Von Manfred Ofer

Klischees sind etwas Schönes. Das liegt an den Träumen, die darin verborgen liegen. Will man sie ausleben, muss man bereit sein, auch mal was Verrücktes zu machen. Sitzen Sie gerade vielleicht in einem Zug, der in das mondäne Prag einrollt? Gut. Dann bleiben Sie sitzen und fahren noch ein Stück weiter. In den Goldenen Herbst von Budapest, das Reisende mit seinem nostalgischen Charme in den Tag träumen lässt. Mehr Klischee geht nicht? Könnte man meinen. Bis man "Lost in Budapest" ist.

Hintergrund ■ Anreise: Mit Lufthansa ab Frankfurt ab 149 Euro. Das Stadtzentrum ist gut per ÖPNV erreichbar. Die Fahrt mit dem Taxi kostet etwa 20 Euro. ■ Übernachten: Das "Café Gerlóczy" befindet sich auf dem Kamermayer Kàroly im Zentrum von Pest. Nicht weit von dem Platz, der wegen seinem französischen Flair bei Einheimischen und Touristen beliebt ist, erhebt sich die Elisabethenbrücke an der Donaupromenade. Über dem Café kann man in einem geschmackvollen Ambiente übernachten. Ein Doppelzimmer mit Frühstück ist ab 79 Euro zu haben. www.gerloczy.hu. ■ Essen & Trinken: Ab ins "Mazel Tov"! Das Restaurant mit dem überdachten Biergarten ist eine von den angesagten "Ruinenkneipen", die im Jüdischen Viertel, das ein Mittelpunkt des Nachtlebens in Budapest ist, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Auf der Speisekarte steht die orientalische Vielfalt der Hummus-Küche. Traditionelle und moderne Gerichte aus Israel und Nordafrika. Abends spielen Bands. www.mazeltov.hu. ■ Unbedingt machen: Den Sonnenuntergang auf der Fischerbastei erleben. Die Stimmung und den Blick von hier oben auf die Donau-Metropole sollte man sich nicht entgehen lassen.

Der Blick auf die Donau, der sich im zarten Morgenlicht vor den Flaneuren auf der Belgrádrakpart ausbreitet, vermittelt einen Hauch von dem, was László Jávor durch den Kopf gegangen sein muss, als er sein "Lied vom traurigen Sonntag" geschrieben hat. Darin beklagt der Autor das Gefühl, von seiner großen Liebe verlassen worden zu sein. Die bittersüße Botschaft ging 1933 um die Welt und traf die junge Generation ins Herz. Die allgemeine Verzückung wich jedoch schon bald Entsetzen.

Das lag an gewissen Nebenwirkungen, die das Stück an sich hatte. Die Melodie begleitete nicht nur Verliebte bei ihren romantischen Spaziergängen, sondern auch so manche liebeskranke Seele in die Donau. Das nahm solche Ausmaße an, dass man zeitweise sogar über ein Verbot nachgedacht hat. Heute ist es gerade auch dieser subtile Hauch von Melancholie, der Besucher in jene Stadt lockt, in der eine vom steifen Wiener Hofzeremoniell genervte Sissi vermutlich die glücklichsten Jahre ihres Lebens verbracht hat.

Wer, wie einst die junge Kaiserin, auf der Uferpromenade in Richtung Kettenbrücke schreitet, bekommt alle paar Meter einen Postkartenblick auf den Burghügel von Buda serviert. Die Fassaden wurden aus dem gleichen pastellfarbenen Sandstein gebaut wie die märchenhafte Fischerbastei und die Matthias-Kirche, die sich ebenfalls auf dem linken Donauufer befinden. Der markante Turm des Gotteshauses ragt wie der lange Finger einer Hand gen Himmel, als wolle er das kostbare Herbstlicht anzapfen. Das hektische Klicken der Kameras gehört hier zum guten Ton.

Die klassizistische Kettenbrücke ist auch so ein beliebtes Motiv. Vor allem im Abendrot kann man zu ihren Füßen traumhafte Momente erleben. Oder man spaziert gleich auf ihr nach Buda und sichert sich einen der Logenplätze auf den Mauern der Fischerbastei. Ob allein, in der Gruppe oder zu zweit, ist eigentlich ganz gleich, denn das Panorama von Pest mit dem weltgrößten Parlamentsgebäude an der Donau ist einfach fabelhaft. Ich weiß natürlich, dass auch das wie ein Klischee klingen muss. Es ist aber so. Jens, das ist mein Guide, hatte recht.

Vor einem Jahr war er schon mal hier. Damals noch mit seiner Freundin, von der er sich mittlerweile getrennt hat. Gestern war übrigens Sonntag und wir stehen an der Donau. Aus einem Restaurant ist das Schluchzen einer Violine zu hören. Sorgen sind dennoch nicht angebracht, weil er schon wieder eine Neue am Start hat. Ich dagegen bin Single, und der Barista, der uns vorhin im "Café Gérloczy" die duftenden Croissants an den Tisch gebracht hat, erwähnte nebenbei, dass ganz in der Nähe die "Silicon Alley" sei, wie der Volksmund angeblich die Váci utca getauft hat. Da ist was dran.

