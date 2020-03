Von Jochen Müssig

Alle Schranken sind bloß des Übersteigens wegen da", meinte einst Novalis, eigentlich Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg, einer der großen deutscher Lyriker der Romantik. Der Reiz des Verbotenen und das Spitzbübische darin, im Sinne von "Da geht doch was", gilt immer noch, findet aber ein uncharmantes Ende, wenn es sich bei den Schranken um harte Landesgrenzen handelt. Dann ist es häufig aus mit der Leichtigkeit. Man denke an den einstigen Todesstreifen zwischen der DDR und der BRD, an die Unüberwindbarkeit der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea, aber auch an Grenzzäune gerade in Griechenland und vielleicht auch bald zwischen Trumps USA first und Mexiko.

Dennoch gefällt uns das Novalis’sche Bonmot. Denn es gibt ebenso kuriose wie liebenswerte Schranken, die es zu übersteigen gilt. Kurios etwa im Falle des Weltkulturerbes Prasat Phra Wihan an der Grenze von Kambodscha zu Thailand: Das Khmer-Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert ist auf einem Überhang gebaut und ragt in thailändisches Hoheitsgebiet, ist jedoch ohne Freeclimber-Erfahrungen ausschließlich von Kambodscha aus begehbar. Und so gehen wir von Thailand zu einem Holzunterstand, der die kambodschanische Grenze markiert, und erreichen nach 800 Metern wieder thailändisches Gebiet, wenn man den Tempel betritt. So sehen es zumindest bis heute die Thais. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Prasat Phra Wihan längst den Kambodschanern zugesprochen und tatsächlich eine Schranke abgebaut.

Ebenso mögen wir die Fälle, wo es zwar Grenzen gibt, aber keine Schranken mehr. Schengen sei Dank. Das befreit jedoch nicht von Hoheitsgebietsansprüchen: Den Bodensee teilen sich bekanntlich Deutschland, Österreich, Schweiz, und jeder fährt dort mit dem Boot über den See, wie er will, schranken- und grenzenlos. Nach Schweizer Auffassung ist die Grenze zu Deutschland 347 Kilometer lang, während die Deutschen von nur 316 Kilometer ausgehen, weil der Grenzverlauf auf dem Obersee des Bodensees bis heute nicht geklärt ist. Im kleinen Ort La Cure gibt es dagegen den verrückten Fall, dass ein Hotel mit Restaurant genau auf der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz steht. In der Honeymoon-Suite des "Hotel Arbez Franco-Suisse" verläuft die Grenze sogar direkt durch das Hochzeitsbett. Und an Feiertagen stellt der Wirt den Grenztisch auf, der dann mit zwei Beinen in Frankreich und mit zweien in der Schweiz steht.

Schön ist auch die kuriose Konstellation im Drei-Länder-Eck des Amazonas: In Kolumbien liegen wir mit unserem Kreuzfahrtschiff im Fluss auf Reede, wir landen in Peru mit dem Zodiac an und spazieren dann von Leticia (wieder Kolumbien) nach Tabatinga in Brasilien – ohne jegliche Kontrollen. Wir mussten sogar fragen, ob wir denn inzwischen in Brasilien seien. Den schönsten, weiträumigsten und zugleich abstrusesten Grenzverlauf aber haben wir in Bangkok gefunden. Genauer gesagt liegt er zwischen den zwei Swimming-Pools des dortigen "Royal Orchid Sheraton". Mit Slippers, Shorts und Badetuch bewaffnet, geht’s zum Garden-Pool. Auf dem kurzen Weg dorthin verblüfft jedoch eine Bronzetafel: "Sie sind nun in Portugal", steht da geschrieben. Denn der Garden-Pool des Hotels hat seine Heimat auf dem Gelände der portugiesischen Botschaft im "Garden of Portugal" mitten in Bangkok. Bangkok liegt zwar von Lissabon genau 10.688 Kilometer entfernt und dennoch gehen wir also in Thailand zum Schwimmen nach Portugal. Das hat was!

Die Erklärung dazu reicht bis ins 19. Jahrhundert: König Rama II. vermachte das schöne Stück Land direkt am Chao Phraya River der portugiesischen Königin Maria II. 1850. Es ist nicht nur die älteste Botschaft in Thailands Hauptstadt und älteste Botschaft Portugals weltweit, sondern auch eines der ältesten noch verbliebenen exterritorialen Gebiete der Welt und vielleicht der schönste Grenzübergang, den es gibt, so zwischen Viereck-Pool in Thailand und Freiform-Pool in Portugal, wo man noch dazu von stolzen Pfauen empfangen wird, die gerne mal ihr Rad schlagen. Das hätte ganz sicher auch dem Freiherrn von Hardenberg gefallen …