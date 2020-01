(tmn) In Australien wüten weiterhin heftige Brände. Wann können Pauschalreisende ihren Urlaub gebührenfrei absagen? Und wann gibt es zumindest etwas Geld zurück? Die wichtigsten Fragen und Antworten für Urlauber im Überblick.

> Wenn die Hauptattraktion nicht zugänglich ist:Pauschalurlauber dürfen die ganze Reise gebührenfrei stornieren. Sie bekommen dann vom Veranstalter ihr Geld zurück. Darauf weist der Reiserechtsexperte Paul Degott hin. "Wenn zum Beispiel Sydney der Höhepunkt ist, kann ich kostenlos vom Reisevertrag zurücktreten."

Der Anwalt verweist auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Januar 2018. Demnach können Urlauber kostenfrei von einer Reise zurücktreten, wenn das wesentliche Highlight wegfällt – damals ging es um die Verbotene Stadt und den Platz des Himmlischen Friedens in Peking auf einer China-Reise (Az.: X ZR 44/17). Das Ehepaar, das geklagt hatte, trat die Reise nicht an und bekam das Geld zurück.

Individualreisende haben dieses Recht nicht. Wer lediglich einen Flug nach Australien gebucht hat, kann das Ticket nicht einfach zurückgeben. Gleiches gilt für Hotelbuchungen, hier kommt es bei der Stornierung auf die Konditionen der Unterkunft an.

> Wann eine Preisminderung möglich ist: Muss der Veranstalter wegen der Brände einen Teil des Programms streichen oder ändern, steht Urlaubern eine Minderung des Reisepreises zu. "Denn ein Teil der Reise ist dann mangelhaft", erklärt der Reiserechtsexperte Degott.

> Sperrzonen auch für Touristen: Tausende Urlauber sind von den Behörden angewiesen worden, von den Buschbränden bedrohte Gebiete im Südosten des Landes bis Samstag zu verlassen. Die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales wies am gestrigen Donnerstag eine große Sperrzone für Touristen entlang der Küste aus. Alle Urlauber sollen innerhalb von 48 Stunden aus dieser Zone ausreisen.

Die Sperrzone erstreckt sich vom populären Badeort Batemans Bay über rund 200 Kilometer Richtung Süden zur Grenze des Bundesstaats Victoria. Grund für die Deklarierung der Sperrzone sind die Vorhersagen der Meteorologen für Samstag. Es werden dann eine neue Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius sowie heftige Winde erwartet. Die Brände könnten dadurch erneut stark angefacht werden.

> Infos für Australien-Urlauber: Wer in diesem Winter noch nach Australien reisen möchte, sollte sich genau über die Lage vor Ort informieren und seine Route im Zweifel anpassen. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, sollte seinen Veranstalter kontaktieren. Infos zu Bränden und Verkehrsstörungen in New South Wales finden sich online. Auch die Behörden in Queensland informieren im Netz über Feuer und die Straßenverhältnisse.

> Rauch ist schlecht für die Gesundheit: Auch das Auswärtige Amt weist in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Australien auf die Gefahr durch die Brände hin. Demnach kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zudem ist die starke Luftverschmutzung vielerorts gefährlich für die Gesundheit.

Die Rauchentwicklung könne je nach Wetterlage die Luftqualität auch in weit vom Brandherd entfernten Gebieten erheblich beeinträchtigen. In einigen Gegenden insbesondere in New South Wales sei die Luftbelastung über längere Zeiträume auf einem gefährlichen Niveau. Chronische Atemwegserkrankungen etwa könnten sich dadurch erheblich verschlechtern. Infos zur Luftverschmutzung liefert unter anderem die Internetseite des World Air Quality Index.