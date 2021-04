Von Win Schumacher

Die Basilika ist totenstill. Einsam kniet eine stumme Gläubige im Weihrauch vor dem Salbungsstein. Sie presst ihr mit einer Schutzmaske bedecktes Gesicht gegen die von Abertausenden Pilgern blankgeküsste Marmorplatte. An ihrer Stelle beweinte der Überlieferung nach die schmerzerfüllte Maria den Leichnam ihres gekreuzigten Sohns.

Das Gesicht der Betenden ruht minutenlang auf dem Stein. Ein Augenblick stiller Andacht wie dieser schien in der Jerusalemer Grabeskirche, dem Allerheiligsten der Christenheit, lange unvorstellbar. Vor der Pandemie drängten sich hier Tag für Tag Tausende um den Salbungsstein. Meist blieben den Pilgern aus aller Welt vor allem in der Passionszeit nur wenige Sekunden an den Schauplätzen, wo sich der Kirchentradition nach die Kreuzigung und Auferstehung nur ein paar Dutzend Schritte voneinander zugetragen haben soll. Dann stießen sie andere Gläubige zur Seite.

2019 war für den Israel-Tourismus ein Rekordjahr. Damals kamen über 4,5 Millionen, rund die Hälfte davon Christen. Fast alle von ihnen besuchten Jerusalem, ein Drittel im Rahmen einer Pilgerreise. Mit der Schließung des Landes für den Tourismus im März 2020 war der Boom schlagartig beendet. "Ich habe zwiespältige Gefühle, wenn ich gerade durch die Grabeskirche gehe", sagt Pater Athanasius Macora. "Ich mag die Menschenmassen eigentlich nicht, gerade an Ostern." Die Schritte des Franziskaners hallen in dem fast menschenleeren Kuppelbau über dem Heiligen Grab. "Wir wollen alle die Pilger zurück und brauchen auch die Einkünfte. Andererseits gab es durch den Ansturm bis zu Beginn der Pandemie hier ständig Spannungen und Konflikte." Bis das Virus den Pilgerstrom von einem auf den anderen Tag zum erliegen brachte, war Pater Athanasius für die Franziskaner als Schlichter bei Rangeleien zwischen Pilgern zuständig. Er nahm sich auch Konflikten zwischen den sechs christlichen Denominationen an, die sich alle als wahre Erben des Heiligen Grabs sehen.

Orthodoxe warten vor der Klagemauer in coronakonformen „Gängen“.

"In den Menschenschlangen gab es Streit und Schreiereien. Touristenführer kämpften darum, wessen Gruppe zuerst kommt", sagt der Texaner, der seit 1988 in Jerusalem lebt, "Jetzt ist das alles vorbei und wir haben plötzlich Zeit für Spiritualität und darüber nachzudenken, was gerade passiert."

"Nie habe ich Jerusalem so erlebt", sagt Eugenio Alliata bei einem Rundgang durch das menschenleere Terra-Sancta-Museum an der Via Dolorosa. "Selbst wenn es Krieg gab, waren immer Touristen und Pilger hier, wenn auch nur wenige." Der 72-Jährige Italiener kam 1979 als Bibelschüler nach Israel und leitet heute die archäologischen Sammlungen des Museums. "Wir hoffen, dass das Land sich langsam mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen wieder öffnet." Wann Touristen – geimpft oder ungeimpft – wieder einreisen dürfen, kann derzeit niemand sagen. "Wir hoffen zu Beginn des Sommers", sagt Noga Sher-Greco, die für religiöse Reisen zuständige Direktorin im israelischen Tourismusministerium. "Die Pilger werden sicher zu den ersten gehören, die zurückkehren". Zunächst werde es jedoch voraussichtlich nur für Kleingruppen Zugang zu den wichtigsten Pilgerstätten geben.

Israel verzeichnet bisher insgesamt mehr als 832.000 bestätigte Covid-19-Fälle, eine der höchsten Zahlen pro Einwohner im weltweiten Vergleich. 6201 Menschen sind bis Ende März an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Anfangs hielten Kritiker die jüngste Öffnung für vorschnell. Vor allem warfen viele Premierminister Netanjahu vor, er wolle mit den Lockerungen und den neuen Freiheiten für Geimpfte von seinem Korruptionsprozess und einer ansonsten desaströsen Corona-Bilanz ablenken. Die schnell voranschreitenden Impfungen scheinen jedoch die Infektionskurve tatsächlich kontinuierlich nach unten zu drücken. Über 5,2 der rund 9 Millionen Israelis sind inzwischen geimpft. 53 Prozent haben bereits die zweite Dosis erhalten (Stand 29.03.). Weltweit kann kein anderes Land eine höhere Impfrate vorweisen.

An der Via Dolorosa gegenüber der armenisch-katholischen Kirche der Schmerzen Mariä erhebt sich der wuchtige Bau des Österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie. Ende März sind die Kaffeetische auf der Terrasse des altehrwürdigen Pilgerhauses sonst oft bis auf den letzten Stuhl besetzt.

