In Holzgau überquert eine 200 Meter lange Fußgängerhängebrücke in 110 Metern Höhe die Höhenbachschlucht. Wer nicht schwindelfrei ist, kann eine alternative Route nehmen und in das Höhenbachtal hineinlaufen. Foto: Engels

Von Laura Engels

Wir laufen, um zu laufen. Dachten wir. Nicht unbedingt, um davonzulaufen, aber doch des Abstandes wegen. Die kreisenden Gedanken im Kopf reduzieren sich schon nach zwei Tagen auf "Hunger" und "müde". Laufen, essen, schlafen. Doch als wir den Lech aus den Augen verlieren, spüren wir, dass der Fluss die treibende Kraft unserer Schritte war. Die Beine werden schwer, sobald wir das Ziel nicht mehr vor Augen haben. Wir haben uns verlaufen. Die Mission schien einfach: 125 Kilometer auf dem Lechweg vom Formarinsee bis nach Füssen, von der Quelle bis zum Fall.

Ein schwarzes Schild mit einem großen weißen geschwungenen "L" weist uns den Weg. Es wird in wenigen Tagen zu einem vertrauten Weggefährten, dem wir anstandslos folgen und nicht mehr von der Seite weichen - bis auf dieses eine kräftezehrende unfreiwillige Mal.

Doch am Anfang sind die Beine noch leicht, die Neugierde groß. Vor vier Tagen hat uns der Bus ausgespuckt. 30 Minuten lang war er vom Hotel ins Nirgendwo gefahren. Dort suchen wir nach dem Grund unserer Reise, der Quelle. Von besonders intensivem Blau und Grün soll er sein, der Formarinsee im österreichischen Vorarlberg, der sich jedes Jahr als Sammelbecken des Schmelzwassers neu bildet. Heute schwebt er im satten Grau und dichtem Nebel in 1793 Meter Höhe. Trotzdem haftet ihm etwas Mystisches an. Sein Abfluss verläuft unterirdisch über ein Karsthöhlensystem, ein Teil des Wassers fließt zum Lech und damit in die Donau.

Im Frühjahr nach der Schneeschmelze können die Wanderer mehrere Quellen gleich neben dem Weg beobachten. Nach etwa einer Stunde Gehzeit quer durch Almwiesen begleitet der Formarinbach den Weg, der sich schon bald mit dem Spullerbach zum jungen Lech vereint. 14 Kilometer führt die als leichter Bergweg eingestufte erste Etappe bis nach Lech über steinige Passagen, Kuhweiden und hölzerne Brücken.

"Der Lechweg ist ein moderater Wanderweg und für jeden machbar", sagt Ramona Sprenger, Projektleiterin der Werbegemeinschaft Lech-Wege. Man kann ihn in sechs Etappen schaffen, hat dann aber meist 20 bis 25 Kilometer pro Tag vor sich. Wer unterwegs in Ruhe einkehren oder Wandern mit Wellness verbinden möchte, sollte lieber kürzere Etappen, verteilt auf sieben oder acht Tage, einplanen. "Einige gehen nur einzelne Abschnitte, aber den Anfang und das Ende wollen alle sehen", weiß Sprenger, die selbst am Lech aufgewachsen ist.

Der Weg verbindet seit 2012 drei Regionen und zwei Länder: Vom Arlberggebiet über die Tiroler Naturparkregionen Lechtal und Reutte bis ins südliche Allgäu. Geschätzte 6000 Wanderer laufen den Lechweg in den Hauptmonaten Juni, Juli und August. Ab Mai ist die Frühjahrsvariante ab Steeg begehbar, der gesamte Wanderweg ab Mitte Juni, bis Anfang Oktober fahren die Busse.

Die ersten Kilometer von Lech bis Steeg sind wir ziemlich allein. Wir schleichen uns unter den strengen Blicken der Kuhmütter an Kälbern vorbei, die den Weg versperren, und überqueren Gebirgsbäche. Den Lech haben wir dabei von oben aus er Ferne fast immer im Blick.

Auf einer alten Bundesstraße führen schließlich Serpentinen hinunter zum Fluss. Über diese schmale Straße wurde bis Anfang der 1980er der gesamte Transitverkehr geleitet. Heute treffen wir niemanden. Das soll sich am nächsten Tag ändern. Die Etappe von Steeg nach Elbigenalp ist beliebt. In Holzgau tummeln sich auch gewöhnliche Touristen - hier überquert eine 200 Meter lange Fußgängerhängebrücke in 110 Metern Höhe die Höhenbachschlucht. Wer nicht schwindelfrei ist, kann eine alternative Route nehmen und in das Höhenbachtal hineinlaufen.

Wenn beim Lechweg vom moderaten Weitwanderweg gesprochen wird, dann verglichen mit anderen alpinen Wegen mit anspruchsvollerem Höhenprofil. Er hat keine Kletter- oder Steigpassagen, stellt aber trotzdem - wie jeder Weitwanderweg - hohe Ansprüche an die Kondition des Wanderers, schließlich sind mehrere Etappen hintereinander zu bewältigen. Für Einsteiger bietet sich vor allem der bequeme Gepäckservice an, der die Koffer jeden Tag von Hotel zu Hotel bringt.

Von Bach nach Elbigenalp führt der Lechweg unmittelbar am Ufer entlang. Beliebt ist die Stelle auch bei Wildwasser-Raftern, von denen hier einige vorbei paddeln. Der Fluss ist mittlerweile breiter und wilder geworden und ist türkis gefärbt - fast schon kitschig. Langsam lässt sich erahnen, warum die Gegend auch Klein-Kanada genannt wird.

"Es ist eine klassische Wildflusslandschaft - so haben früher alle Flüsse in den Bergen ausgesehen, bevor man sie verbaut hat", erklärt Anette Kestler, Geschäftsführerin des Naturparks Tiroler Lech, als sie uns zwei Tage später ein Stück auf unserer Etappe von Forchach bis Pflach begleitet. Mehr als 63 Kilometer führt der Fluss durch das Schutzgebiet. "So wie der Lech hier ausschaut, schaut kein anderer Fluss in den Nordalpen vom Genfer See bis zum Wiener Becken mehr aus", betont Kestler. Das weite und verzweigte Flussnetz sei etwas Besonderes. An der breitesten Stelle, der Schwarzwasserbachmündung, misst der Lech 830 Meter.

Auf unserer letzten Etappe von Pflach nach Füssen verlässt uns der Fluss und wir gelangen auf Wald- und Forstwege Richtung Alpsee. Am Alpsee-Rundweg mit Blick auf Schloss Hohenschwangau und Neuschwanstein finden wir zwar immer noch unser "L", grüßen jedoch nicht mehr jeden, der uns entgegenkommt. Es sind zu viele - unter ihnen auch viele Spaziergänger und Badegäste. Nach dem Abstieg Richtung Füssen taucht der Lech plötzlich wie aus dem Nichts auf. Die Wassermassen stürzen über fünf Stufen zwölf Meter in die Tiefe. Mit dem Wildfluss ist es ab hier vorbei. Bis zur Donau folgt in kürzester Zeit ein Kraftwerk dem anderen - 33 insgesamt. Eine Infotafel markiert das Ende des Lechwegs, das uns ruckartig in die normale Welt zurückwirft. Wir sind am Ziel. Kein "L" weist uns mehr den Weg. Einen kurzen Moment wissen wir nicht, wohin wir gehen sollen.