Was an diesem Vormittag allein an natürlicher Schönheit auf der längsten Shoppingmeile der Stadt an uns vorbeispaziert ist, lässt Hormone Walzer tanzen. Vom Vörösmarty-Platz bis zur zentralen Markthalle Központi Vásárcsarnok kann man sich auf der belebten Meile treiben lassen. Hier und auf der Andrássy út, einem mächtigen Boulevard, der auf dem Heldenplatz endet, haben sich Architekten in einer ungarischen Variante des Jugendstils ausgetobt. Heute zeigen Skater ihr heroisches Können am Fuße des Millenniumsdenkmals. Wem der Fußmarsch zu mühselig ist, kann die Metro nehmen.

Im Herzen von Pest lohnt es sich, das Gassengewirr und Plätze von Habsburger Grandezza mit Muse zu entdecken. Im Norden des Kossuth Lajos tér, dem Rondell, auf dem das Parlament der Ungarn steht, biegt man auf der Falk Miksa utca in die Vergangenheit ab. Wer auf antike Kunst, Schmuck und Möbel steht, findet dort besonders viele Galerien vor. Am Ende läuft man Kommissar Columbo in die Arme. Nicht dem Original, sondern einem Denkmal für den großen Peter Falk. Daher auch der Name dieser hübschen Straße.

Wen der Hunger beschleicht, der sollte wissen, dass man diese Straßen essen kann. Street Food ist ein Phänomen in Budapest. In Imbissbuden, Restaurants und Steh-Cafés bekommt man Craft-Burger, Gulyás und Lángos mit einer Liebe zur subtilen Schärfe, die der ungarischen Küche eigen ist. Das rockt die Sinne. Sekunden nach dem ersten Bissen laufen uns die ersten Freudentränen über das Gesicht. Das ist Paprika 2.0. Zur Abkühlung gehen wir in das nächste Pub, wo man beim Small Talk mit den Locals eine witzige Sprache studieren kann.

In Budapest feiern Nachtschwärmer in "Ruinen-Kneipen". Das steht nach Sonnenuntergang auf dem Programm. Jetzt geht es erst einmal weiter an der Donau entlang. Die Terrassen sind mit Menschen gefüllt, die an ihrer täglichen Dosis Koffein nippen. "Schwarze Suppe" wird der Kaffee hier genannt, was auf die Osmanen zurückgeht. Die elegante Wiener Kaffeehaustradition hielt im 19. Jahrhundert auch in Ungarn Einzug, das sich in einer Personalunion mit Mama Austria befand.

Aus dieser Zeit stammen viele prachtvolle Bauten. Das Parlament an der Donau gehört dazu. Die reich dekorierte neogotische Fassade ist alles nur nicht bescheiden. Und ließe man einen Schwarz-Weiß-Filter über das Selfie laufen, das Ergebnis würde dem Plattencover einer Retro-Band aus den Achtzigern Ehre machen. Beinahe 30 Treppenhäuser, 700 Räume und die ungarischen Kronjuwelen findet man unter dem pompösen Dach.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Budapest von der Roten Armee eingenommen. 1956 kam es im Zuge des Ungarnaufstands erneut zu Straßenkämpfen mit den sowjetischen Besatzern. Die heftigsten Gefechte fanden damals rund um das Parlament statt. So manche Fassade weist noch die Wunden jener Tage auf. Einschusslöcher, die zum Frieden mahnen. Genauso wie die "Schuhe an der Donau", die an die vielen Juden erinnern, die man im Winter 1944/45 auf der Uferpromenade am Fuß der Kettenbrücke ermordet hat.

Das Denkmal besteht aus 60 Schuhpaaren aus Bronze, die in allen Größen wie zufällig an der Donau liegen. In einige haben Besucher Blumen getan, andere haben Kerzen angesteckt. Das Bild lässt den Betrachter nicht unberührt. Dass es heute eine jüdische Gemeinde in Budapest gibt, die eine der Größten außerhalb von Israel ist, lässt mich an ein Wunder glauben. Die Synagoge ist das größte jüdische Gotteshaus in Europa; ein reformorientiertes Zentrum des Glaubens.

In der Kazinczy utca schlägt das Herz des orthodoxen jüdischen Lebens. Zum "Schtetl" gehören eine bedeutende Talmudschule und eine Synagoge. Es gibt hier viele traditionelle Restaurants, Cafés und Lebensmittelläden. Das Café "Fröhlich" ist so eine Institution. Auf gemütlichen Sesseln und Sofas sitzt man wie in Großmutters Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen. Alles koscher. Das Publikum ist bunt gemischt. Das gilt auch für das "Mazel Tov", ein Ruinenbistro mit jüdisch-mediterraner Küche. Es folgt ein Spaziergang zur Fischerbastei. Als wir oben sind, beginnt das Spiel von vorn. "Nem beszélek: Ich spreche kein Ungarisch", muss Jens gestehen, als er mal wieder angesprochen wird. Aber das ist eigentlich völlig egal. Im Abendrot zu Budapest.