​Im The Anam kochen die Mamas Gerichte aus unterschiedlichen Regionen Vietnams (v.o.). Sei es gegrilltes Rindfleisch, eingewickelt in Betelblätter, Nudelsuppe mit Schweinefleisch, Meeresfrüchte-Pfannkuchen oder Frühlingsrollen gefüllt mit Krebsfleisch (großes Bild).Huu Vo zupft vor ihrem Haus die Blätter von der Trichterwinde, die sie als gebratenes Gemüse serviert. Fotos: Kirchgessner

Von Markus Kirchgessner

Huu Vo ist Teilzeitvegetarierin. Jeden Monat verzichtet sie für zehn Tage auf Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. So versucht sie, der buddhistischen Verpflichtung der Ehrfurcht vor allem Lebendigen gerecht zu werden. Und hier könnte auch schon ihr Problem beginnen. Als sie von ihrer 28-jährigen Tochter Linh vor etwas mehr als einem Jahr gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, einmal wöchentlich in einem Hotel zu kochen, war ihre erste Reaktion: "Wie soll das funktionieren?" Denn zum Kochen gehört natürlich auch das Abschmecken, und das wäre ihr nicht jederzeit möglich gewesen. Schließlich fand sich eine Lösung. An den fraglichen Tagen kümmert Huu sich zwar um die Zutaten für die Gerichte - waschen, kleinschnippeln und anrichten - die weiteren Schritte, inklusive dem Abschmecken, überlässt sie jedoch ihren Kolleginnen.

Der aus dem Kantonesischen stammende Begriff "Annam" oder "Annan" bezeichnete bis zur französischen Kolonialzeit in etwa das Gebiet des heutigen Vietnam. Die Bedeutung des Begriffs: "der befriedete Süden" traf während der wechselvollen Geschichte nicht ständig zu. Vor wenigen Jahren wurde dieser Begriff zum Namen für ein Luxushotel gewählt. Das Hotel "The Anam" in Cam Ranh, eine Flugstunde von Ho Chi Minh City entfernt an der Küste des südchinesischen Meeres gelegen, war erst wenige Tage eröffnet, als das erste Gästepaar den Hoteldirektor auf das Thema Streetfood ansprach.

Sie seien Foodies und würden so gerne die am Straßenrand angebotenen regionalen Gerichte kosten, aber das sähe ja alles nicht hygienisch aus, und sie bezweifelten, ob ein in Kansas sozialisierter Magen mit den Keimen Südvietnams kompatibel sei, klagten die amerikanischen Gäste. Berechtigte Bedenken, fand Herbert Laubichler Pichler, ein jovialer Endfünfziger und General Manager des Fünf-Sterne-Ressorts. Es blieb nicht bei dieser einen Nachfrage. Zumeist waren es hygienische Einwände, fehlende Sprachkenntnisse oder Bedenken, unbequem auf einem niedrigen Plastikhöckerchen am Straßenrand zu sitzen, die die Gäste des The Anam davon abhielten, ihrer kulinarischen Neugier nachzugehen.

Wer - wie Laubichler Pichler - von der Lust getrieben ist, die Vielfalt regionaler Küchen kennenzulernen, kann es kaum ertragen, dass Menschen mit der gleichen Leidenschaft wegen kleinlicher Bedenken darben sollten. So kam er auf die Idee: Wenn die Hotelgäste nicht zum Streetfood kommen, warum kommt Streetfood dann nicht einfach zu den Gästen ins Hotel? Die Idee des Mama-Cooking war geboren. Dann ging alles sehr schnell. Auf eine Umfrage bei den Hotelangestellten, wessen Mutter Zeit und Lust habe und über die entsprechende Erfahrung verfüge, jeweils ein, zwei typische, regionale Gerichte zuzubereiten, meldeten sich zehn Mitarbeiter. Weniger, als erwartet. Von vielen kam der Einwand: "Ich kann doch gar nicht richtig kochen, ich koche nur für meine Familie." Zusammen mit Peter Ye, dem Chefkoch des Hotels, stellte Laubichler nun eine Auswahl an Gerichten zusammen, welche für die einzelnen Regionen Vietnams typisch sind. Nach einem Probekochen der zehn Aspirantinnen blieben schließlich fünf Mamas übrig.

Wenn Peter Ye, der eigentlich Ye Chang Sheng heißt, der aber, wie viele Chinesen sich einen für westliche Ohren kompatiblen Namen zugelegt hat, für die Hotelgäste kocht, verwendet er filetiertes Fleisch, entbeinte Hühnchen und die gleichen Gewürze, wie die Mamas, aber die Arbeitsschritte, die er an der Gastronomiefachschule gelernt hat, unterscheiden sich deutlich von der Zubereitungsart in den Straßenküchen, in denen das Geflügel stets in seiner Gänze mit Haut und Knochen verwendet wird. Irgendwoher muss das Aroma schließlich kommen, weiß Huu Vo.

