Von Joseph Weisbrod

Emilia Romagna. Cappuccino e Cornetto. Zum typisch italienischen Frühstück im grünen Hofgarten des "Student Hostel Estense" ertönt ein deutsches Mitgröhllied. Der sinnfreie Gassenhauer – la, laaa, lalla – dient einer belgischen Pfadfindergruppe als Taktgeber für die rhythmische Morgengymnastik. Für ein paar Minuten übertönt der Bluetooth-Lautsprecher das eindringliche Dauerkonzert der Zikaden im Blätterdickicht der Bäume. Ein mediterraner Soundtrack, der uns begleiten wird.

Am Tag nach dem EM-Triumph der italienischen Fußball-Nationalmannschaft, sind wir im norditalienischen Ferrara in der Region Emilia Romagna angekommen. Im nahen mittelalterlichen Stadtkern, Unesco-Weltkulturerbe, essen wir im Ristorante "Locanda 20" an der Piazza della Republicca zu Abend. Was dem Schwaben seine Maultaschen, sind dem Einheimischen seine Cappellacci di zucca ferraresi al ragú, süß-saure Teigkringel mit Kürbisfüllung und Fleischsauce. Ein Gericht, das schon im 16. Jahrhundert während der Herrschaft des Adelsgeschlechts der Este auf dem Speiseplan stand. An diesem lukullischen Ort isst das Auge nur zu gerne mit: Das Wahrzeichen Castello Estense, eine viertürmige Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert, ragt gleich nebenan in den Abendhimmel. Dahinter die romanisch-gotische Kathedrale und der Renaissance-Palast Palazzo di Diamanti. Die beim Erdbeben im Mai 2012 schwer beschädigten historischen Gebäude sind wieder weitgehend intakt.

Die imposante Stahlbühne auf der bestuhlten Piazza am Dom kündigt das ersehnte Comeback des "Ferrara Summer Festival 2021" und damit das kulturelle Erwachen nach dem langen Lockdown an. Im Zentrum hat auch die 1391 gegründete Universität, eine der ältesten in Europa, ihren Sitz. Wie im größeren Heidelberg beleben die vielen Studierenden in der fast autofreien Fahrrad-Metropole Italiens das städtische Leben. Das quirlige Treiben in den Bars und Cafés an den gepflasterten Piazze zeugt von der nicht nur jugendlichen Sehnsucht nach dem verlorenen "Dolce vita".

Vor uns der Süden! Von Ferrara aus fahren wir etwa 600 km entlang der Adriaküste nach Apulien an die Spitze des Stiefelsporns. Die gebirgige Halbinsel des Gargano empfängt uns – soweit das Auge reicht – mit üppigen Obst- und Olivenhainen. Schatten in der südlichen Hitze spendet die "Foresta Umbra", eine Art Schwarzwald mitten im Gargano Nationalpark. Im bei den Italienern beliebten Badeort Rodi Garganico genießen wir die Sonnenstunden am Strand, die Abendstunden in dem lebhaften Zentrum mit seinen gut besuchten Trattorien und Bars.

Die nächste Etappe führt uns in zwei Autostunden vorbei an den malerischen, auf Felszungen ins Meer ragenden Städtchen Peschici und Vieste, weiter geht es an der kurvenreichen Küste mit spektakulären Buchten, karibischen Sandstränden und steilen Klippen an der Adria entlang nach Bari. In der pulsierenden Hauptstadt Apuliens haben wir uns in einem Bed & Breadfast-Appartment in der Via Dante Alighieri einquartiert. Großzügige Zimmer mit Balkon statt Dantes Hölle!

Zentraler hätten wir kaum einchecken können: Knapp 15 Fußminuten sind es von unserer Ferienwohnung in die schachbrettartig angelegte Altstadt mit der Basilica San Nicola, der Kathedrale San Sabino und den weitläufigen Plätzen und verwinkelten Gassen. Die Einkaufs- und Flaniermeile Via Sparano gehört zur eleganten Fußgängerzone mit edlen Läden, Cafés, Bars und Brunnen. Die parallel verlaufende Hauptader Via del Corso bietet mit ihrem dichten Baumspalier den willkommenen Sonnenschutz.

Nach dem Corona-Lockdown atmet die mondäne Hafen- und Universitätsstadt mit ihren 320.000 Einwohnern auf und füllt die Lungen mit frischer Lebensluft. Mit 70.000 Studierenden hat Bari eine der größten Universitäten Italiens, benannt nach dem 1978 von den Roten Brigaden ermordeten Spitzenpolitiker Aldo Morlo. Wie sehr das kulturelle und gesellschaftliche Leben zurückkehrt, zeigt die Bari-Ausgabe der Tageszeitung "La Repubblica". Die Seiten "Bari Cultura" und "Giorno e Notte" (Tag und Nacht) sind voll von Veranstaltungstipps.

