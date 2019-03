Als die Reisegruppe an der Danpaati-Lodge am Ufer des Surinam-Flusses anlegt, wird sie schon erwartet und herzlich begrüßt. Das Holzgestell, eine Art Tor, symbolisiert den Eingang der Lodge. Foto: Heubeck

Von Rainer Heubeck

Schon seit Stunden sind wir in dem langen, motorbetriebenen Kanu unterwegs. Hüte, Kappen und Tücher schützen uns halbwegs vor der Sonne, die vom Wasser des Surinam-Flusses noch einmal reflektiert wird. Am rechten Ufer tanzen gelbe Schmetterlinge im hellen Licht, manchmal begegnet uns ein Boot - und wenn wir eine Siedlung passieren, sehen wir bunt gekleidete Frauen am Flussufer, die dort ihre Wäsche waschen.

Wir sind in Südamerika unterwegs, fühlen uns aber eher wie in Afrika. Und das nicht grundlos: Rechts und links des Flusses erstreckt sich das Siedlungsgebiet der Saramaccaner, eines der größten Stammesverbände in Surinam. Eine Gruppierung, die ihre Ursprünge hat in den Siedlungen entlaufener Sklaven, so genannter Maroons, die sich in den Wäldern versteckt hatten, weil sie sich nicht mehr länger auf den Plantagen ausbeuten und entrechten lassen wollten. Denn Surinam, das noch bis 1975 eine niederländische Kolonie war, ist zum Großteil von tropischem Regenwald bedeckt.

Als das Dorf Dan am linken Flussufer auftaucht, zieht unser Bootsfahrer leicht nach rechts. An der Spitze einer Flussinsel ist ein hölzernes Willkommensschild aufgestellt, nur wenige Minuten später legen wir an der Danpaati-Lodge an. Am Bootsanleger erwarten uns einige der Beschäftigten, sie sind allesamt Saramaccaner, einige davon in Dan aufgewachsen, die anderen in der Hauptstadt Surinams, in Paramaribo. Ein Holzgestell, eine Art Tor, symbolisiert den Eingang der Lodge, vom oberen Stab hängen trockene Palmblätter herab.

"Diese Blätter sollen die bösen Geister abhalten. Wenn wir sie sehen, ist das ein Zeichen dafür, dass es ein traditioneller Ort ist und kein Ort, der christianisiert wurde", erläutert uns Sergino, ein junger Saramaccaner, der in der Lodge arbeitet - und der uns später auf dem Anwesen Wanderpalmen, Würgefeigen, wilde Papaya, Kalebassenbäume und Sternapfelbäume zeigt. Er versichert uns, dass die Lodge und das Dorf Dan eng zusammenarbeiten und dass aus den Einnahmen der Lodge unter anderem ein Kultur- und Bildungszentrum, Altenbetreuung sowie ein Dieselgenerator im Dorf finanziert werden.

Die Nacht verbringen wir in romantischen kleinen Bungalows, direkt am Flussufer. Insgesamt 18 davon gibt es auf der rund einen halben Kilometer langen Insel, mit rund 50 Besuchern ist die Danpaati-Lodge bereits ausgebucht.

Zusammen mit Sergino setzen wir am nächsten Tag mit einem Boot über in das Dorf Dan. Im Ort treffen wir Kaloina Kwandjani, die uns zeigt wie sie Maniok bzw. Cassava schält, wäscht, in kleine Stücke zerlegt und anschließend an einer Raspel zu feinem Brei reibt. Wichtig ist, dass der Saft herausgepresst wird, denn darin befindet sich Blausäure. Kaloina füllt die geriebene Cassava in einen geflochtenen Pressschlauch und betätigt eine Pressvorrichtung.

Neben Cassava bauen die Dorfbewohner auch Erdnüsse an, die sie unter anderem zu Erdnussbutter und zu einem Getränk namens Batido weiterverarbeiten. Die gerösteten Nüsse werden im Mörser zerkleinert und anschließend in Wasser erhitzt und gezuckert. All das zeigt uns Zoli Muye, die ihre Erdnüsse über einem offenen Feuer röstet - denn Stromversorgung gibt es im Ort nur wenige Stunden am Tag.

Wieder zurück in der Lodge, treffe ich einen Regenwaldführer namens Fritz. "Als meine Mutter schwanger war, sagte mein Vater, wenn es ein Junge wird, muss er Fritz heißen - ein Onkel meines Vaters hieß Fritz." Der junge Guide arbeitet nun seit gut zwei Jahren in Danpaati, wo der Saramaccaner vor allem wegen seiner guten Holländischkenntnisse leicht Fuß gefasst hat. Am liebsten erkundet er mit den Gästen den Regenwald. "Die lange Dschungeltour ist mein Favorit, ich mag den Dschungel", sagt Fritz. Unsere Regenwaldtour leitet am nächsten Tag Sergino, unterstützt von Reiseleiter Hans Parana. Obwohl er lange schon in der Stadt wohnt, fühlt er sich im Dschungel sofort wieder wie zu Hause.

Der Regenwald war für die Einheimischen früher sowohl Zigarettenladen wie auch Lieferant des Holzes für Boote und Paddel. Hans, der von seinen Eltern so genannt wurde, weil sein Vater einen gleichnamigen Freund beim holländischen Militär hatte, und Sergino zeigen uns die Maripapalme, deren Nussöl zum Kochen und als Massageöl verwandt werden, und die Acai-Blätter, mit denen die Häuser abgedeckt sind.

Ein lehrreicher Spaziergang durch die Dschungelapotheke, bis wir mit dem Holzboot wieder abgeholt werden. Ein letzter sternenklarer Abend in der Hängematte am Ufer des Surinam-Flusses, eine letzte Übernachtung in der Danpaati-Lodge, dann heißt es Abschied nehmen von der idyllischen Flussinsel, deren touristische Nutzung den Bewohnern des Dorfes Dan ein besseres Leben ermöglicht.