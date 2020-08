Von Gaby Booth

Wer nach Frankreich oder Luxemburg fährt, durchquert das flächenmäßig kleinste Bundesland meist temporeich auf der A 6 und lässt dabei jede Menge historische, geologische und kulturelle Schätze unbeachtet rechts und links liegen. Schade, denn das Saarland ist gerade in einer Zeit, in der die Uhren auf Nachhaltigkeit stehen, eine ideale Adresse. Nicht nur, weil es gut erreichbar ist. Das Saarland strotzt vor Mischwäldern, ein Drittel ist mit Wäldern bedeckt. Ein Paradies zum Wandern und Radeln. Übrigens ist das kleine Land an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg deutschlandweit Vorreiter beim Waldschutz. Und dann ist da auch noch die Saarland-Card, mit der sich Touristen umweltfreundlich und kostenlos auf Entdeckungsreise begeben können. Wer als Gast zwei Nächte bucht, bekommt sie in Hotels, Jugendherbergen und Pensionen und kann damit quer durchs Land kostenlos Bus und Bahn benutzen.

Hintergrund Anreise:Über die A 6 erreicht man das Zentrum des Saarlands meist staufrei in eineinhalb Stunden. Am Ziel angekommen, kann man das Auto ruhig stehen lassen und umweltfreundlich mit dem ÖPNV weiterfahren. Wer mindestens zwei Übernachtungen gebucht hat, kommt in den Genuss der Saarland Card und darf Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen. Das Besondere: Viel Grün, viel Natur, viel Platz zum Wandern und zum Radeln. Der Bostalsee als Campingparadies. Außerdem eine gute, deftige Küche, die nach französischem Einfluss schmeckt. Spezialitäten: Dibbeleabbes oder Bibbelschesbohnesupp. Sehenswürdigkeiten: Das Industriedenkmal und Unesco-Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Das Saarpolygon an die 2012 zu Ende gegangene Ära des Steinkohlebergbaus. Saarlouis – Festungsstadt des Sonnenkönigs. Weitere Infos www.urlaub.saarland

Noch ist das Saarland für Touristen aus Deutschland eher ein Geheimtipp. Auch wenn der Trend nach oben geht, genießt das einwohnermäßig zweitkleinste Bundesland noch eher ein Nischendasein. Und ist daher alles andere als überlaufen. Naturmenschen, Aktivurlauber, Kulturinteressierte und nicht zuletzt Feinschmecker entdecken jedoch zunehmend die vielen Möglichkeiten und Angebote. Vor allem die gute und manchmal deftige Küche ist Grund für einen Trip ins Saarland, vielleicht auch nur für ein Wochenende. Die Speisekarte ist eindeutig vom Nachbarland Frankreich beeinflusst, vielfältig und einfallsreich. Und der typisch saarländische Spruch "Hauptsach gudd gess’" ist überall zu spüren und zu schmecken.

Ein ideales Beispiel für Aktivurlaub ist der Bostalsee in der nördlichen Ecke des Saarlandes. Sowohl für Individualisten als auch für Familien. Der 120 Hektar große See bietet zwei große Sandstrände und großzügige Liegewiesen. Baden, Surfen, Segeln, Tretbootfahren, aber auch Angeln ist hier möglich. Wander- und Radtouren drum herum bieten sich an. Gute Nachrichten für Campingfreunde: Der mit fünf Sternen ausgezeichnete Campingplatz Bostalsee mit seinen 438 Wohnwagenstellplätzen, Familien- und Gruppenzeltplätzen, Mietwohnwagen und Mietzelten ist ganzjährig geöffnet. Dicht angelegte Hecken aus Büschen und Bäumen garantieren die nötige Privatsphäre und Schatten an heißen Sonnentagen. Der See mit seinem Strandbad ist nur fünf Minuten zu Fuß entfernt.

Das Feriengebiet rund um den Bostalsee gehört zum Wendeler Land, das selbst viele Reize bietet. Das Saarland spricht insbesondere Familien an, die sich gerne gemeinsam in der Natur aufhalten. Komfortable Rad- und Wanderwege wie zum Beispiel die Sieben-Weiher-Radtour oder die Wanderung auf dem Themenweg "Rund ums liebe Vieh" machen allen eine große Freude. Trekking mit Eseln, Wandern mit Alpakas – im Naturwildpark Freisen lässt sich viel erleben und lernen. Das Touristenzentrum in Saarbrücken hat speziell für Familien eine Broschüre herausgebracht mit zahlreichen Tipps und spannenden Ausflugszielen, aber auch Übernachtungsmöglichkeiten. Im Erlebniszentrum "Gondawa – das Praehistorium" kann man eine Zeitreise machen. Nicht nur für Dino-Fans ist diese spannend. Archäologische Entdeckungstouren laden auch wissbegierige Erwachsene ein. Und dann ist da noch die Völklinger Hütte, das Unesco-Weltkulturerbe.

Hier erleben die Besucher, wie Rohstoffe tief unten in der Erde in dampfenden Hochöfen verarbeitet wurden. Ein Besuch in dem weltweit einzigartigen Eisenhüttenwerk, in dem die Originalausstattung noch erhalten ist, empfiehlt sich auf jeden Fall. Riesige Hochöfen und faszinierende Maschinen, gepaart mit sehenswerten Kunst- und Kulturausstellungen, machen die Hütte zu einem einzigartigen Themenpark. Das Saarland ist bekanntermaßen das Bergbau-Bundesland. 250 Jahre lang wurde hier Steinkohle abgebaut. Interessant daher das Bergbaumuseum in Bexbach mit seiner unterirdischen Bergwerksanlage, wo man mit Helm und Grubenlampe stilgerecht einfahren kann.

Da ist da noch die Johann-Adams-Mühle bei Theley. Sie ist eines der letzten Mühlenanwesen im Saarland. In der originalgetreu renovierten Backstube aus dem Jahr 1736 können die Gäste heute noch nach alter Rezeptur Brot backen.

Auch in Saarlouis lässt sich Geschichte einatmen. Die Festungsstadt des Sonnenkönigs Ludwig XIV. wurde als Garnisonsstadt gegründet und beeindruckt heute noch mit ihren Festungsanlagen und Kasematten aus französischer und preußischer Zeit.

Wie wäre es mit einer Saarschleifenrundfahrt ab Mettlach? Zuvor sollte man die einmalige Landschaft aus 42 Meter Höhe bestaunen. Der barrierearme Baumwipfelpfad führt die Besucher dorthin und belohnt sie mit einem einmaligen Blick gen Saar-Hunsrück. Oder lieber eine beschauliche Fahrt von Saarbrücken nach Sarreguemines? Oder ein Besuch des Kelischen Ringwalls bei Otzenhausen? Er ist mit einer Höhe von bis zu zwölf Metern die größte und am besten erhaltene keltische Verteidigungsanlage in Europa.

Auf der Speisekarte im Saarland findet sich dabei immer wieder fast Unaussprechliches. Schon einmal von Dibbeleabbes oder Bibbelschesbohnesupp gehört? Nein? Dann sollten Sie auf jeden Fall mal ins Saarland reisen. Die deftige, aber sehr schmackhafte Küche hat es in sich und ist auf jeden Fall sehr fantasiereich. Aus relativ einfachen Zutaten wie Kartoffeln, Lauch und Dörrfleisch ein nahrhaftes wie namenhaftes Essen zubereiten, das können die Saarländer immer noch.