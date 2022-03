Von Christian Haas

Sveti Stefan ist eine kleine Adria-Insel in der Nähe von Budva. Foto: srt

Balkan, Berge, Bilderbuch-Buchten

Montenegro: Kennen Sie die Szene, als James Bond in Montenegro erst im Casino Royale pokert und dann die Schönheiten der Küste erkundet? Vor allem Letzteres taten etliche Urlauber 007 gleich. Die Folge: ein Boom von Badehotels und Super-Marinas. Der größte Teil des Landes aber ist ein einziges, kaum entdecktes Trail-Traumland. Outdoor-Enthusiasten haben da die Lizenz zum Austoben, insbesondere Biker mit Hang zum Hang. Mehr als 150 wenig erschlossene Zweitausender beheimaten knackige Pisten und entlegene Almwege, die Adrenalinjunkies Freudentränen in die Augen und Schweiß aus den Poren treiben. Auf ihrem Weg durch den Durmitor-Nationalpark und vier weitere sollten sie sich indessen um genug Wasser und Foto-Speicherkarten kümmern sowie mitunter um Schlafplätze in den verschlafenen Dörfern (Tipp: die "Montenegro Bed & Bike"-Betriebe). Autarke Abenteurer haben eh ihr Zelt dabei, die "Wilderness Biking Montenegro"-Karte sowieso. Die kombiniert fünf Strecken des 3000-Kilometer-MTB-Trailnetzes zu einer Top-Runde. Auf der liegen mit der Tara-Schlucht Europas tiefster Canyon sowie der größte See des Balkans, der Skutarisee. Von dem ist es nicht weit zu herrlichen Adria-Buchten. Ein Quantum Trost für alle, die sich nach den Bergetappen etwas Entspannung wünschen. Oder eine Runde Pokern.

Richtig in Fahrt gekommen bleibt man einfach im Sattel.

Vom Atlantik zum Rhein

Frankreich: Auch wenn ein Flussradweg wahrlich nicht immer am Fluss entlangführt, sondern durchaus mal Umfahrungen und Steigungen bietet, lassen sich solche Fernwege im Großen und Ganzen vergleichsweise leicht meistern. So gesehen ist der an Loire, Rhein und Donau entlang führende "EuroVelo 6" ein Top-Tipp für Freunde des relaxten Cruisens – und ein empfehlenswerter Einstieg für Langstreckenradler, zumal er vergleichsweise schnell erreichbar ist. Doch von allein fährt es sich eben auch nicht, es braucht Ausdauer und (viel) Zeit. Schließlich verbindet Europas längster Radwanderweg den Atlantik mit dem Schwarzen Meer. Macht rund 4450 Kilometer! Was aber tun, wenn Muße und/oder Beinschmalz für die Durchquerung von zehn Ländern fehlen? Dann pickt man sich eines raus. Eine formidable Wahl stellt die Passage quer durch Frankreich dar, von Nantes in der Bretagne bis an die schweizerische Grenze; nicht nur wegen der abwechslungsreichen Landschaften – Stichwort Atlantikküste, Loire-Tal samt Königsschlössern, Weinberge – sondern auch wegen der Kulinarik. Stichwort Küstenküche und Weinberge. Auch nüchtern betrachtet berauschen insbesondere der Weg durch das Doubs-Tal sowie am ruhigen Rhein-Rhône-Kanal. Hinter Basel geht es entspannt weiter, erst bis zum Bodensee und dann die gesamte Donau entlang, vorbei an Budapest, Belgrad, Bukarest. Großes Finale: das grandiose Donaudelta bei Constanta.

Abstecher von der Ciclovia Adriatica in ein Bergdorf in den Marken. Foto: Region Marche

Ab in den Süden

Italien: Reiseziele erleiden zuweilen dasselbe Schicksal wie Miniröcke oder Schlaghosen. Eine Weile der Renner, kommen sie aus der Mode, nur um dann einige Zeit später ihre Auferstehung zu feiern. Ein bisschen so ergeht es auch der italienischen Adriaküste. Der lang als Teutonengrill geschmähte Küstenabschnitt zwischen Triest und Ancona hat in den vergangenen Jahren eine verstärkte Nachfrage erfahren, inklusive Imagewandel. Immer mehr Gäste merken, dass es auch abseits der klassischen Hot Spots etwas zu entdecken gibt, von kulturellen Kleinoden über charmante Dörfer bis hin zu unerwarteten Bergkulissen bis zum Meer, siehe Marken. Am schönsten lassen sich all diese Aspekte auf zwei Rädern er-fahren, dachten sich italienische Radfreunde, und kreierten vor wenigen Jahren gleich eine neue Route – in XL. Der Name: Ciclovia Adriatica. Dabei führten sie den "EuroVelo 8"-Radweg zwischen Triest und Venedig einfach gen Süden fort, immer mehr oder weniger am Meer entlang.

Das war ordentlich Arbeit, sind es doch von der slowenischen Grenze über Venedig und Bari bis Santa Maria di Leuca am südlichsten Punkt des Stiefelabsatzes knapp 1800 Kilometer. Das Gute: Je südlicher Radler kommen, desto untouristischer und authentischer wird’s. Und wärmer. Sommerfeeling selbst im Herbst noch! Da steigt man gern nochmal in die Fluten, erst recht nach einer schweißtreibenden Etappe.

Der Nationalpark Torres del paine. Foto: srt

Am schönsten Ende der Welt

Chile: Endlich können Globetrotter mit Hang zur Fernreise wieder ihren Radius erweitern, dank zunehmender Reiseerleichterungen. Ein echter Dauerbrenner unter Globetrottern ist, erst recht im europäischen Winter, sprich südamerikanischen Sommer, Feuerland. Vor allem weil es der Weg dorthin in sich hat. Für Segler gilt Kap Hoorn als Inbegriff stürmischer Abenteuer, bei Auto- wie Radfahrern hingegen lautet das Zauberwort "Carretera Austral". Bei dem in den 1970er Jahren unter Diktator Pinochet begonnenen Mammutprojekt handelt es sich um eine weitgehend unbefestigte Fernstraße, die den Großen Süden Chiles durchquert. Um ganz nach Feuerland im Süden Südamerikas zu gelangen, muss man zwar mangels Straßenfertigstellung auf die argentinische Seite wechseln, doch ganz ehrlich: Die rund 1300 Kilometer lange Strecke zwischen den Ortschaften Puerto Montt und Villa O’Higgins ermöglicht mehr als genug spektakuläre Eindrücke. Schließlich radelt man an zerklüfteten Fjorden, Gletschern und rauchenden Vulkanen vorbei, ergötzt sich an einer fantastischen Seenlandschaft und schneebedeckten, rauen Gipfel, überquert reißende Flüsse und durchquert Regenwälder und die patagonische Pampa. Und wer dann immer noch nicht genug hat, hängt noch den XL-Abschnitt bis Ushuaia auf Feuerland dran oder zumindest eine Hike-and-bike-Exkursion in den Nationalpark Torres del Paine. Chiles bekanntester Park setzt mit seinen hoch aufragenden Felsnadeln und den blau leuchtenden Eisbergen, die sich immer wieder von den Gletschern abspalten, noch eins drauf.

