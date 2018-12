Lebensgroß und kunstvoll geschnitzt sind die Krippenfiguren auf dem Dominikanerplatz in Brünn. Daneben gibt es eine Zooecke mit lebenden Tieren. Foto: May

Von Gabriele May

Brünn. Es soll Reiseführer geben, die allen Ernstes vor Ausflügen in das winterliche Tschechien warnen. Eisekalt kann es nämlich werden und verdammt viel Schnee kann fallen - mit anderen Worten, die Basis für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit ist gegeben. Allein damit geben sich böhmische wie mährische Weihnachtsmärkte aber nicht zufrieden. Wer Traditionen mit (noch) zurückgenommenem Kommerz sucht, ursprüngliche neben raffinierten Speisen und Punschgetränke jeglicher Art, dazu noch jede Menge Musik- und Kulturevents, ist hier auf jeden Fall richtig.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit der Bahn oder dem Flugzeug nach Prag. Von Prag nach Brünn (Brno) benötigt man mit dem Zug etwa zweieinhalb Stunden. Es gibt auch Direktflüge von München nach Brünn. ■ Unterkunft: Hotel Royal Ricc (www.royalricc.cz) Ein sehr stilvoll und gemütlich [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit der Bahn oder dem Flugzeug nach Prag. Von Prag nach Brünn (Brno) benötigt man mit dem Zug etwa zweieinhalb Stunden. Es gibt auch Direktflüge von München nach Brünn. ■ Unterkunft: Hotel Royal Ricc (www.royalricc.cz) Ein sehr stilvoll und gemütlich eingerichtetes Haus in der Starobrnenská, einer der ältesten Straßen der Stadt im historischen Zentrum. Standard-Zimmer für zwei Personen ab 103 Euro, Standard-Zimmer für eine Person ab 94 Euro. ■ Weihnachtsmärkte in Brünn: Öffnungszeiten vom 23. November bis 28. Dezember jeweils von 9 bis 21.45 Uhr - Design Days auf dem Freiheitsplatz: 4. bis 23. Dezember jeweils 10 bis 19 Uhr ■ Auswahl Weihnachtsmärkte: Prag: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Weihnachtsmärkte auf großen und kleinen Plätzen. Der größte findet auf dem Altstädter Ring statt (2. Dezember bis 6. Januar, jeweils von 10 bis 22 Uhr). Alljährlich strömen Zehntausende am Samstag vor dem ersten Advent auf den Platz mit dem Jan-Hus-Denkmal, um die erste Lichtshow des gut 20 Meter hohen Weihnachtsbaums mitzuerleben. Das Gedränge war in manchen Jahren so groß, dass die Stadt Prag keine genaue Urzeit für die erstmalige Entzündung des Baumschmucks mehr angibt. Sehenswert ist die von klassischer Musik begleitete Light-Show allemal - Gänsehautfeeling garantiert! Weitere sehenswerte Märkte auf dem Wenzelsplatz (2. Dezember bis 6. Januar), dem Platz der Republik und dem Friedensplatz (beide 20. November bis 24. Dezember) und auf der Prager Burg (25. November bis 6. Januar) Olmütz (Olomouc): Die Stadt in Mähren mit den meisten Kirchen pro Einwohner in Tschechien hat vermutlich auch die meisten Punschsorten. Bereits der Martinstag am 11. November kann als Richtmarke für den Beginn der Glühwein- und Punschsaison genommen werden. Der Christkindlmarkt in der Universitätsstadt bietet eine einzigartige besinnliche Adventsstimmung. ■ Weitere Infos: www.czechtourism.com, Kontakt: berlin@czechtourism.com

Christkindlmarkt heißt auf tschechisch vánocní trh, wie so viele Wörter in der slawischen Sprache für die meisten Besucher aus dem Westen schier unaussprechlich. Doch deshalb sollte sich niemand davon abhalten lassen, das westliche Nachbarland auch mal oder sogar gerade in der Vorweihnachtszeit zu bereisen. Um dabei zu entdecken, dass es neben dem Touristen-Hotspot Prag noch andere lohnende Ziele gibt.

Etwa 195 Kilometer südöstlich der Hauptstadt wird in der zweitgrößten Stadt des Landes, Brünn (Brno), auf eine so intensive Art und Weise die Adventszeit begangen, dass man kaum glauben mag, dass die Tschechische Republik eigentlich zu den eher atheistischen Ländern in Europa gehört. Traditionell, modern, kunstbeflissen oder kulinarisch, in der südmährischen Metropole findet jeder seinen Lieblingsort.

Da ist zum einen der Krautmarkt (Zelný try) rund um den wuchtigen Parnassbrunnen, der eine Grotte darstellt. Normalerweise findet hier der tägliche Gemüsemarkt statt, in der Adventszeit lassen die Stände der Handwerker das Flair vergangener Zeiten aufleben.

Am Platz steht mit der "Reduta" auch eines der ältesten Theatergebäude in Mitteleuropa. Eine Statue von Wolfgang Amadeus Mozart erinnert an ein Konzert des elfjährigen Wunderkindes 1767 zu Weihnachten in eben diesem Theater.

Einen kurzen Gehweg weiter werden ebenfalls Traditionen bewahrt: Auf dem Dominikanerplatz (Dominikánské námestí) werden winterliche Speisen angeboten, und das vom Feinsten. Raffinierte Abwandlungen der Fisch- und Geflügelgerichte, die traditionell zu den Festtagen auf den Tisch kommen, verströmen neben anderen Leckereien einen herrlichen Duft. Ein Streichelzoo mit Ziegen und Schafen erfreut vor allem die Kinder. Im Hintergrund dominiert eine kunstvoll aus Holz geschnitzte riesige Weihnachtskrippe die Szenerie zwischen dem Neuen Rathaus und der St. Michael-Kirche. Das Rathaus wurde - wie noch einige andere Gebäude in der Stadt - um 1690 von Moritz Grimm entworfen. Ursprünglich war es ein Kloster.

