golf hat auch die FIFA ihre Residenz und plant die Fußball-Weltmeisterschaft, die 2022 in Katar stattfindet. Foto: Hammer

Von Anja Hammer

Einen Namen? Der Mann vor mir schaut mich bei dieser Frage verständnislos an. Unter seiner weißen Ghutra, dem typisch arabischen Männerkopftuch, runzelt er die Stirn. Dann verschiebt sich der dichte Bart um seinen Mund zu einem milden Lächeln: "Nein, er hat keinen Namen." Warum er mit ihm hier ist? "Zum Check." Ein Foto? "Natürlich." Er rückt seine schwarze Sonnenbrille zurecht und nimmt seinem Falken die Haube vom Kopf.

Katars Hauptstadt Doha - Ein Reisevideo Kamera/Redaktion: Anja Hammer / Produktion: Reinhard Lask

Wir sind zu Besuch im "Souq Waqif Falcon Hospital". Inmitten der Altstadt von Katars Hauptstadt Doha kümmern sich fünf Ärzte, zwei Chirurgen und 35 Pfleger um die gefiederten, meist namenlosen Lieblinge der Katarer. Auf dem Fußboden weisen aufgeklebte Falkenfußabdrücke den Weg zur Rezeption. Rund ein Dutzend Männer im traditionell weißen arabischen Gewand steht dort gerade an der Theke. "120 bis 200 Falken werden hier täglich behandelt", erzählt uns Meqdad al Bayati bei einer Tour zwischen beheizten Operationstischen und speziell für Falkenschnäbel geformten Beatmungsgeräten. Al Bayati arbeitet seit zehn Jahren hier; um überhaupt hier arbeiten zu können, braucht man acht Jahre Berufserfahrung als Falkenarzt. Das Gehalt der Fachärzte zahlt übrigens der Staat.

Hintergrund INFORMATION Allgemeine Auskünfte erteilt die Tourismusbehörde von Katar unter www.visitqatar.qa Anreise: Qatar Airways fliegt zweimal täglich von Frankfurt nach Doha, z.B. Flug nach Bangkok mit Stopover in Doha ab 520 Euro, [+] Lesen Sie mehr INFORMATION Allgemeine Auskünfte erteilt die Tourismusbehörde von Katar unter www.visitqatar.qa Anreise: Qatar Airways fliegt zweimal täglich von Frankfurt nach Doha, z.B. Flug nach Bangkok mit Stopover in Doha ab 520 Euro, www.qatarairways.com Übernachten: Das Sharq Village & Spa, ein Ritz Carlton Hotel, liegt unweit vom Stadtzentrum von Doha und hat zudem einen privaten Sandstrand, Doppelzimmer mit Halbpension ab 103 Euro, Ras Abu Abboud Street, Doha, Tel.: 00974.4425.6666. Essen und Trinken: Von Hummus über Tabuleh bis hin zur Auberginencreme Babaganoush - am besten einfach die Vorspeisen ab 3 Euro rauf und runter bestellen im Le Gourmet, Souq Waqif, Doha, Tel.: 00974.44361789, www.le gourmetrestaurant.com Aktivitäten: Eine Stadtrundfahrt, einschließlich Besuch im Souq und im Museum of Islamic Art, sowie ein Allradausflug in die Wüste sind Teil der viertägigen Kurzreise "Kontrastreiches Emirat Qatar" von Meiers Weltreisen. Reisezeit: Von November bis April ist es zwar warm und schwül, aber nicht zur vergleichen mit der Hitze und Temperaturen von 45 Grad im Sommer.

Wo früher die Nomaden durch die Wüste zogen und die Falkenjagd die einzige Möglichkeit war, an Fleisch zu kommen, ist der Greifvogel zum Statussymbol geworden. Öl und besonders das Erdgas haben das Emirat am Persischen Golf zu einem der reichsten Länder der Erde gemacht. Wohin das Geld fließt? Das sieht man auch rund um das Falkenkrankenhaus: Im Souq Waqif schlägt das "alte" Herz Dohas, das allerdings eine optische Täuschung ist: Die Lehmbauten sind nur wenige Jahre alt. "Was 20 Jahre alt ist, wird abgerissen und neu gebaut", erzählt unser Stadtführer Ayman. Aber eben in der traditionellen Bauweise.

Und so erinnert das Gassengewirr im Souq weiterhin an ein Märchen aus 1001 Nacht. Händler preisen lautstark ihre Waren an, gerne auch mal singend. Vom Papagei über Billigschmuck und Gewürze bis hin zu Teppichen kann man am Straßenrand alles bekommen. Dazu reiht sich Lädchen an Lädchen. Vor einem davon lassen wir uns von Ayman an einem rauchenden Topf das Einparfümieren auf katarische Art erklären. Als Ladenbesitzerin Mizra erfährt, dass wir aus Deutschland kommen, ist die Katarin nicht mehr zu bremsen. Sie zieht uns in ihren Parfümladen, sprüht uns Düfte auf die Hand, reibt Öl in unsere Haare. Währenddessen erklärt sie uns, wie sehr sie Deutschland liebt und dass sie einige Zeit in Wiesbaden gelebt hat.