Beim Cena am Abend wartet eine maskierte Menschenschlange vor unserer Trattoria, die vor allem mit Fischgerichten und Meeresfrüchten glänzt. Köstlich die apulische Spezialität: Handgemachte Orechiette ("Öhrchen"), eine Pasta aus Hartweizenmehl, hier "con Pulpo", mit fangfrischem Tintenfisch serviert. Olivenöl und Wein aus Apulien zählen selbst im kulinarisch anspruchsvollen Italien zu den Spitzenprodukten. Vom Lungomare am Porto Vecchio, aus dem das auf Pfählen errichtete Jugendstil-Teatro Margherita ragt, sind es etwa drei Kilometer "a piedi" (zu Fuß) bis zur Spiaggia "Pane e Pomodoro" (Brot und Tomaten), dem Stadtstrand am Ende des breiten Lido.

In Bari ist auch Salvatore Lorusso geboren, den wir auf der anderen Seite des italienischen Stiefels in dessen "Swami Beach Resort" bei Policoro an der Basilikata-Küste kennenlernen. Der studierte Avvocato ist ein begnadeter Tourismus-Anwalt der Basilikata, die er stolz als "California del Sud" anpreist. Im geländegängigen Pick-Up kutschiert Salvatore uns auf die abgelegene Azienda seines Jugendfreundes Pino. Der drahtige Patron zeigt und erklärt uns wortreich sein 16 Hektar großes Obst- und Gemüseparadies, das er mit seinen Leuten ganz ohne Pestizide bewirtschaftet. So köstliche, aromaintensive Pfirsiche, Melonen, Äpfel, Limonen, Feigen etc. haben wir selten vernaschen dürfen. Die von Pino frisch gepflückten Fagiolini (grüne Bohnen) serviert uns Thomas, der charmante Kellner im Swami Beach Ristorante, am selben Abend als delikates Spaghetti-Gericht.

Auf den historischen Ausflug in die 60 km entfernte Kulturhauptstadt Europas 2019 zu den weltbekannten "Sassi" von Matera, der 8.000 Jahre alten Höhlensiedlung, freuen wir uns besonders. Innerhalb der antiken Stadtgrenzen, der "Civitá", hält sich die Zahl der Touristen in angenehmen Grenzen. Hier gibt es neben steinalten Häusern, Sträßchen, Gassen, Höfen und Treppen jede Menge Kirchen. Besonders beeindruckend der im 13. Jahrhundert erbaute Dom und die alles überragende Felsenkirche "San Giovanni". Kaum zu glauben, dass die "Case grotta" bis Ende der 50erJahre bewohnt waren. Carlo Levi, dessen Roman "Christus kam nur bis Eboli" in Matera verfilmt wurde, nannte diese feuchtdunklen Behausungen "Dantes Hölle", der damalige Kommunisten-Chef Palmiro Togliatti eine "nationale Schande." Heute möchte man sagen: Eine tief beeindruckende "Schande."

Von der Basilikata-Küste führt unsere letzte Italien-Etappe durch eine hügelige Landschaft mit den "Dolomiti Lucane" in die Region Latium. Nördlich von Rom schlängelt sich eine blühende Landstraße an das Nordufer des Lago di Bracciano nach Trevignano Romano. Der See ist vulkanischen Ursprungs und mit 57 Quadratkilometern einer der größten und saubersten in ganz Italien. Der Fußweg durch das Stadttor mit der Turmuhr aus dem 15. Jahrhundert die steile Via del Monte hinauf in die Ferienwohnung über dem mittelalterlichen Stadtkern lohnt die Mühe: Von jedem Fenster haben wir einen grandiosen Ausblick auf den Lago di Bracciano.

Das 6.000 Einwohner-Städtchen Trevignano Romano mit der weithin sichtbaren Burgruine aus dem 13. Jahrhundert gilt als Naherholunsgebiet für die Hauptstädter. Auf der charmanten Piazza vor dem alten Stadttor erleben wir stimmungsvolle Blues- und Jazzkonzerte. Auch ein Filmfestival ist angekündigt. Und wo lässt es sich trefflicher tafeln als an der von Palmen gesäumten Uferpromenade, wenn die Sonne auf der einen Seite unter- und der Mond auf der anderen Seite über dem dunkelblau glitzernden See aufgeht?

INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto über die Schweiz (Vignette: 38,50 Euro) nach Ferrara, von dort über die A 1 in den Süden. Nach Bari/Matera und Rom/Lago di Bracciano per Flug z.B. vom Baden-Airpark

Übernachten: In Ferrara im Student Hostel Estense (EZ 38 Euro) www.ostelloferrara.it, in Rodi Garganico in der Villa Americana (inkl. Shuttle zum Strand), www.villaamericana.it, in Bari im BB & GL Sun Palace, in Trevignano Romano: Ferienwohnung mit Blick auf den Lago di Bracciano (FeWo-direkt.de)

Covid-19: Vorgeschrieben, aber an den Grenzen kaum geprüft: Das "Digitale Passagier-Lokalisierungs-Formular (EU)". Seit Einführung des "grünen Passes" in Italien am 6. August Zugang zu den Innenbereichen nur mit EU-Impfpass bzw. nationalem Impfzertifikat oder PCR-Test.

Die Felsenkirche San Giovanni ist das Wahrzeichen von Matera, eine der ältesten Städte der Welt. Foto: Joseph Weisbrod