Von Michael Juhran

Borneo. Die Erinnerung an Johnny Weissmüllers Rufe im Tarzan-Film wird wach, wenn Murtadza allmorgentlich seine Freunde im Regenwald des Semenggoh Wildlife Centre nahe Kuching im malaysischen Sarawak zum Frühstück lockt. Bereits nach wenigen Minuten hangelt sich Orang-Utan-Mutter Saddamiah (17) mit ihrem neugeborenen Nachwuchs an Lianen und gespannten Seilen von einem der 40 Meter hohen Urwaldriesen herab. Kurz hinter ihr taucht auch Tochter Ruby (5) auf. Murtadza hat inzwischen Bananen, Papaya und Süßkartoffeln auf einer hölzernen Futterplattform verteilt.

Nach kurzem Zögern greifen die Orang-Utans beherzt zu und lassen sich die Köstlichkeiten schmecken. Gerade in dem Moment, als Murtadza auch die hartgekochten Hühnereier hervorholt, schrecken die Damen jedoch auf. Hoch oben im Blätterwald rauscht es, Baumkronen neigen sich und plötzlich gleitet Ritchie (37) aus dem grünen Dickicht heraus. Nahezu 100 Kilogramm Lebendgewicht schweben an langen Armen mit über zwei Metern Spannbreite auf den Futterplatz zu. Ritchie ist der unangefochtene Chef der 30 Orang-Utans, die in dem 653 Hektar großen Naturreservat rund um das Wildlife Centre eine Heimat gefunden haben.

Orang-Utan Ritchie ist der Chef von 30 Affen. Foto: Michael Juhran​​

Nachdem er die Futterbühne betreten hat, räumen alle anderen respektvoll das Feld, bleiben aber in Sichtweite. Wählerisch probiert Ritchie die Bananen, greift sich ein Ei und stopft Kokosnussfleisch in den von großen Wangenwülsten umgebenen Mund. Schließlich spült er alles mit kräftigen Schlucken aus einer angebotenen Milchflasche herunter und lässt sich dabei auch nicht vom Kameraklicken der Besucher des Zentrums stören.

1975 als Rehabilitationszentrum für verletzte, verwaiste und aus der Gefangenschaft befreite Orang-Utans gegründet, hat sich das Wildlife Centre inzwischen deutlich gewandelt. Aus den 11 eingelieferten kleinen Patienten sind stattliche Eltern geworden, die bereits 19 Kinder zur Welt brachten. Die Arbeit ihrer menschlichen Betreuer, die ihnen von der Futtersuche bis zum Nestbau Anleitung und Hilfe gaben, hat sich gelohnt. Nach und nach konnten alle Orang-Utans in das Naturreservat entlassen werden. Doch ohne Zufütterung kommen die in der Natur meist einzeln lebenden Tiere nicht aus.

Zu klein ist das Reservat, das von menschlichen Siedlungen umgeben ist. Im unbelassenen Regenwald braucht jeder "Waldmensch", so die Übersetzung ins Deutsche, abhängig vom Nahrungsangebot 100 bis 5000 Hektar, um sich selbst zu ernähren. Doch der Regenwald auf Borneo, wie auch auf der benachbarten Insel Sumatra, wird immer kleiner.

Die letzten Rückzugsgebiete der einst weit verbreiteten Menschenaffen sind in dramatischer Weise bedroht. Der WWF geht davon aus, dass die Orang-Utans "zwischen 1973 und 2005 die Hälfte ihres Lebensraumes durch großflächige Waldumwandlung und Brandrodung verloren". Im folgenden Jahrzehnt sollen es noch einmal neun Prozent gewesen sein.

Einer kürzlich veröffentlichten Langzeitstudie von 38 internationalen Wissenschaftsinstitutionen zufolge verringerte sich der Bestand an Orang-Utans allein auf Borneo zwischen 1999 und 2015 um 148.000 Tiere. Übrig geblieben sind geschätzt 70.000 bis 100.000. Damit gehören sie zu den am meisten gefährdeten Arten weltweit. Ob die dem Menschen genetisch so nahe stehenden Artverwandten überleben werden, hängt wesentlich davon ab, ob ihr Lebensraum auch weiter Ölpalmenpflanzungen und dem Holzeinschlag weichen muss.

Das Höhlensystem der Clearwater Cave im Gunung-Mulu-Nationalpark, das zu den größten der Welt gehört. Foto: Michael Juhran​​

Anderthalb Flugstunden entfernt scheint der Regenwald rund um Mulu noch intakt zu sein. Touristen aus aller Welt zieht es in den Gunung-Mulu-Nationalpark, der neben seiner enormen Pflanzenvielfalt mit einem besonderen Phänomen aufwartet. Inmitten des Nationalparks starrt eine kleine Touristenschar an der "Deer Cave" auf den riesigen Eingang der Höhle. Dann geht ein Raunen durch die Wartenden und die Fotoapparate werden gezückt.

Kurz nach 17 Uhr schwirren Tausende von Fledermäusen in langgezogenen Formationen aus deren Inneren in den Abendhimmel. Nachdem sich der Pulk an den steil aufragenden Kalksteinfelsen über dem Eingang emporgeschraubt hat, beginnt die Jagd auf Insekten, von denen die geflügelten Mäuse täglich - oder besser nächtlich - anderthalb Tonnen vertilgen. Die Höhle, die sie sich als Heimat auserkoren haben, gehört zu den größten der Welt.

Bereits der 415 Meter breite und 100 Meter hohe Eingang nötigt selbst passionierten Höhlenforschern Respekt ab. Rund drei Millionen Fledermäuse hängen tags-über weit oben an den Höhlendecken und sorgen mit ihren Hinterlassenschaften am Boden für einen Wildwuchs an Pilzen und Moosen, durch den sich Schlangen, Käfer, Spinnen und Skorpione winden.

Ein riesiger Vollschmarotzer und selten zu finden: die Blütenpflanze Raflesia. Foto: Michael Juhran​​

Vor einigen Jahren wurde dieses riesige dunkle Reich aufwändig mit Holzstegen und Leuchten für Touristen ausgebaut und zählt heute zu den Highlights auf Borneo. Hunderte lockt es täglich in den dichten Regenwald, um einen Bruchteil des Höhlensystems von Mulu zu erkunden. Das bringt Geld in die entlegene Region.

Das kommt auch Robert und seiner Familie vom Stamm der Berawan zugute, die jahrhundertelang in Einklang mit der Natur lebten. Zwar ärgert es den Familienvater auch, wenn die nächtlichen Jäger seinen Rambutan-Baum plündern, aber die Einnahmen aus dem Transport von Touristen mit seinem Boot machen diesen Verlust mehr als wett.

Die Entwicklung des Ökotourismus könnte die weitere Abholzung des Regenwaldes auf der drittgrößten Insel unseres Planeten eindämmen. Ein bereits etabliertes länderübergreifendes Nationalparkgebiet im Hochland von Borneo sowie das vom WWF initiierte, 220.000 Quadratkilometer große Schutzprojekt "Heart of Borneo" geben Grund zur Hoffnung.