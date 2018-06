Von Andreas Heimann

Die riesigen alten Buchen lassen ihre ausladenden Äste weit über den Abgrund der Steilküste ragen. Unten schimmert die Ostsee in hellem Graublau, das sich nur in Nuancen von dem des Himmels unterscheidet. Hellweiß hebt sich der Königsstuhl davon ab. Für diesen Anblick kommen jedes Jahr Hunderttausende Besucher an die Kreidefelsen von Rügen. Caspar David Friedrich war schon hier, als die meisten Menschen in Deutschland noch gar nicht wussten, wo Rügen liegt. Im Sommer vor 200 Jahren kam er mit seiner jungen Frau Caroline bei ihrer Hochzeitsreise auf die Ostseeinsel. Sie stammte aus Dresden und kannte Rügen auch nicht. Der Maler wollte ihr zeigen, warum die Insel für ihn die schönste der Welt ist.

Hintergrund ■ Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg aus in circa 9 Stunden (dreimal umsteigen), über Mannheim, Berlin und Stralsund. Sparpreise ab 29 Euro. ■ Ausstellung: Die Ausstellung von Hiroyuki Masuyama aus Anlass des 200. Jahrestags der Hochzeitsreise in der Galerie Circus ist vom 16. Juni bis 26. August zu sehen und vom 13. Juni bis 31. August seine Foto-Collage zu den "Kreidefelsen auf Rügen" im Nationalpark-Zentrum Königsstuhl. Das Pommersche Landesmuseum zeigt vom 16. Juni bis 31. August seine Interpretation des Aquarells "Greifswalder Marktplatz" und das Original. ■ Weitere Infos unter www.ruegen.de, www.caspar-david-friedrich-gesellschaft.de oder www.auf-nach-mv.de

Mit seinem Bruder Christian und dessen Frau Elisabeth waren Caspar David Friedrich und Caroline im August für knapp eine Woche dort. Einige seiner wichtigsten Gemälde verdankt er dieser Reise. "Kreidefelsen auf Rügen" zum Beispiel, auf denen ebenfalls weit ausladende Buchenäste über dem Steilufer zu sehen sind, spitze weiße Felsnadeln, der Maler selbst rechts im Bild und seine Frau Caroline links mit dem Arm nach unten auf die Ostsee deutend. Immer wieder wollen Touristen wissen, an welcher Stelle das Paar gestanden hat. "Aber die Stelle gibt es nicht", sagt Christine Krohnfuß bei ihrer Führung rund um den Königsstuhl.

Der berühmteste Maler der deutschen Romantik hat die Felsformation mit viel Fantasie dargestellt. "So bizarr, wie er sie gemalt hat, waren sie nie zu sehen", sagt Krohnfuß, die für das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl arbeitet. Und heute sehen sie sowieso ganz anders aus als vor 200 Jahren, weil die Kreideküste durch Erosion in ständiger Veränderung ist.

Viele der Rotbuchen im zum Weltnaturerbe zählenden Buchenwald im Nationalpark Jasmund standen schon, als Caspar David Friedrich mit seiner Frau hier über die Ostsee blickte. Auch an sonnigen Tagen ist es unter dem dichten Blätterdach angenehm kühl, die Vögel zwitschern, manchmal ist ein Specht zu hören. Und die Ostsee schimmert immer mal wieder durch das Grün der Bäume.

Der japanische Künstler Hiroyuki Masuyama hat hier etliche Fotos gemacht - für seine Interpretation der "Kreidefelsen auf Rügen". Dutzende davon hat er in einem aufwendigen Verfahren so zusammengesetzt, dass sein Bild die Szene aus dem Original von Caspar David Friedrich zeigt, nur die Menschen darauf sind erkennbar andere - rechts im Bild ist nun der Fotograf zu sehen.