Viel sehen wir von Mizra nicht. Sie ist bis zum Boden in Schwarz gehüllt. Nur in ihre Augen können wir blicken. Und diese sind die ganze Zeit von einer Herzlichkeit erfüllt und von Lachfalten umspielt. Sie ruft ihre Söhne und stellt sie uns vor, will uns am nächsten Tag zum Kamelrennen einladen. Geht nicht? Dann wenigstens zum Kaffee. Und ein Foto, sie hätte so gerne ein Foto mit uns.

Am Ende verlässt jeder von uns den Laden mit einem teuren Parfüm - geschenkt. Und selbst Ayman ist sprachlos. Muslima lassen sich eigentlich nicht fotografieren, erklärt er uns. Eigentlich würden Katarer auch nicht arbeiten. Der Reichtum des Landes ist auf rund 200 Familienclans aufgeteilt. Dass eine katarische Frau einen Parfümladen führt, dass sie zudem noch einer der mächtigsten Familien des Landes angehört - Ayman ist perplex. Dazu noch darf er als Ägypter einheimische Frauen eigentlich gar nicht ansprechen. Hätte er also vorher gewusst, wer Mizra ist - wir hätten sie nie kennengelernt. Und nie erfahren, wie viel Herzlichkeit und Gastfreundschaft hinter dem Schleier steckt.

Katarer trifft man nämlich gar nicht so oft im Emirat. Von den 2,7 Millionen Einwohnern des Landes ist nur etwa jeder Neunte ein Einheimischer. Der überwiegende Rest sind Gastarbeiter und Fachkräfte aus aller Herren Länder, die daran mitarbeiten, das Katar von Morgen aufzubauen. Eine von ihnen ist Anke Scharrahs. Die Dresdnerin arbeitet als Restauratorin im "Museum of Islamic Art" in Doha. Sie ist weltweit die einzige Expertin für sogenannte "Damaskus-Zimmer", also alte holzvertäfelte Räume aus Syrien mit üppig geschnitzten und bemalten Verzierungen. In ihrer großen Werkstatt inmitten des Museums setzt sie derzeit eines davon wie ein Puzzle zusammen. Vor zwei Jahren wurden die dazugehörigen 178 Holz- und 282 Steinteile verteilt auf zig Kisten im Depot des Museums wiederentdeckt. Seit Juni 2018 kämpft Scharrahs gegen Insektenbefall, verblichene Farben und mehr. Bis Ende 2019 hat sie Zeit, dann soll das Zimmer ausgestellt werden.

"Es ist so visionär hier", schwärmt Scharrahs über Doha. "So viele spannende Menschen, die wegen abgefahrenen Projekten hier sind." Das beweist schon ihr Arbeitsplatz: Der Museumsbau wurde von Stararchitekt Ieoh Ming Pei entworfen, die Museumsdirektorin ist ebenfalls Deutsche. "Ich habe schon in Honolulu, Berlin und New York gearbeitet", erzählt die quirlige Restauratorin. "Aber Katar ist wirklich beeindruckend!" Der Vergleich mit New York ist gar nicht so weit hergeholt. Im neuen Teil Dohas recken sich die Wolkenkratzer in den Himmel. Überall blitzen Glas und Stahl. Hier hat beispielsweise auch die FIFA ihre Residenz und plant die Fußball-Weltmeisterschaft, die 2022 in Katar stattfindet.

Die Vorbereitungen für das hierzulande umstrittene Großereignis laufen auf Hochtouren. Überall in und um Doha wird gebaut, sodass man zum Teil gar nicht mehr erkennt, wo die Stadt aufhört und die Wüste anfängt. Neu ist etwa auch die siebenspurige Autobahn, die aus der Hauptstadt hinaus- und ins Offroad-Abenteuer hineinführt. Die feste Fahrbahn verlässt Fahrer Ahmad nämlich recht bald. Auf einem sandigen Parkplatz lässt er Luft aus den Reifen - wie etliche andere auch. Wüsten-Cruisen ist Freizeitbeschäftigung Nummer 1 im Emirat.

Am Anfang ist alles noch harmlos. Zu den Klängen von Justin Bieber und Ariana Grande im Radio mischt sich das zarte Rasseln des Sandes, der unten ans Fahrzeug gewirbelt wird. Die Dünen fliegen an uns vorüber, es scheint, als ob wir schweben. Und während wir friedlich unseren Gedanken nachhängen, reißt Fahrer Ahmad plötzlich das Lenkrad nach links und der Wagen rast den steilen Dünenhang herunter. Die unerwartete Wüsten-Achterbahnfahrt lässt uns gleichzeitig kreischen und lachen.

Ruhe kehrt erst wieder beim Abendessen ein. Unter den hellen Sternen des dunklen Wüstenhimmels wird Grillfleisch mit Taboulé, einer Art Minze-Petersilie-Salat, gereicht; vor unseren Augen wird Fladenbrot auf dem Feuer zubereitet - wie zu einer Zeit, in der die Falken noch mehr waren als ein Statussymbol.