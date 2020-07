Von Carsten Heinke

Im heißen, oft trockenen Norden Yucatáns gibt es nicht einen Fluss – zumindest keinen, den man sehen kann. Und wo bekommen Menschen und Natur das Wasser her? Das Geheimnis ist unterirdischer Natur. Auf die Spur kommt man ihm etwa in Dos Ojos (spanisch für "Zwei Augen"), in der Nähe von Tulum. Ein Felsenhügel, bedeckt von Bäumen, Sträuchern, Farnen. Darunter, parallel zum Boden, schneidet ein rund zwei Meter hohes Schattenband die kleine Landschaft in zwei Hälften.

Hintergrund Flüge: Von Frankfurt nach Cancún zum Beispiel mit Lufthansa. Höhlen und Cenoten: Die Unterwelt Yucatáns erlebt man mit Ko’ox Diving (Shops in Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Aventuras) beim Schnorcheln (fünf Stunden ab 87 Euro) oder Tauchen (drei Stunden ab 130 Euro). PadiTauchkurse, auch [+] Lesen Sie mehr Flüge: Von Frankfurt nach Cancún zum Beispiel mit Lufthansa. Höhlen und Cenoten: Die Unterwelt Yucatáns erlebt man mit Ko’ox Diving (Shops in Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Aventuras) beim Schnorcheln (fünf Stunden ab 87 Euro) oder Tauchen (drei Stunden ab 130 Euro). PadiTauchkurse, auch speziell für Höhlen, ab 120 Euro. Der individuelle Eintritt in die Cenote Manatí kostet 4,50 Euro, in die Cenote Ik Kil (bei Chichén Itzá) nur zum Baden 3,65 Euro, www.kooxdiving.com Rundreise: Explorer Fernreisen bietet "Die Wunder Yucatáns" als achttägige Mietwagenrundreise ab 650 Euro an. Die Tour startet und endet in Cancún. Reisestationen sind Chichén Itzá, Mérida, Celestún, Campeche, Palenque, Agua Azul und Chetumal. Inkludiert sind u.a. sieben Übernachtungen in Hotels mit Frühstück sieben Tage Mietwagen, www.explorer.de Auskünfte: www.visitmexico.com/de

[-] Weniger anzeigen

Beim Näherkommen zeigt sich der schwarze Riss als breite Öffnung. Man tritt hindurch und steht in einer Grotte. Genau genommen handelt es sich dabei um eine Cenote (vom Maya-Wort ts’ono’ot für "heilige Quelle"), eine eingestürzte Höhle mit Süßwasserreservoir. Die meisten sind um die 15, manche mehr als 100 Meter tief.

Tausende davon gibt es in Yucatán, denn vor Jahrmillionen war die Halbinsel ein kilometerdickes Korallenriff. Chemische Prozesse zwischen Regen, Luft und Salzen lösten den weichen Kalk. So entstanden und entstehen Löcher, Höhlen, Tunnel, Gänge. Dass letztlich fast alle dieser Hohlräume miteinander verbunden sind und damit ein gigantisches unterirdisches System bilden, weiß man erst seit ein paar Jahren. Die Forschungen dazu hatten hier in Dos Ojos begonnen. Das bekannte Streckennetz des unsichtbaren "großen Stroms der Maya" ist mittlerweile mehr als 1000 Kilometer lang. Leider wird er aus Bequemlichkeit und Ignoranz vielerorts zur billigen Abwasserentsorgung missbraucht.

Obwohl es in der ersten der zwei Götteraugen-Höhlen ziemlich hell ist, muss sich der Menschenblick erst an das Licht im Inneren gewöhnen. Je schärfer er wird, umso mystischer und zauberhafter scheint dieses Wunder der Natur, das in der Maya-Religion den Eingang in die Unterwelt bedeutete: Bizarre Kalkgebilde, die in allen Formen von der Decke wachsen, darunter strahlend blaues Wasser, so klar, dass man trotz respektabler Tiefe den Grund erkennen kann.

"Die Ursache dafür ist eine dicke Schicht von feinstem Sedimentgestein. Das Regenwasser, das nach hier unten sickert, wird dabei extrem gefiltert", erklärt Oliver Valls von Ko’ox Diving aus Tulum. Der 30-Jährige aus der Schweiz hat als geprüfter Höhlentauchlehrer seinen Traumberuf gefunden. Daheim in Zürich schmiss er dafür eine Managerkarriere. Statt Anzug und Krawatte trägt er seit einem Jahr Taucherkluft oder Shirt, Shorts und Flipflops und fühlt sich damit pudelwohl. Wissen, Können und auch seine gute Laune machen Oliver zum begehrten Guide – heute für ein Schnorchelabenteuer.

