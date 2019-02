Von Sabine Hebbelmann

Montenegro ist ein Land wie gemacht für ‚Naturgucker‘. Auf einer Fläche etwas kleiner als Schleswig-Holstein bietet der Balkanstaat stille Gletscherseen, unberührte Urwälder, mäandernde Flüsse, einsame Bergwelten und vor allem eine immense Artenvielfalt.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Abenteurer nehmen von Heidelberg den Fernbus nach Belgrad (Dauer rund 22 Stunden) und von dort die Bahn. Die Bahnstrecke von Belgrad nach Bar zählt wegen ihrer spektakulären Ausblicke zu den schönsten in Europa. Bequemer und deutlich schneller geht es mit dem Flugzeug nach Podgorica. Ob bei Touren durchs Gebirge oder bei Ausflügen [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Abenteurer nehmen von Heidelberg den Fernbus nach Belgrad (Dauer rund 22 Stunden) und von dort die Bahn. Die Bahnstrecke von Belgrad nach Bar zählt wegen ihrer spektakulären Ausblicke zu den schönsten in Europa. Bequemer und deutlich schneller geht es mit dem Flugzeug nach Podgorica. Ob bei Touren durchs Gebirge oder bei Ausflügen zu den Sehenswürdigkeiten des Landes - Bergführer oder Inhaber kleiner Hotels und Unterkünfte zeigen ihren Gästen gern das Land. Infoabend: Am Mittwoch, 27. Februar, 19 Uhr, präsentieren vier Teilnehmer der Exkursion bei einem Vortrag in der Volkshochschule Heidelberg ihre Impressionen.

Den Naturfreunden mit ihren Experten für Botanik, Vögel, Reptilien und Käfer blieb kaum eine Rarität verborgen, auch nicht der sogenannte Serbische Felsenteller (Ramonda serbica), über den der einheimische Bergführer erzählte, er habe die Pflanze noch nie zu Gesicht bekommen. Dieses Bekenntnis spornte die Botaniker derart an, dass sie die kleine lila Blume in ihrem schattigen Versteck aufspürten. Die Naturbegeisterung der Gruppe steckte übrigens auch einige Landsleute an, die sich sonst nicht jedes Blümchen so genau ansehen.

Erste Station der Exkursion ist Bar, eine Hafenstadt im Süden des Landes. An den Hängen oberhalb der Stadt erstrecken sich alte Olivenhaine. Es heißt, einst habe hier jedes Paar, bevor es heiraten durfte, einen Baum gepflanzt. Von den Ruinen der Altstadt Stari Bar führt der Weg über eine alte Steinbrücke und vorbei an knorrigen Olivenbäumen. Der älteste ist der Ölbaum von Mirovica, mit seinen über 2000 Jahren eine Touristenattraktion. Doch die Naturfreunde haben längst für sie Interessanteres entdeckt: Im Baum nebenan singt ein Olivenspötter, Schildkröten krabbeln durchs Gras und mit dem nötigen Kennerblick findet sich eine ausgewachsene Panzerschleiche.

Jenseits des Küstengebirges und abgeschnitten vom Trubel der Küste dehnt sich der Skutarisee aus. Er ist fast so groß wie der Gardasee, flacht an der Nordostseite ab und geht allmählich in ein Feuchtgebiet über. Mit einem Hotel und Bahnanschluss, sowie einigen kleinen Pensionen und Restaurants ist das winzige Fischerdorf Virpazar so etwas wie das touristische Zentrum. Von hier lässt sich die Seenlandschaft entspannt mit dem Boot erkunden. Karstkegel ragen aus einem schwimmenden Teppich Seerosen und während die Krauskopfpelikane auf Abstand bleiben, lassen sich zur Freude der Vogelkundler Weißbart-Seeschwalben und Rallenreiher gut beobachten.

Der montenegrinische Teil des Sees wurde 1983 zum Nationalpark erklärt. Insgesamt verfügt der Balkanstaat über sechs Nationalparks, fünf davon hat die Reisegruppe, die mit einem kleinen Reisebus und einheimischem Fahrer unterwegs war, besucht. Das Karstgebirge des Lovcen Nationalparks fällt steil zur Küste ab und bietet einen grandiosen Blick über die Bucht von Kotor.

In Zentral-Montenegro findet sich der Nationalpark Biogradska Gora mit seinem Urwald, der sich rund um den Gletschersee Biogradsko jezero erstreckt. Ein beliebtes Touristenziel ist der Nationalpark Durmitor, der mit seinem Gebirgsmassiv ein wenig an Südtirol erinnert. Bescheiden fügen sich die kleinen Hütten in die Landschaft hoch über der eindrucksvollen Tara-Schlucht. Im Schwarzen See bei Zabljak spiegeln sich die dunklen Berghänge. Das noch weitgehend unberührte Prokletije-Gebirge an der Grenze zu Albanien heißt zu Deutsch "Verwunschene Berge" und ist auf montenegrinischer Seite als Nationalpark ausgewiesen. Wem es zu mühsam ist, nach den vielen seltenen Arten zu suchen, findet die wichtigsten im Botanischen Garten in Plav versammelt (auch die Ramonda serbica). Als Geheimtipp erweist sich die Stavna Alm, ein magischer Ort zwischen dem Komovi Massiv und den Prokletije Bergen. Der Blick reicht weit über die blauen Bergketten und die Bergwiesen, die übersät sind mit Orchideen.

Montenegro verwendet den Euro als Währung, ist jüngstes Mitglied der Nato und Beitrittskandidat der Europäischen Union. Doch Korruption behindert die Entwicklung des Landes und erschwert die Beitrittsverhandlungen. Ein Beispiel für fragwürdige Privatisierungen ist die Saline Ulcinj ganz im Süden der Küste, die sich im Zuge der Salzgewinnung zu einem Eldorado für Wat- und Wasservogelarten entwickelt hatte. Der neue Besitzer gab den Betrieb auf und pries die am Sandstrand gelegene Industriebrache Investoren als potenzielles Urlaubsresort an. Seitdem rotten die Anlagen vor sich hin und die Pelikane machen sich rar.

Dennoch können sich die Vogelkundler über außergewöhnliche Beobachtungen freuen. Die Rotflügel-Brachschwalbe ist an den rostbraunen Unterflügeldecken auch auf die Ferne gut zu erkennen. Ein Seidenreiher gleitet über das Brackwasser und ein Stelzenläufer stakst mit langen Beinen durch das Nass. Pfeilschnell jagt die Zwergseeschwalbe durch die Luft, während ein Triel unbeweglich und mit finster wirkendem Blick auf einem Pfosten hockt.