Von Win Schumacher

Der Weg zum Allerheiligsten führt durch üppig grüne Reisfelder und Teeplantagen. Heilige Kühe und bunte Tempel säumen die Straße ins Herz der Tropeninsel. Sri Lanka birgt etliche Unesco-Welterbestätten und zahllose Reichtümer, doch die Stadt Kandy verwahrt einen Schatz, dem kein anderer ebenbürtig ist. Dabei ist das Heiligtum ein recht winziges Ding. Es hat gar auf einer Fingerkuppe Platz: Der Zahn des Buddha.

Um diesen linken Eckzahn Siddharta Gautamas zankten sich einst illustre Herrscher und ganze Königreiche. Er ist die wichtigste Reliquie des Landes. Wer den Zahn besaß, so hieß es in Sri Lanka, dem gehöre die Macht. Woher aber kam der heilige Zahn?

Eine Spurensuche führt zu den alten Machtzentren der Insel, in vom Dschungel überwucherte Ruinen, zu geheimnisvollen Buddha-Statuen und uralten Tempelstädten. Kein Wunder, dass Kandy, die einst im dichten Urwald verborgene Hauptstadt des singhalesischen Königreichs, bis 1815 den Eroberungsgelüsten von Portugiesen und Briten trotzte. Sri Vikrama Rajasinha, der letzte König von Kandy, ließ hier einen großen künstlichen See anlegen. Im dunklen Wasser spiegeln sich die weißen Säulen und das rote Ziegeldach des Badepavillons, in dem einst die Königinnen und Konkubinen Rajasinhas planschten. Über den See wacht ein selig lächelnder Buddha auf einem bewaldeten Hügel. Unter seinem Antlitz liegt Sri Dalada Maligawa, der Zahntempel, Sri Lankas wichtigstes Heiligtum. Vor dem von außen nur wenig schmuckvollen Gebäude drängen sich die Gläubigen. Mönche in orangefarbenen Gewändern eilen über den Tempelvorplatz. Ein Mädchen im weißen Kleidchen verteilt zartviolette Lotusblüten als Opfergaben. Vor dem von gewaltigen Elefantenstoßzähnen gerahmten Schrein des Zahnes finden sie sich wieder in bunten Blütenteppichen.

Jedes Jahr im Juli feiert Sri Lanka das größte buddhistische Fest der Welt. Bei der Esala-Perahera trägt ein mit unzähligen Lichtern und überbordendem Zierrat geschmückter Elefantenbulle ein goldenes Kästchen mit dem Zahn des Erleuchteten durch die Straßen der Stadt. Der Parade in einer Vollmondnacht schließen sich dutzende weitere Elefanten und hunderte Tänzer an. Sie tragen bestickte Turbane, prachtvolle Gewänder und jonglieren mit Feuer. Musiker spielen auf nie gesehenen Instrumenten und unzählige Luftballons steigen dem Mond entgegen. Für diese Nacht ist Kandy nicht nur das Zentrum der Insel, es ist das Zentrum der ganzen Welt.

Doch lange vor der ersten Esala-Perahera feierte man anderswo den Zahn mit rauschenden Festen. Von Kandy aus führt die Straße in Richtung Norden durch die Dörfer der Teepflücker.

Wie ein Backenzahn - ein ungleich größerer als der des Sri Dalada Maligawa versteht sich - ragt der Löwenfels von Sigiriya 200 Meter aus der Dschungelebene auf. Er mag nicht die Heiligkeit seines winzigen Abbilds im Schrein von Kandy haben, eine Aura entrückter Würde umgibt den Granitblock eines erodierten Vulkans aber schon von weitem. Nicht nur die Festung, die König Kassapa I. bereits im 5. Jahrhundert nach Christus in schwindelerregender Höhe errichten ließ, auch das ausgeklügelte Bewässerungssystem und die geometrischen Teichanlagen am Fuß des Löwenfelsen zeugen von beeindruckender Ingenieurskunst.

Die Legende will, dass Kassapa I. einst vor seiner eigenen Familie auf den uneinnehmberen Tafelberg floh. Bis zu der Festung hinauf sind es mehr als 1000 Stufen entlang senkrechter Wände. Früher sollen Teile der Westseite des Löwenfelsens mit farbenprächtigen Fresken geschmückt gewesen sein, darunter hunderte elegante Frauenporträts mit schmalen Taillen und prallen Brüsten. Ein Rendezvous mit den luftigen Schönheiten erfordert Schwindelfreiheit und einigen Mut. Angeblich sind die meisten von ihnen später religiösen Fanatikern zum Opfer gefallen. Eine Wendeltreppe führt hinauf zu den letzten 22 erhaltenen Abbildern der berühmten Wolkenmädchen. Der König soll einst 500 Mädchen aus dem ganzen Land verschleppt und zu seinen Gespielinnen gemacht haben. Den entführten Mädchen blieb nur die Wahl zwischen dem königlichen Lustspiel und einem Sturz in den sicheren Tod.