Vor allem Gäste aus den deutschsprachigen Ländern unterhalten sich hier im Schatten von Palmen und Oleander nach einem anstrengenden Tag in den Gassen der Altstadt bei Kaffee, Apfelstrudel und Sachertorte. In diesem Frühjahr ist statt Deutsch vor allem Hebräisch zu hören, statt Kirchengruppen legen israelische Tagesausflügler eine Pause im seit kurzem wieder geöffneten Café des Hospizes ein.

"In 165 Jahren hat das Hospiz einiges erlebt. Wir haben Kriege, Intifada und Seuchen überstanden", sagt Markus Stephan Bugnyár, der Rektor der Pilgerherberge. "aber dass es komplett leer steht, ist in der Hausgeschichte neu." Für eine alljährlich wachsende Gästezahl hatte das Hospiz 2019 noch einen neuen Gästetrakt eröffnet. "Wir sind in einen Massentourismus hineingeschlittert", sagt der Priester aus dem Burgenland, "aber die fetten Jahre vor der Pandemie sind möglicherweise vorbei." Trotz der finanziellen Notlage, versucht Bugnyár die aktuelle Situation auch positiv zu sehen. "Ich wünsche mir eine langsame Rückkehr der Pilger", sagt er, "Im Vergleich zu früher haben wir die Chance, Pilger in wesentlich besserer Qualität mit dem Heiligen Land vertraut zu machen. Zuvor war das oft nicht mehr feierlich – im mehrfachen Sinne." Mit einer Rückkehr der Gäste zu Pfingsten rechnet er jedoch nicht. "Es hilft uns nicht, wenn wir hier mehr als 90 Prozent der Über-50-Jährigen geimpft haben, wenn es aber kein vergleichbares Land mit ähnlichen Zahlen gibt."

Das Felsengrab am Rand des Emmaus-Weges.

Etwa eine halbe Autostunde westlich von Jerusalem wandert Henri Gourinard entlang einer antiken Wasserleitung in ein Tal mit knorrigen Öl- und alten Mandelbäumen. Die Wiesen sind von mohnroten Kronen-Anemonen, sanft-violetten Persischen Alpenveilchen und anderen Wildblumen gesprenkelt. Die Luft ist erfüllt vom aufstrebendem Frühling.

"Auf dem Emmaus-Weg können Pilger beides entdecken: die Kultur und die Natur zur Zeit Jesu", sagt der französische Historiker, der am Jerusalemer Polis-Institut lehrt. Genau auf diesem Weg zwischen Jerusalem und dem Ort, der vielen als das biblische Emmaus gilt, soll der auferstandene Jesus zwei seiner Jünger am Ostertag begleitet haben. Die beiden Trauernden erkannten ihren gekreuzigten Rabbi nicht, berichtet der Evangelist Lukas. Gourinard ist einer der Initiatoren des neu eröffneten Emmaus-Wegs. Mit 20 Kilometern bisher erschlossener Länge zwischen dem arabischen Dorf Abu Gosch und Latrun ist der Wanderweg deutlich kürzer als der bekanntere Jesus-Weg in Galiläa.

Ein Teil des Emmaus-Wegs liegt jenseits der sogenannten Grünen Linie, im Westjordanland. Er ist von israelischer Seite nicht durch die Sperrmauer abgetrennt. So ist er heute auch für Wanderer zugänglich. Am Ende des Wegs liegen die Ruinen der byzantinischen Basilika von Emmaus Nikopolis, wo Jesus der Tradition nach das Brot brach und sich so den beiden Weggefährten als Auferstandener offenbarte.Nicht weit von dort, blickt der Historiker in ein Felsengrab am Wegrand, das aus der Zeit des Neuen Testaments stammt. Um das leere Grab ist es still. Nur ein Vogel zwitschert irgendwo in den Zweigen über dem Felsblock. . "Gerade in diesen Zeiten steht ein Wanderweg wie dieser für eine neue Form des Pilgertourismus, fern von Massenversammlungen.

Infos

Corona-Lage: Vor der Pandemie hatten mehrere Fluglinien Direktverbindungen ab verschiedenen deutschen Städten. Vorerst ist die Einreise für ausländische Touristen jedoch nicht möglich.

Unterkunft: Im Hotel Cinema Cinema am Tel Aviver Dizengoff Square erinnert alles an seine Vergangenheit als Kino in den 30er Jahren, www.atlas.co.il/cinema-hotel-tel-aviv/; Das Hotel Montefiore in einem eklektischen Haus aus den Zwanziger Jahren gehört zu den vornehmsten Boutique-Hotels in Tel Aviv, www.hotelmontefiore.co.il; Direkt an der Via Dolorosa gelegen, ist das Österreichische Hospiz eine beliebte Wahl bei Pilgern nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum und hat eines der schönsten Cafés der Altstadt, www.austrianhospice.com; Das Casa Nova Hospiz liegt in der Jerusalemer Altstadt, https://casanovaj.custodia.org/

Weitere Infos: www.saxum.org, www.itraveljerusalem.com oder www.goisrael.de