Peter legt auch die Auswahl der Gerichte fest, die er jeden Freitagabend den Gästen präsentiert: "Das müssen schon die absoluten Klassiker sein. In Wien wären das Wiener Schnitzel und Sachertorte." Nach einem Jahr bewegen ihn Gedanken der weiteren Regionalisierung. Er möchte den recht unterschiedlichen Küchen der einzelnen vietnamesischen Regionen einen noch breiteren Raum geben, sodass seine Gäste nicht nur die vietnamesische Küche schätzen lernen, sondern zu Liebhabern der Küche Hanois, Zentralvietnams, oder des Mekongdeltas werden.

Zu Beginn des Mama-Cooking waren viele der Frauen noch zu schüchtern, um selbst die Gerichte abzuschmecken und ihnen den richtigen Dreh zu geben. Sie arbeiteten Peter und seiner Equipe zu, überließen die Fertigstellung der Gerichte allerdings den Profis. Aber schon bald erfüllte sie die neue Rolle mit Stolz: Auch wenn keine von ihnen über eine entsprechende Ausbildung verfügt, besitzen sie doch Kenntnisse und Erfahrungen, die jene der Profiköche ergänzen.

Was sich auch änderte, ist das Verhältnis der Mamas zu ihren Söhnen und Töchtern, die ebenfalls im Hotel arbeiten. Sie erleben diese in deren Arbeitsumfeld, verstehen, wie deren Arbeitstag, etwa im Roomservice aussieht, und wie sie sich in diesem völlig anderen Umfeld bewegen. Zu Anfang war bei Linh, die im Hotel als Ingenieurin tätig ist, eine gewisse Scheu zu spüren, als sie ihre Mutter, Huu Vo, zum ersten Mal durch das Hotel führte. Wird sich die alte Frau im luxuriösen Umfeld auch richtig benehmen? Wie wird sie, die ihr Lebtag lang nur vietnamesisch gesprochen hat, reagieren, wenn sie ein Gast in einer ihr fremden Sprache anspricht? Oder wird sie, wegen ihrer verhältnismäßig einfachen Kleidung gar von oben herab angeschaut werden?

Die Bedenken erwiesen sich als grundlos. Wenn man heute den Mamas beim Kochen über die Schulter sieht, gewinnt man den Eindruck, dass die Selbstsicherheit, mit der sie ihr häusliches Umfeld beherrschen, sie bis in das fremde Getriebe der großen Hotelküche trägt. Etwa 20 Minuten benötigt Huu Vo, um mit dem Moped vom Dorf Suoi Cam ins Hotel zu gelangen. Besucht man sie zu Hause, erlebt man sie als diejenige, die im Haus das Sagen hat. Zusammen mit zwei jüngeren Brüdern und deren Familien, ihrem Mann Trong und der 28-jährigen Tochter Linh, bewohnt die Großfamilie ein modernes Haus. Betritt ein Gast dieses Haus, steht er sogleich in der Küche, dem zentralen und größten Raum des Gebäudes. Während die Frauen sich vor dem Haus um die Kochvorbereitungen kümmern, den Wasserspinat waschen und die verschiedenen Kräuter hacken, beschäftigt sich der jüngere Bruder Hiep mit seinen Kampfhähnen, nimmt sie aus ihren Rattankäfigen, besprüht das Gefieder mit Wasser, streichelt und striegelt sie. Dann und wann geht ein abschätzender Seitenblick auf Huu: Wie lange es wohl noch dauern wird, bis das Essen auf dem Tisch stehen wird?

Wenngleich Trong, der in der Dorfverwaltung arbeitet, ein regelmäßiges Einkommen nach Hause bringt, und auch die Hotel-Ingenieurin Linh nicht schlecht verdient, bedeutet Huus Job dennoch ein stabilisierendes Element für das Familieneinkommen. In einem Umfeld, in dem die Nachbarn entweder in der Landwirtschaft arbeiten, oder als Fischer ihren Lebensunterhalt verdienen, gehört Huus Familie zu den Bessergestellten. Das hat sich herumgesprochen, denn nicht immer fließt das Einkommen des Mannes direkt in die Familienkasse, sondern wird in Alkohol oder Wetten auf Hahnenkämpfe investiert. Schon mehrfach wurde Huu daher von Frauen im Dorf gefragt, ob es auch für sie die Möglichkeit gäbe, im Hotel zu kochen.

Wie alle im Dorf baut Huu einen Teil ihres Gemüses selbst an und hält etwa 30 Hühner. Im Garten spendet ein Mangobaum Schatten und liefert Früchte, die reif vom Baum gegessen werden, und unreif in Salaten und Currys verwendet werden. Sie selbst mag einfache, schnelle Gerichte. Sehr gerne Auberginen mit Sauce, oder frittierten Wasserspinat.

Freitagabends im Hotel bereitet sie jedoch zumeist das aus der zentralvietnamesischen Stadt Hoi An stammende Gericht Bánh Xèo zu, einen knusprigen Pfannkuchen mit Schweinefleisch und Meeresfrüchten. Die Gäste stehen mit ihren Tellern schon bereit, während sie Reismehl mit Kurkuma, Kokoswasser und Frühlingszwiebeln zum Pfannkuchenteig verrührt. Huu spürt die auf ihr ruhenden Augen. Die Wertschätzung, die ihr entgegengebracht wird, erfüllt sie mit Stolz. Ein wenig fühlt sie sich auch als eine Botschafterin der vielfältigen Kultur Vietnams.