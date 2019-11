Von Brigitte Bonder

Jedes Jahr zeigen zahlreiche Heinzelmännchen in der Kölner Altstadt ihr handwerkliches Geschick. Auf dem größten Weihnachtsmarkt der Stadt lockt außerdem eine prächtige Freiluft-Eisbahn. Überall in den Marktgassen wird gehämmert, gebacken und gewerkelt. Holzbildhauer formen riesige Skulpturen, Schmiede fertigen glücksbringende Hufeisen auf offenem Feuer und Zuckerbäcker schlagen Lutscher aus heißer Bonbonmasse. Auf dem Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ in Köln können Besucher zahlreichen Kunsthandwerkern aus ganz Europa über die Schulter schauen, wenn sie ihre Produkte direkt am Stand herstellen.

Öffnungszeiten: Der Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Heumarkt und dem Alten Markt ist vor Weihnachten ab sofort bis einschließlich 23. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Nach Weihnachten kann „Heinzels Wintermärchen" nochmals vom 26. Dezember bis 5. Januar 2020 täglich von 11 bis 21 Uhr besucht werden; dann allerdings nur noch auf dem Heumarkt. Ruhetage sind am 24. und 25. Dezember. Anreise: Mit der Bahn ist Köln in weniger als zwei Stunden erreichbar. Der Hauptbahnhof befindet sich direkt am Dom. Per Auto geht es über Frankfurt in gut zweieinhalb Stunden nach Köln. Gastronomie: Bei über 1150 Restaurants, 85 Bars, elf Sternerestaurants, 820 Kneipen und 570 Imbissbuden findet sich in Köln garantiert für jeden Gaumen eine passende Mahlzeit. In den Straßen zwischen Dom, Rathaus und Rheinpromenade servieren zahlreiche Brauhäuser die typische „Kölschstange" und bodenständige Speisen vom Rheinischen Sauerbraten bis „Himmel und Äd". Unterkunft: Direkt gegenüber des Rheinauhafens und nur einen 15-minütigen Spaziergang von der Altstadt entfernt liegt das Vier-Sterne-Hotel Novotel Köln City Hotel (www.accorhotels.com/gb/hotel-3127-novotel-koeln-city/index.shtml). Das DZ kostet am Wochenende ab 110 Euro pro Nacht, Familien-Zimmer für bis zu vier Personen sind ab 140 Euro zu haben. Mobilität: „Heinzels Wintermärchen" liegt zentral in der Kölner Innenstadt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Weitere Weihnachtsmärkte sowie die Sehenswürdigkeiten vom Dom bis zum Schokoladenmuseum sind ebenfalls gut zu Fuß erreichbar.

Das Besondere

Auf dem Weihnachtsmarkt der kleinen Wichte erinnert vieles an die bekannte Kölner Sage der Heinzelmännchen. Der Legende nach halfen sie den faulen Handwerkern der Zunftgassen nachts bei der Arbeit. Heute führen zahlreiche Kunsthandwerker ihre Arbeit auf dem Markt vor. Besonders freuen wird sich in diesem Jahr der beliebte Schmied über seine große neue Werkstatt, die den vielen Kindern noch mehr Möglichkeiten gibt, den Profis beim Schmieden zu helfen. Zu den Handwerkern gesellt sich außerdem eine neue Försterei, die unterschiedliche getopfte Nadelbäume wie Felsengebirgstannen, toskanische Zypressen oder Zirbelkiefern anbietet. Wer ein kleines Weihnachtsbäumchen im Topf möchte, der ist hier also genau richtig. Dazu erklingen an der Ratsschänke auf dem Alter Markt zwei Singer-Songwriter im Wechsel mit Musik und auch Straßenmusiker Rasmus Schumacher wird sich bei Minusgraden gefühlvoll in die Herzen der Besucher singen. Wer lieber schönen Gedichten lauscht, besucht das Vorlesezimmer in der Antikgasse. Noch bis Weihnachten trägt Claudia Schnürer hier jeden Tag spannende Lyrik vor.

