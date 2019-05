Von Karin Kura

Udo Jürgens singt im Radio "Ich war noch niemals in New York..." Um sechs Uhr in der Frühe. Der Taxifahrer summt mit. Er war noch nie in New York, und seine Fahrgäste waren noch nie im Tiroler Ötztal. Sie kennen es nur vom Hörensagen, dass man dort zum Skifahren hinfährt, nach Sölden. Das Taxi bringt uns nach Lehn, nicht weit von Längenfeld. Dort starten gleich die hochalpine Rundwanderung. Acht Stunden wird sie dauern. Ein echter Marsch.

INFORMATIONEN Termin: Der nächste 4-Seen-Marsch findet am 18. August statt. Das Startgeld beträgt 10 Euro, Kinder und Senioren zahlen 5 Euro. Info: www.laengenfeld.com/4-seen-marsch. Auskunft: Ötztal Tourismus; E-Mail info@oetztal.com. Übernachten: Zum Beispiel in Gries, der ruhige Ort gehört zum Verbund der Wanderdörfer (www.wanderdoerfer.at) und liegt direkt am Naturpark Ötztal. Buchtipp: Der Rother Wanderführer "Ötztal" (www.rother.de)

Der Pfad schraubt sich in die Höhe, zwischen Moos, Steinen und Heidekrautbüschen. Immer kleiner wird Längenfeld im Tal. Bald nur noch Spielzeuggröße. Die Sonne streichelt schon die Gipfel, unten ist es noch schattig. Gleich am Anfang der 16 Kilometer langen Strecke sind die Trailrunner an uns vorbei gejoggt. Für die Extremsportler ist der Marsch ein Rennen. Die Dohlen rufen ihnen hinterher. Aber die Wanderer halten immer wieder inne, schauen hinab. Auf vereinzelte Almen, umgeben von saftig grünen Wiesen. Wolkenfetzen schweben über kleinen Seitentälern.

Füße stapfen über Erde und Granitgestein, hier und dort stechen lila Blümchen hervor. Unerbittlich steuert der Pfad auf 2000 Meter Höhe zu. Viele Einheimische gehen mit und Wanderer aus Holland, Italien sowie aus Deutschland. Junge Paare, auch Familien mit Kindern.

Ewald Schmid organisiert diesen "Vier Seen Marsch", für den er die "sportlichen Genießer" unter den Wanderern gewinnen will. "Wir achten darauf, dass aus der Veranstaltung kein Extremlauf wird. Wir wollen den Ball flach halten und normale, wanderaffine Leute nicht abschrecken." Und so verzichtet man auf Preisgelder für die besten Läufer, der Erste kommt übrigens schon nach zwei Stunden und 18 Minuten ins Ziel. Jeder der 160 Teilnehmer erhält am Ende eine Anstecknadel.

Und natürlich gibt es ein Schnäpsle unterwegs an den drei Labestationen. Wie an der Felder Scharte, mit 2680 Metern der höchste Punkt dieser Tour. Der Gebirgskamm liegt zwischen dem kristallklaren Plattach See und dem türkisfarben Weißen See. Malerisch eingerahmt von den Berggipfeln der Stubaier und Ötztaler Alpen. Vor ein paar Jahren sollte hier ein Skigebiet entstehen, daraus wurde glücklicherweise nichts. Es ist der Winter, der den Tourismus im Ötztal dominiert: Von rund vier Millionen Übernachtungen jährlich zählt man nur eine Million im Sommer. Da ist noch Luft nach oben. Man wünscht sich vor allem mehr Wanderer.

Nach der Felder Scharte führt der Pfad steil einen Grashang hinab. Davon abgesehen ist die Strecke einfach zu laufen. Sie zehrt allerdings an der Kondition, insgesamt 1520 Höhenmeter muss man bewältigen. Ab dem Weißen See geht es sanft abwärts. Man durchquert Geröllfelder, wie silbrige Geldstücke glitzern dort die Steine in der Sonne. Als hätte ein Bergriese sein großes Portemonnaie ausgeschüttet. Dazwischen rinnen kleine Bäche, stürzen Wasserfälle die Hänge hinab.

Alles ist in Bewegung, nur die Gletscherseen liegen still. Weit oben in einer Mulde, von zackigen Bergspitzen umgeben, ruht der Hauerferner. Ferner ist ein anderes Wort für Gletscher, und der dazugehörige milchig-grüne See liegt am Rande einer großen, wie glatt polierten Felsstufe. Es scheint, als würde er gleich abstürzen und sein kaltes Wasser ins Tal ergießen. Aber nichts rührt sich. Wolken spiegeln sich auf der Wasseroberfläche, auch die Bergspitzen. Selbst im Sommer hat der Hauersee bloß vier Grad, definitiv zu kalt für ein Bad. Er ist der größte, letzte und der vielleicht schönste der vier Seen dieser Wandertour. Und auch hier wartet ein Schnäpsle. Mit einem "Haut’s euch runter!" verabschieden die freiwilligen Helfer am Labe-Stand erfrischte Wanderer. Freundlich ist das gemeint, so wünscht man hier eben einen guten Abstieg.