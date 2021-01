Von Heidi Siefert

Chiemgau. Langlaufen hat Suchtpotenzial. Die Bewegung im Schnee und das Naturerlebnis begeistern nicht von ungefähr jedes Jahr mehr Sportler. Das ist gleichermaßen gut für Ausdauer und Wohlbefinden. Dabei ist der Aufwand an Ausrüstung gering, man braucht keine großen Vorkenntnisse und alle Generationen haben in der Loipe Spaß. Diese gibt es längst nicht nur in klassischen Wintersportregionen. Sobald es schneit, kommen immer häufiger sogar in Städten die Spurgeräte zum Einsatz und ziehen Schleifen in Parkanlagen. Auch in diesem Jahr, denn nach aktuellem Stand ist Langlaufen auch im Corona-Winter erlaubt.

Fitness für den ganzen Körper

Skilanglauf ist das optimale Herz-Kreislauf-Training. Er fördert die Ausdauer und stärkt damit Herz und Kreislauf, beugt Bluthochdruck, Herzinfarkt und Diabetes vor. Die gleichmäßigen, rhythmischen Bewegungen trainieren alle Muskeln und sorgen für einen raschen Muskelaufbau. Dabei lässt sich die Belastung – je nach Alter und Trainingsstand – individuell anpassen. Die gleitenden Bewegungen auf weichem Schnee schonen die Gelenke. Nicht zuletzt tut die Bewegung an der frischen, kühlen Luft gut. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt: Die Verletzungsgefahr beim Langlaufen ist gering.

Klassisch, Skating oder Backcountry

Drei Spielarten des Langlaufens gilt es zu unterscheiden, wobei jede davon nicht nur ihre stilistische Besonderheit hat. Auch die Ausrüstung richtet sich nach den spezifischen Bedürfnissen. Da ist die klassische Technik, bei der man sich im Diagonalschritt vorwärts bewegt. Die Skilänge liegt über der Körpergröße. Für die Stöcke gilt als Richtwert 80 bis 85 Prozent der Körpergröße, je nach sportlicher Ambition wählt man sie kürzer (gemütlich) oder länger (kraftvoller). Die kraftintensive Powervariante ist das Skating, bei dem man sich im Schlittschuhschritt fortbewegt. Hier sind die Ski härter und kürzer.

Als Faustregel gilt Körpergröße plus/minus zehn Zentimeter. Etwa 90 Prozent der Körpergröße ist die passende Länge der Stöcke, die für den besonders dynamischen Einsatz im Skating möglichst steif und leicht sein sollten. Auch hier gilt: Gemütliche Sportler greifen zum etwas kürzeren Modell. Skatingschuhe haben eine harte Sohle und sind im Knöchelbereich besonders stabil, um dem Fuß beim seitlichen Abstoß Halt zu geben. Ins ungespurte Gelände begibt man sich beim Backcountry- oder Cross-Country-Langlaufen. Vor allem in Skandinavien ist diese Variante weit verbreitet, bei der die Ski robuster und etwas breiter sind und über Stahlkanten verfügen. In der Steigzone unterhalb des Fußes haben sie in der Regel Schuppen oder Fell, um Anstiege zu erleichtern. Auch die Stiefel sind stabiler und etwas schwerer als herkömmliche Modelle. Darüber hinaus bequemer und wärmer. Gamaschen schützen zusätzlich vor Schnee im Schuh. Sie haben griffige Sohlen wie Bergschuhe. Die Stöcke sind etwas kürzer, als für den klassischen Stil in der Loipe, haben aber große Teller, um nicht im Schnee zu versinken.

Gute Kleidung, großer Spaß

Die Skiausrüstung kann man zum Ausprobieren leihen. Wer weiß, welche Technik er bevorzugt, kauft sich die entsprechenden Ski. Wichtiger ist aber die richtige Kleidung, um beim schweißtreibenden Sport nicht auszukühlen und sich zu erkälten oder eine Verspannung zuzuziehen.

Basis ist Funktionswäsche, die Schweiß vom Körper wegtransportiert. Darüber eine bequeme Laufhose und ein atmungsaktives (Lauf-)Shirt. Zuletzt eine Schicht, die atmungsaktiv, winddicht und wasserfest ist. Dazu eine leichte Mütze, Langlaufhandschuhe mit rutschfesten Handflächen und ein Trinkgurt oder kleiner Rucksack fürs Getränk.

Funparks, Biathlon

Mit zunehmender Beliebtheit wurde die Infrastruktur beim Langlaufen in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. An vielen Orten werden die Spuren akribisch gepflegt und häufig mit zentral gelegenen Servicestationen ergänzt. Gleichzeitig werden viele neue Spielarten entdeckt. Nicht nur, dass meist jede klassische Loipe auch eine Spur fürs Skaten begleitet. Heute kann man als Laie Biathlon ausprobieren, es gibt Geschicklichkeitsparcours mit Geländeformen und Hindernissen und im Chiemgau erstmals auch eine spezielle Loipe mit schmalerem Abstand der Spur für kleine Kinder. Kurse, Volksläufe und Veranstaltungen zum Saisonauftakt oder für Materialtests bereichern das Angebot – in Wintern ohne Corona.

Langlaufen im Corona-Winter

Langlaufen ist als Individualsport unter freiem Himmel erlaubt. Loipen dürfen gespurt werden. Dennoch sollte man sich vor dem Laufen vor Ort nach den aktuellen Bestimmungen erkundigen. Nicht geöffnet sind Umkleideräume und Duschen. Hygiene- und Abstandsregeln gelten auch im Umfeld der Loipen.