Wiederum führt nur eine kurze Straße von hier zum lebhaftesten und bedeutendsten Platz der Stadt, dem Freiheitsplatz (Namestí Svobody). Und spätestens hier steppt sozusagen der Bär. Brünn ist stolz darauf, als einzige tschechische Stadt den Titel "Unesco Creative City of Music" (Kreative Stadt der Musik) zu tragen. Ein tägliches Live-Programm ist also Pflicht auf dem Weihnachtsmarkt des mehrteiligen Platzes. Und hier finden auch die Design-Tage statt, bei denen Schmuck, Mode und Accessoires verkauft werden. Junge Designer können sich dabei ausprobieren.

Und auch darauf ist man in Brünn stolz: Seit mehreren Jahren wird flächendeckend mit Mehrwegverpackungen gearbeitet. Durch die Pfandbecher wurden im letzten Jahr 190.000 Liter Abfall eingespart. Hübsch anzusehen sind sie außerdem: Die Becher werden von tschechischen Künstlern gestaltet und werden damit zu einem beliebten Mitbringsel.

Mittendrin im Adventstrubel wirbt eine große weiße Kuppel (Zimní bar) mit der Spezialität "Turbomost". Wer dabei so etwas wie ein Ballermannprodukt erwartet, wird glücklicherweise enttäuscht. Es handelt sich um heißen Apfelmost aus "garantiertem Bioobst" der Weißen Karpaten, wie uns von den jungen Erfindern versichert wird. Mit einer Würzmischung und etwas Apfelschnaps "veredelt" findet das hochprozentige Getränk regen Zuspruch. Erstmals wurde der Turbomost im Jahr 2009 vorgestellt, seither erfreut er Einheimische wie Touristen gleichermaßen - vorausgesetzt, man trinkt nicht zu viel davon.

Neben Punsch und eher deftigen böhmischen Spezialitäten bekommt man auf dem Platz der Freiheit auch veganes Essen und kann der Raw-Küche (Rohkost) frönen - oder was sonst so angesagt ist. Denn Brünn hat eine beachtliche "Hipster"-Szene. Viele kleine und mittelständische Hightech-Unternehmen aus aller Welt haben sich hier angesiedelt, in Wirtschaftsblättern wird die Stadt bereits als "Mitteleuropas Silicon Valley" bezeichnet. Mehrere Universitäten und Hochschulen tun ein Übriges dazu, dass Brünn mit einem breit gefächerten Kulturangebot und allen neuen Trends in der Gastro-Szene punkten kann.

Tschechien mag sonst als reines "Bierland" gelten - in Brünn locken zahlreiche Weinstuben mit Weißweinen aus dem südmährischen Weinanbaugebiet. Besonders an der Grenze zu Österreich wird vor allem Riesling und Grüner Veltliner angebaut. Seitdem der Weinanbau nach der samtenen Revolution in Privathand wechselte und einige junge Winzer einen großen Qualitätsanspruch entwickelten, müssen sich viele Weine nicht mehr verstecken, sind aber in der Regel nur hier zu haben.

Doch zurück zum größten Adventsmarkt der Stadt, der eine interessante Tradition aufzuweisen hat. 1924 wurde hier zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum aufgestellt, initiiert vom Schriftsteller und Journalisten Rudolf Tesnohlídek. Und so wie im Jahr 1924 wird der Baum auch heute noch von einem Pferdegespann in die Innenstadt gezogen. Schließlich und endlich gibt es in Brünn auch noch einen vierten Adventsmarkt auf dem Mährischen Platz. Hier haben Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Stiftungen ihre Stände.

Tradition auf tschechischen Weihnachtsmärkten haben natürlich nach wie vor deftige Schlachtfestspezialitäten, Kartoffelpuffer mit frischem Majoran und einer kräftigen Knoblauchfüllung, heißer Punsch und Met. Bratwurst im Brötchen (klobása) wird gerne mit scharfem Meerrettich (kren) gegessen und - man ahnte es schon - fällt deftiger aus, als man das in Deutschland gewohnt ist.

Was Süßigkeiten angeht, wäre die Spezialität Trdelník hervorzuheben. Das Hefegebäck wird in Zucker und Zimt gewälzt und auf rotierenden Stäben gebacken. Ursprünglich kommt es aus Ungarn, hat sich aber fest auf tschechischen Adventsmärkten etabliert. Auch der mährische "Frgál", ein tellergroßer Kuchen aus Hefeteig mit reichlich süßer Füllung, lässt niemanden hungrig zurück.

Eine Besonderheit der tschechischen Adventszeit ist, dass der Abend vor Nikolaus - also nicht der Nikolaustag am 6. Dezember - eine große Rolle spielt. Für Ausländer kann es daher überraschen, wenn am Abend des 5. Dezember seltsame Gestalten die Straßen bevölkern. Es sind als St. Nikolaus (Mikulás), Engel (andel) und Teufel (cert) Verkleidete, die die Häuser von Bekannten besuchen, um die Kinder nach ihrer Artigkeit zu befragen und Geschenke zu verteilen. Letztere werden vom Engel überreicht.

Der Tradition zufolge werden unartige Kinder mit Kartoffeln oder Kohle statt Süßigkeiten abgespeist. Doch vermutlich kommt das heutzutage äußerst selten vor.