Von den Lüsten des Fleisches zum Streben nach Erleuchtung führt eine alte Pilgerroute nach Osten. Im 12. Jahrhundert nach Christus war Polonnaruwa das politische und religiöse Zentrum der Insel. Noch heute zeugt das schiere Ausmaß der Anlage von der einstigen Macht der singhalesischen Könige. Hier kann man einen ganzen Tag lang durch die Überbleibsel von Palästen und Tempeln spazieren. Einige Fundamente liegen noch immer unterm Dschungel versteckt. Vorbei an dem von Algen überwucherten Becken des königlichen Bads und monumentalen Buddha-Statuen führt der Weg zu dem Tempel, wo einst der Eckzahn Siddharta Gautamas sein Heiligtum fand, bevor er nach Dambadeniya im Westen und schließlich 1592 seine letzte Ruhestätte in Kandy fand. Kritisch beäugt von einer Horde Makaken entdecken Touristen den Vatadage genannten Rundtempel. Hier wurde in der Blütezeit Polonnaruwas die kostbare Reliquie aufbewahrt. Über den von heiligen Elefanten und Pferden gesäumten Mondstein, eine Steinplatte, die den Übergang von der irdischen in die spirituelle Welt symbolisiert, schreiten Besucher die mit eindrucksvollen Reliefs verzierte Treppe hinauf. Von den vier Buddha-Statuen, die hier einst den Zahn bewachten, sind zwei noch immer recht gut erhalten. Später soll die Reliquie in den nahen Hatadage-Tempel gebracht worden sein. Beide Ruinen gehören heute zu den eindrucksvollsten Denkmälern der Stadt.

Kaum vorstellbar, dass Polonnaruwas edle Größe einst noch von ihrer größten Konkurrentin Anuradhapura übertroffen wurde. Weit über ein Jahrtausend zurück in die Geschichte führt der Weg nach Nordwesten in Richtung der ersten Hauptstadt Sri Lankas. Früher war die Ebene von dichten Wäldern bedeckt. Heute ist sie von unzähligen Reisfeldern und künstlichen Seen gesprenkelt, die man hier Wewas nennt. Ihre Ränder bevölkern Abertausende Reiher, Störche und andere Vögel. Träge Wasserbüffel suchen im Uferschlamm Abkühlung vor der sengenden Mittagssonne. Anuradhapura war in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus eine der größten Metropolen ihrer Zeit. Eine der ältesten noch existierenden Schulen des Buddhismus, die singhalesische Theravada, fand hier ihre Wiege. Ihre Bedeutung als Pilgerziel verdankt die Stadt vor allem einer Pappelfeige, die als direkter Setzling von dem Baum verehrt wird, unter dem Siddharta Gautama seine Erleuchtung erlebt haben soll. Der Jaya Sri Maha Bodhi wurde 236 vor Christus gepflanzt und gilt als ältester von Menschen gesteckter Baum der Welt. Seine weit ausladenden Äste sind mit bunten Fähnchen geschmückt. In seinem Schatten legen Schulklassen Lotusblüten nieder. Die Gebete der Pilger mischen sich mit dem Gemurmel der Touristen in allen Sprachen der Welt.

Die Suche nach dem einstigen Zuhause des heiligen Zahns aber führt zu einem der ältesten Klöster Sri Lankas. Hinter einem Wald aus verwitterten Säulen, die längst ihre Funktion verloren haben, erhebt sich eine weitere Kuppel. Ein einsamer Mönch telefoniert davor mit seinem Handy. Das Abhayagiri-Kloster war einst nicht nur ein Zentrum der Meditation, sondern auch der Wissenschaft und Philosophie. Hier fand die Zahnreliquie für Jahrhunderte ihre erste Ruhestätte in Sri Lanka. Im 4. Jahrhundert soll sie eine als Pilgerin getarnte Prinzessin in ihrem Haar versteckt und aus Indien übers Meer geschmuggelt haben.

Die Geschichte vor ihrer Ankunft in Sri Lanka verliert sich in einem Wust an Legenden. Es heißt, Shiva-Anhänger hatten die Reliquie zerstören wollen, indische Herrscher zankten sich um sie und selbst die Chinesen sollen ein Auge auf den Zahn geworfen haben. Später wollten die portugiesischen Kolonisatoren ihn zermalmen und die Briten die Esala-Perahera für immer verbieten. Zuletzt versuchte eine Gruppe der Tamil Tigers am 25. Januar 1998 mit einem Anschlag auf das Sri Dalada Maligawa den Zahn zu zerstören. Sie alle konnten dem Heiligtum aber nichts anhaben. Es hat die Jahrhunderte unbeschadet überdauert und scheint in Kandy nun erst einmal seine Ruhe gefunden zu haben.