Das Leckerste

Die Heinzelmännchen sind echte Genießer und so halten die Nasch- und Futtergasse einige Überraschungen für die Besucher bereit. Auf dem Alten Markt lockt das neue „Café Vienna“ mit feinen Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten. Hier kommen Liebhaber von Süßspeisen in den Genuss von hausgemachtem Bio-Kaiserschmarrn und veganen Germknödeln. In der „Molkerei Odenwald“ in der Naschgasse gibt es bäuerliche Schmankerl aus den Bergen, in der Futtergasse auf dem Heumarkt hat die „Fromagerie“ feine Käsespezialitäten im Sortiment. Deftig-wilde Spezialitäten gibt es bei Carlos Engelbert in seiner Wildmetzgerei auf dem Heumarkt. Ob Eifeler Hirschgulasch, wilde Bolognese oder Currywurst − alles ist praktisch in schönen Gläsern verpackt. In der Rathausgasse auf dem Alter Markt serviert er außerdem Krustenbraten. Senf, Rotweinzwiebeln oder hausgemachter Krautsalat runden den klassischen Gaumenschmaus ab.

Die Größe

Heinzels Wintermärchen ist nicht nur der älteste, sondern mit rund 10.000 Quadratmetern auch der größte Weihnachtsmarkt Kölns. Die Gassen sind – wie einst die Zünfte – nach Themen unterteilt. In diesem Jahr gibt es neben der Antik-, der Gold-, der Handwerker- und der Spielzeuggasse auch die Futter-, die Nasch- und die Krämergasse. Hier wird an über 140 Ständen eine große Vielfalt an Handwerk und Kulinarik geboten. Auf dem Heumarkt lockt zudem die größte innerstädtische Open-Air Eisbahn Deutschlands. Auf der gut 100 Meter langen Bahn ziehen Eisläufer lange Schleifen um das historische Reiterdenkmal Friedrich Wilhelm III., am Drive Inn kann man sich mit Speisen und Getränken stärken. Wer sich nicht auf Kufen begeben möchte, probiert sich im Eisstockschießen auf einer der fünf Bahnen. Hier wartet in diesem Jahr eine Musik-Premiere: Allabendlich spielt ein Geiger bekannte Walzer live, während die Läufer über das Eis gleiten. Eine Ausnahme sind die Samstage vor dem dritten und vierten Advent, denn dann ist „Silent Ice Disco“ angesagt. DJ Mini von Soundshine legt auf und es liegen 100 hochwertige Kopfhörer bereit, mit denen sich Schlittschuhläufer ihr ganz persönliches Club-Feeling auf die Eisbahn holen können.

Das Drumherum

Köln ist die Stadt der Superlative. Unter den 240 Kirchen befindet sich mit dem Kölner Dom die größte Kathedrale des Landes, die zum Unesco-Welterbe gehört und mit sechs Millionen Besuchern Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit ist. Römisches Erbe wie das Dionysos-Mosaik im Römisch-Germanischen Museum und mittelalterliche Stadttore erinnern an die 2000-jährige Geschichte der ältesten deutschen Großstadt. Von den 40 Museen sind das Schokoladenmuseum und das Museum Ludwig besonders sehenswert, dazu gibt es über 130 Galerien und 70 Theater. Szeneviertel wie der Rheinauhafen oder das Belgische Viertel laden zum Flanieren ein, geshoppt wird in der Schilder- und der Hohen Gasse. Zur Weihnachtszeit locken zudem zahlreiche Märkte, wie der Weihnachtsmarkt am Dom mit seiner großen Bühne oder der Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum. Einen Abstecher lohnen auch der Markt der Engel auf dem Neumarkt und das Nikolausdorf nebenan auf dem Rudolfplatz. Ganz in der Nähe öffnet der farbenfroh-schillernde Community-Weihnachtsmarkt „Heavenue“ zum zweiten Mal seine Pforten. Am Rande des beliebten Belgischen Viertels trifft man sich in Kölns ältestem Park auf dem gemütlichen „Weihnachtsmarkt im Stadtgarten“.