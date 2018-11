Von Christian Schreiber

Jedes Jahr ist der (mediale) Aufschrei groß, und auch jetzt heißt es wieder: Skifahren wird teurer. Aber ausgerechnet in der hochpreisigen Schweiz purzeln die Preise derart, dass sich sogar Österreichs Skigebiete Sorgen machen. Saisontickets, die fünf Monate Skispaß garantieren, gibt es bereits für umgerechnet 200 Euro. Tageskarten kosten plötzlich weniger als zehn Euro. Bei schlechten Wetterbedingungen sind bis zu 50 Prozent Rabatt drin. Freilich sind die Angebote an Bedingungen geknüpft, aber einen derartigen (Preis-)Kampf um die Gunst der Skifahrer hat es bis dato nicht gegeben - erst recht nicht in der Schweiz.

Jetzt kriegen selbst die Österreicher kalte Füße. Die Österreich Werbung, touristische Dachorganisation im Nachbarland, warnt vor Tiefpreis-Angeboten von Genf bis St. Gallen. Zwar sind Saisontickets jenseits der 1000-Franken-Marke in der Schweiz immer noch gang und gäbe, aber in diesem Winter gibt es einige außergewöhnliche Preisbrecher und -modelle, die Bewegung in die Branche bringen: allen voran Saas-Fee, einer der Big Player in der südlichen Schweiz. Wer bis einschließlich 17. Dezember ein Saisonticket bucht, zahlt lediglich 233 Franken. Das sind rund 200 Euro für fünf Monate Skifahren.

Ab dem vierten Tag sind Skifahrer damit gratis auf den mehr als 100 Pistenkilometern unterwegs, wenn man die Kosten fürs Tagesticket in Relation setzt. Bereits im vergangenen Winter hatte Saas-Fee mit einem Dumping-Preis für Unruhe gesorgt, als das Saisonticket für 222 Franken über den Kassen-Scanner ging.

Wie im Winter 2016/17 ist die Sache auch heuer an eine Crowdfunding-Aktion gebunden, bei der erst eine Mindestzahl an Bestellungen eingehen muss, ehe das Ticket ausgegeben wird. Das Interesse ist riesig, erneut nutzten Zehntausende Skifahrer die Aktion, die Saas-Fee zwar den Titel Discount-Skigebiet eingebracht hat. Aber die Zahlen scheinen den Machern recht zu geben: Die Bergbahnen, aber auch die touristischen Betriebe zeigen sich sehr zufrieden mit dem zurückliegenden Winter.

Nicht alle Schweizer Skigebiete wollen auf den Zug aufspringen, aber es finden sich zahlreiche Nachahmer, die zum Teil recht originelle Ideen haben. Ebenfalls per Crowdfunding-Aktion bot das kleine Saint- Croix Les Rasses in der Nähe des Genfersees Saisonkarten im Vorverkauf für 99 statt 360 Franken. Blatten-Belalp (Wallis) streute auf diese Weise tausende Familien-Saisonkarten für 999 Franken (rund 850 Euro) unters Volk - lange bevor auch nur ein einziger Lift lief. Dort scheinen ohnehin kreative Köpfe zu sitzen, schließlich haben die Bergbahnen auch wetterabhängige Preise bei den Tageskarten eingeführt. Motto: Je schlechter die Vorhersage, desto günstiger das Ticket. Dem Vernehmen nach sind bis zu 50 Prozent Rabatt drin. Auch das Skigebiet Pizol (Bad Ragaz) hat dieses Prinzip übernommen. Dynamische Ticketpreise, die sich an der aktuellen Nachfrage und anderen "Randbedingungen" orientieren, sind in der Schweiz groß im Kommen: Je früher der Skifahrer in Arosa-Lenzerheide ein Ticket online kauft, desto günstiger ist es. Aber: Ist die Nachfrage für den betreffenden Tag schon hoch, sinkt der Rabatt.

Aber nicht alle Modelle sind modernen Ursprungs. So taucht etwa in Zermatt die gute alte Punktekarte wieder auf, bei der pro Liftfahrt abgeknipst wird. Vorteil: Der Wintersportler muss mehr durchs Skigebiet hetzen, um seine Tageskarte voll auszufahren. Ähnlich soll es in Lenzerheide funktionieren, wo man das Pay-per-use-Verfahren in diesem Skiwinter etablieren will, bei dem die Abrechnung pro Liftfahrt erfolgt. Auch die Stundenkarte ist zurück, wenngleich mit einem neuen Ansatz: Wer sein Ticket in Flumserberg (Kanton St. Gallen) zurückgibt, solange die Bahnen noch laufen, erhält Geld zurück. Der Trend geht auch hin zu Angeboten, die sich an spezielle Zielgruppen richten.