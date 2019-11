Nahe dem Städtchen Donegal befindet sich das Railway-Cottage (links). Erbaut Ende des 19. Jahrhunderts, war es ab Mitte der 1980er Jahre Sommerdomizil amerikanischer Nachfahren des letzten Bahnwärters. Rechts: Helen’s Tower an der nordirischen Küste nahe Belfast - als Geschenk eines Sohnes an die dichtende Mutter errichtet und von etlichen Poeten besucht. Die Gedichte Lady Dufferins über den Turm hängen im obersten Raum, dem "Poetry Room". Foto: Beate Baum

Nahe dem Städtchen Donegal befindet sich das Railway-Cottage (links). Erbaut Ende des 19. Jahrhunderts, war es ab Mitte der 1980er Jahre Sommerdomizil amerikanischer Nachfahren des letzten Bahnwärters. Rechts: Helen’s Tower an der nordirischen Küste nahe Belfast - als Geschenk eines Sohnes an die dichtende Mutter errichtet und von etlichen Poeten besucht. Die Gedichte Lady Dufferins über den Turm hängen im obersten Raum, dem "Poetry Room". Foto: Beate Baum

Von Beate Baum

Ich denke nicht, dass hier wirklich mal ein Wildhüter gelebt hat", meint Walter Corr, mit dem wir hoch oben auf dem Dachplateau von Helen’s Tower nahe Belfast stehen - mit freiem Blick bis nach Schottland. "Es war wohl stets nur eine Folly." "Folly" - wörtlich Torheit - meint jene zweckfreien architektonischen Kleinode, die es in Großbritannien häufig gibt. Und ja, auch wenn die offizielle Bezeichnung des 1850 vollendeten Baus Wildhüter-Turm lautet, scheinen Historie und Gestaltung für Corrs These zu sprechen: Es handelte sich um ein Geschenk des liebenden Sohns Frederick Lord Dufferin an seine Mutter Helen, eine Dichterin. Etliche bekannte Poeten steuerten Lyrik für den Turm bei - im obersten Raum, dem achteckigen Dichter-Zimmer, hängen Gedichte von Robert Browning, von Tennyson und Kipling, allesamt Helen’s Tower gewidmet.

Was im 19. Jahrhundert nicht vorgesehen war - heute ist es möglich: In dem Turm mehr als ein paar Stunden zu verbringen. Also in der Küche im ersten Stock zu essen und sich dann darüber im blau-golden gestalteten Wohnzimmer mit dem Wappen der Dufferins in der Kassettendecke vor dem Kamin niederzulassen. Oder eben im lichten Poetry Room gleich unter dem Dach. Zu später Stunde muss man dann allerdings die abenteuerliche, steinerne Wendeltreppe herab ins Erdgeschoss steigen, wo sich Schlafzimmer und Bad befinden.

Der Turm ist eines von derzeit 32 Bauwerken in ganz Irland, um die sich der Landmark-Trust kümmert. Walter Corr sorgt als lokaler Manager dafür, dass alles vor Ort funktioniert. Die Vorsitzende des Trusts, Mary O’Brien, treffen wir in Dublin. "Kurz gesagt: Wir spüren besondere Gebäude auf, die vom Verfall bedroht sind, und wenn sich niemand sonst darum kümmern kann, sanieren wir sie, statten sie mit den nötigen Annehmlichkeiten heutigen Lebens aus und vermieten sie als Ferienunterkünfte", gibt die tatkräftige Frau Auskunft. Eine Mitarbeiterin besorgt auf Auktionen Antiquitäten und Nippes aus längst vergangenen Zeiten, denn meist befindet sich kaum noch etwas in den Gebäuden. Und so sitzt man dann auch in einem ehemaligen Schulhaus im Westen der Grünen Insel in einem kuschelig viktorianisch hergerichteten Wohnraum.

Bis zu 40 Schüler lernten hier zumindest ein wenig lesen und schreiben", weiß die gute Seele des unspektakulären grauen Hauses, Saran Melvin. "Allesamt Kinder der Pächter des O’Hara-Anwesens." Sie erzählt davon, dass natürlich stets die Arbeit vorging und die Gutsbesitzer evangelisch waren. Weshalb die Kinder ab 1881, als im Nachbarort eine katholische Schule öffnete, dorthin geschickt wurden. Irische Geschichte - nie ohne Religion.

Erst recht natürlich in Nordirland. Hier hat der Landmark-Trust verhältnismäßig viele Häuser, was zunächst einmal an den besseren Fördermöglichkeiten liegt, wie Mary O’Brien erklärt. Aber natürlich kreuzen sich in jenen Grafschaften auch erst recht britische und irische Historie. Wie bei der Triumphal Arch Lodge, einem Häuschen hinter einem imposanten Zugangstor zum riesigen Anwesen der Brookeboroughs, einer adligen Familie hochrangiger Militärs. Wenn der dritte Viscount Brookeborough bei einem Streifzug durch die Naturidylle seines Besitzes nahe dem Erne-Sees von den Vorfahren erzählt - dem Großvater, der Premierminister Nordirlands war, dem Onkel, der für Churchill die Invasionstruppen befehligte - schwirrt einem schnell der Kopf. Sympathischerweise tut der Träger des Hosenbandordens das in Arbeitskleidung: Er hat gerade Rasen gemäht. Wenn auch die Brooke-Familie die Ländereien ursprünglich von der Krone für die Niederschlagung der Rebellion 1641 erhielt - im 21. Jahrhundert verpflichtet Adel auch zur Arbeit.

Bei der Arch Lodge handelte es sich nicht direkt um eine "Folly", ihren ursprünglichen Zweck hat sie jedoch nie erfüllt. Erbaut wurde sie nämlich, so Alan Henry Brooke, eigens für einen Besuch der Königin Victoria, der nie stattfand. "Sie hatte einen Schnupfen bekommen oder etwas in der Art", handelt er das Thema ab. Und das kompakte weiße Haus stand leer. Bis später Angestellte der Familie dort lebten, den halbkreisförmigen Windfang hinter der grünen Haustür als Lebensmittelkammer nutzten, an der Seite Gemüse anbauten.

An der Seite eines schmucken rot-weißen Cottages nahe dem Städtchen Donegal verlief fast 80 Jahre lang eine Bahnstrecke. "Sechs Mal am Tag mussten die Bahnwärter aus ihrem Häuschen kommen und die Schranken bedienen", so Mary O’Brien. Der Trust erhielt das intakte Gebäude im vergangenen Jahr als Schenkung. 1970 war die Zugverbindung eingestellt worden, dem Cottage blieb jedoch das Schicksal des langsamen Verfalls erspart, denn schon nach kurzer Zeit meldeten sich Bewahrer von jenseits des Atlantiks: Eine Enkeltochter des letzten Bahnwärters, Connie Denne, kaufte das Gebäude mit ihrem Mann Jack und verbrachte von 1984 an 30 Jahre lang die Sommer dort. Und so kann man in jenem Häuschen nicht nur dem Leben eines irischen Bahnwärters vergangener Zeiten nachspüren, sondern auch dem der reichen amerikanischen Nachfahren.