Höhlentauchlehrer Oliver Valls schmiss seine Managerkarriere für einen Traum in glasklaren Wasser.

Los geht’s, mit der Taschenlampe in der Hand. Gebraucht wird diese erst in den Höhlenkammern ohne Tageslicht. Das konstant 25 Grad warme Wasser wirkt verblüffend kühl bei knapp 40 Außenhitzegraden. Die Unterwassersicht ist grandios. Sie reicht bis zu 100 Meter weit. Man schwimmt vorbei an Stalagmiten aus frühen Trockenperioden, die nun vom Grund emporzuwachsen scheinen. Dagegen reichen manche Stalaktiten von der Höhlendecke bis zur Wasseroberfläche und darunter. Auch komplette Tropfsteinsäulen sind entstanden. Klar, dass man in diese Anderswelt Mythen, Märchen und Legenden projizierte. Die Menschenknochen, die hier gefunden wurden, belegen einen weiteren grausigen Opferkult der alten Mayas. In der Hoffnung auf Regen schickten sie junge Frauen und Männer in das Reich des Gottes Chaak, indem sie sie ertränkten. Die blinden Höhlenfische mussten das zum Glück nicht sehen. Eine Art davon lebt heute noch in den Cenoten von Dos Ojos.

Die fehlende Sehfähigkeit dieser Salmler hat die Natur mit einem besseren Geschmackssinn kompensiert. Wer weiß, wo sie gerade speisen – für die Schnorchler haben sie wohl heute keine Zeit. Dafür tummelt sich ein ganzer Schwarm von Fledermäusen über deren Köpfen.

Nach noch mehr Tieren klingt das nächste Ausflugsziel: Cenote Manatí. "Leider ist es lange her, dass man hier friedlich grasende Seekühe treffen konnte", bedauert Oliver das Fernbleiben der liebenswerten Meeressäuger. Das nach ihnen benannte Kalkloch – auch bekannt als Casa Cenote – lohnt dennoch den Besuch.

Da die Höhlendecke längst verschwunden ist, präsentiert sich das türkise Wasser völlig offen. Über einen etwa 50 Meter langen Tunnel ist es direkt mit dem Meer verbunden. Der Laie sieht nur einen hübschen See am Strand, umringt von üppigem Mangrovenwald. Genau der macht den Unterwasserausflug spannend. Denn da, wo eben in der Luft noch dichtes, leuchtend grünes Laub war, ragen unterhalb der Wasseroberfläche dunkelbraune Stelzenwurzeln wie Tentakel oder umgedrehte Dornenbüsche in den Schwimmkanal. Umringt von Felsenwänden, fühlt man sich an den engsten Stellen wie in einem Canyon.

Oliver winkt und zeigt bedeutungsvoll nach unten, wo sich plötzlich Spiegelbilder zeigen. Obwohl man selbst im Wasser ist, schaut man auf eine reflektierende Fläche. "Dieses Phänomen heißt Halokline", erklärt der Tauchexperte später. Besonders gut könne man es in der Regenzeit beobachten. "Die tollen optischen Effekte entstehen bei der Überlagerung von leichtem Süß- auf schwerem Salzwasser", sagt Oliver – und streckt abermals den Zeigearm, diesmal Richtung Ufer.

Nur wenige Meter hinter ihm liegt dort ein mittelgroßes Krokodil und nimmt ein Sonnenbad. "Es lebt schon eine Weile hier, jagt Nasenbären in der Nacht und liegt am Tag nur faul herum", berichtet Geronimo Ely Salazar, dessen Familie das Grundstück gehört. Panchito, so sein Name, ist ein vierjähriges männliches Spitzkrokodil, eine gefährdete Art, die als vergleichsweise harmlos gilt. "Wer es nicht ärgert, wird keine Probleme mit ihm haben", sagt der 33-jährige Cenote-Eigentümer und fügt hinzu: "Für alle Fälle wird Panchito umziehen, wenn er größer ist."

Wenn man bedenkt, wo man überall in der Gegend Abenteuer wie diese erleben kann, ist klar, dass es abends in den Bars und Kneipen von Tulum jede Menge zu erzählen gibt. Der "Herabstürzende Gott", dem man in Tulums Ruinenstadt direkt am Meer einen eindrucksvollen Tempel weihte, scheint in seiner Kopfüber-Position der ideale Schutzpatron zu sein für alle Unterwasseraktivisten – und zwar sowohl beim Tauchen oder Schnorcheln als auch danach beim "Absturz".