Masuyama stellt das Bild in diesem Sommer im Nationalpark-Zentrum aus, gleichzeitig gibt es rund 20 weitere Fotocollagen zu Caspar-David-Friedrich-Motiven in der Galerie Circus eins in Putbus zu sehen - sowie ein weiteres im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Es zeigt den Marktplatz der Stadt. Vorbild ist ein Aquarell des Künstlers, auf dem er seine Familie dargestellt hat, seine Brüder und deren Frauen und Kinder.

Am erstaunlich großen Marktplatz der Universitätsstadt stehen nach wie vor etliche eindrucksvolle gotische Giebelhäuser. Greifswald war die Geburtsstadt Caspar David Friedrichs und das wichtigste Ziel seiner Hochzeitsreise.

Dass der Maler, der schon lange in Dresden lebte, im Januar im Alter von 43 Jahren die fast 20 Jahre jüngere Caroline Bommer geheiratet hatte, erfuhr seine Familie im Norden erst hinterher. Und so war die Reise vom 13. Juni bis 31. August vor allem eine Gelegenheit, seine "Lina" ihren neuen Verwandten vorzustellen. Flitterwochen in der Honeymoon-Suite waren es eher nicht.

"Das war nicht so romantisch, wie wir uns das heute vorstellen. Er zeichnete die ganze Zeit", sagt Susanne Papenfuß, Leiterin des Caspar-David-Friedrich-Zentrums, das mitten in der Altstadt an der Stelle seinen Platz hat, wo einst das Geburtshaus des Malers stand und heute eine sehenswerte Ausstellung daran erinnert. Zumindest in Greifswald hat er die Skizzenbücher auch mal in der Reisetasche gelassen und sich Zeit für seine Verwandten genommen. "Viele seiner Bilder legen den Schluss nahe, er sei ein düsterer Melancholiker gewesen", sagt Papenfuß, "aber er war auch ein Familienmensch."

Sein Leben änderte sich nach der Heirat spürbar: "Es ist doch ein schnurrig Ding, wenn man eine Frau hat", berichtete er in einem Brief an seine Brüder. "Meine alte, einfache häusliche Einrichtung ist in manchem nicht mehr zu erkennen, und es ist mir lieb, dass es jetzt sauberer und netter bei mir aussieht."

Gemalt hat er seine Frau mehrfach, etwa in dem Bild "Hinabsteigende Frau mit Kerze", das in Greifswald im Landesmuseum hängt. Ob sie auch in dem berühmten Bild "Auf dem Segler" zu sehen ist, ist umstritten: Es zeigt ein junges Paar händchenhaltend am Bug eines Schiffes auf der Fahrt nach Stralsund. Hiroyuki Masuyama hat es ebenfalls für seine Ausstellung in Szene gesetzt. Das junge Paar, das sich dafür in einem alten Schiff im Greifswalder Museumshafen in Position setzen durfte, sind Frauke Rauner und Wolf Stein aus Magdeburg.

Einer der Orte, der für Caspar David Friedrich ausgesprochen wichtig war, ist die Klosterruine von Eldena, die er oft gemalt hat. Sie ist von Greifswald aus auf der neuen Route der Norddeutschen Romantik auch per Rad gut zu erreichen - die gotischen Bögen des mittelalterlichen Backsteinbaus sind noch immer beeindruckend. Mit dem Rad geht es danach idyllisch weiter am Ufer des Ryck entlang, der Greifswald mit dem Bodden verbindet. Wer Zeit und Lust hat, kann bis Wolgast weiterfahren, wo Caspar David Friedrich mit seiner Frau während der Hochzeitreise ebenfalls Station gemacht hat.

Gemalt hat Caspar David Friedrich während der sechswöchigen Reise kein einziges Bild - das hat er sich für sein Atelier in Dresden aufgehoben. Da konnte seine Frau verfolgen, welche Erinnerungen an die Hochzeitsreise schließlich auf die Leinwand kamen. Der Maler ist danach nur noch einmal nach Rügen gereist - seine Lina nie wieder.