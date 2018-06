Von Stephanie von Aretin

Da liegt doch Liebe in der Luft, denkt man beim Stöbern durch die Reiseportale: André (53) sucht eine junge, attraktive Frau für Kreuzfahrt, Frank (39) bietet eine Woche im Luxus-Penthouse in Andalusien. Dagegen möchte Johanna einfach eine zuverlässige Begleitung für ihren ersten Trip durch Südamerika. Und Carsten (42) will mal wieder Urlaub wie früher machen, mit Käfer und Wohnwagen hintendran. Wer so Lust auf eine Reise zu zweit bekommt, liegt voll im Trend. Auch wenn der Begleiter wildfremd ist, beim Essen schmatzt und nachts schnarcht. So wie die Dating-App Tinder riesigen Zulauf hat, boomt auch der Markt der Online-Börsen für Urlaubspartner.

Tinder bringt Singles spontan im Umkreis der gleichen Funkzelle zusammen. Auf den Dating-Portalen für Alleinreisende finden sich Gleichgesinnte bereits vor Reisebeginn. Reisepartner-gesucht.de, Join my trip, Urlaubspartner.net gehören zu den bekanntesten Adressen in Deutschland, die "Travel-Buddies" miteinander bekannt machen. Direkt am Urlaubsort ein Date zu verabreden, ist dank sozialer Medien ebenfalls kein Problem mehr. Das funktioniert, indem man Einheimische "mietet", auf ihrer Couch schläft, gemeinsam kocht oder Mitglied in sogenannten Willkommensgruppen wird.

Für Leute unter 30 ist es längst ziemlich normal geworden, den passenden Partner für ausgefallene oder weniger ausgefallene Reisewünsche im Internet zu finden. Martin Lenhoff (54), der das Portal seit 1999 betreibt, staunt selbst ein bisschen, wie rasant sich der Markt entwickelt. "Wir haben etwa 45.000 Seitenbesuche im Monat", sagt er. In den vergangenen ein, zwei Jahren habe sich die Zahl der täglichen Clicks mehr als verdoppelt, berichtet Lenhoff. Dies trotz der Sozialen Medien, betont er.

"Den Hauch des Mauerblümchens" haben diejenigen, die dort Anzeigen schalten, längst abgelegt. Die meisten sind jung und wissen sehr gut, wie sie sich richtig in Szene setzen. Spontan verreisen, mit wenig Geld, aber zu exotischen Zielen am anderen Ende der Welt - das haben viele von ihnen oft gemacht. Für diese Altersgruppe liegt es nahe, im Internet Partner für die Rucksacktour zu finden, wenn im Freundeskreis gerade keiner Zeit hat. Und viele gucken lieber gleich auf themenspezifischen Seiten, als lange über Facebook zu suchen.

Während früher Frauen vor allem mit Frauen reisen wollten und Männer meist auf der Suche nach einer Partnerin waren, hat sich dieser Trend bei den Jüngeren nivelliert. "Die unter 30-Jährigen suchen sich untereinander", sagt Lenhoff. Auch auf anderen Dating-Apps für Urlauber sind Frauen inzwischen gut vertreten.

Alles klar also zwischen Frau und Mann, die gemeinsam auf Reisen gehen? Keine Missverständnisse, keine Übergriffe? Bei Reisepartner-gesucht.de seien diesbezügliche Beschwerden "äußerst selten", sagt Betreiber Lenhoff. Michael Hummel, Referatsleiter Recht bei der Verbraucherzentrale Sachsen, bestätigt, dass für sein Bundesland bisher keinerlei Beratungsbedarf zu diesem Thema angemeldet wurde. Auch Beschwerden seien bisher nicht eingegangen. "Offensichtlich arbeiten die Portale als eine Art Vermittler, die nicht an Provisionen gekoppelt sind", sagt Hummel. Damit sind sie bei Stress auf Reisen nicht in der Verantwortung.

Immerhin gehen die meisten Portale ziemlich transparent mit den Erfahrungen der Nutzer um. Fast alle haben Bereiche, in denen Erlebnisse geteilt werden. Da kann man über Hochzeiten nach einer im Internet vermittelten Reisebegleitung lesen. Es gibt aber auch immer mal wieder Frust. Vor allem die Angst, in der Vielzahl der Anzeigen unterzugehen, ist groß. Zahlreiche Interessierte schreiben zig Inserenten gleichzeitig an, um dann nach einem vielversprechenden Kontakt einfach abzutauchen. Bei älteren Menschen melden sich gerne "Begleiter", die Gesellschaft bieten und dafür umsonst mitreisen wollen.

Auch auf den bunten, keck beworbenen Reiseportalen sollte man also nicht blauäugig nach dem perfekten Reisepartner suchen. Ein bisschen Selbsterforschung darf schon sein: Wo will ich hin? Suche ich einen Reisepartner aus praktischen Gründen, etwa um den Einzelzimmerzuschlag zu vermeiden? Oder fühle ich mich zu zweit sicherer? Will ich Geselligkeit, Partnerschaft, im Hotel nicht allein am Tisch sitzen?

Beim ersten Kontakt sollten ein paar grundlegende Fragen geklärt werden, rät Martin Lenhoff. Dazu gehören das Reisebudget, die Haltung zu Sport, Kultur und Politik - besonders in ärmeren Ländern. Am Rauchen, Schnarchen, früh Aufstehen oder lange Schlafen scheiden sich viele Geister. Es schadet nicht, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, aber genauso den Katastrophenfall durchzuspielen. Persönliche Informationen wie eine E-Mail-Adresse mit erkennbaren Vor- und Zunamen sollte man vermeiden und das erste Treffen an einem öffentlichen Ort verabreden.

Martin Lenhoff begann seine Seite vor fast 20 Jahren, als er selbst einen Partner für eine Motorradtour suchte. "Damals habe ich noch E-Mails auf die Seite kopiert", erinnert er sich an die technischen Anfänge seines Portals. Noch immer schaut er sich jede Anzeige persönlich an, bevor er sie freischaltet. "Die Art des Reisens ist im Umbruch", sagt er. Aber viele Nutzer wissen gut damit umzugehen.

> Diese Reisepartnerportale bieten kostenlos das Vermitteln von Reisepartnern an: www.explore2gether.de, www.joinmytrip.de, www.reisepartner-gesucht.de, www.urlaubspartner.net. Die Verwendung der eigenen Daten ist unter den Nutzungsbestimmungen angegeben. Die sollte man lesen.

Freunde vor Ort finden kann man unter www.globalgreeternetwork.info, www.meetup.com, www.rentalocalfriend.com, www.voulezvousdiner.com.