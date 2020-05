Von Brigitte von Imhof

Entspannen, Gemeinschaftssinn und Action an den Schleusen: Hausbooturlaub ist das Überraschungsei unter den Reiseformen. Viele der Fahrgebiete auf Flüssen, Kanälen und Seen liegen praktisch vor der Haustür, zahlreiche Attraktionen an der Strecke. Doch das eigentliche Highlight ist das Hausbootfahren selbst.

Südfrankreich: Canal du Midi

Der Canal du Midi in Südfrankreich ist sozusagen die Mutter aller Hausbootreviere. Die bereits 1694 fertiggestellte Hauptstrecke verbindet über 240 Kilometer das Mittelmeer mit dem Atlantik – ein Meisterwerk der Ingenieurskunst mit Aquädukten, Brücken, 91 Schleusen und einem Tunnel. All diese Bauwerke sind im Originalzustand erhalten. Kein Wunder, dass man sich inmitten einer Zeitreise im 17. Jahrhundert wähnt. Mehr als 42.000 Platanen säumen die Ufer, spenden Schatten und geben der Wasserstraße ihr unverwechselbares Gesicht. Über weite Strecken fährt man mitten durchs Weingebiet Languedoc-Roussillon. In den Kellereien und Vinotheken entlang des Kanals kann man zuschlagen – für die Reise und für zu Hause. Höhepunkte sind der Ort Carcassonne mit der riesigen "Weltkulturerbe"-Festung und die römische Stadt Narbonne. An der berühmten Schleusentreppe von Fonsérannes mit acht Schleusenkammern sind für Kapitän und Crew Konzentration, Spannung und Geschicklichkeit angesagt.

Frankreich: Charente

Der Fluss im Westen Frankreichs, der in den Regionen Limousin und Poitou-Charentes verläuft, ist verglichen mit prominenten Flüssen wie Rhône, Seine oder Loire eher unbekannt. Doch genau dieses Mauerblümchen-Dasein macht die Charente so bezaubernd. Unauffällig schlängelt sie sich zwischen Angoulême westwärts bis zum Atlantik durch die Landschaft. Riesige Trauerweiden hängen weit ins Wasser hinein. Am Ufer grasen mal Kühe, mal Schafe, mal Pferde. Die Schleusen verlangen Handbetrieb. Burgen, Abteien und Kathedralen säumen die Ufer. Highlight beim Landprogramm ist die Stadt Cognac, wo die Destillerien berühmter Hersteller wie Remy-Martin, Hennessy und Martell ihren Sitz haben. Verkosten, kaufen und an Bord gleich mal anstoßen ist da natürlich Ehrensache.

Schloss Rheinsberg in Brandenburg, nordwestlich von Berlin.

Deutschland: Mecklenburgische Seenplatte

In Europas größtem Binnenrevier sind viele der rund 1000 Bade- und Angelseen über kleine Flüsse und Kanäle miteinander vernetzt. Der Müritz-Nationalpark, der einen großen Teil der Seenplatte bedeckt, ist ein Naturparadies. Da für DDR-Bürger der Zutritt verboten war, konnte sich die Natur weitgehend unberührt entwickeln, das Gebiet wurde zum Rückzugsort vieler bedrohter Tierarten wie Fischotter, See- und Fischadler sowie Kranich. Mit dem Hausboot ist man mitten in diesem Idyll. Die vielen Wälder laden zu einer Fahrradtour mit Picknick ein. In den malerischen Orten Mirow, Rechlin, Röbel, Klink, Plau und Waren kann man sich die Beine vertreten. Das Fahrtrevier ist weitgehend führerscheinfrei. Wer jedoch Berlin, Brandenburg und Spreewald mit einschließen will, benötigt den Sportbootführerschein SBF Binnen.

Irland: Shannon und Erne

Die abwechslungsreichen Flüsse Shannon und Erne mit ihren Seen gehören zu den beliebtesten Hausbootrevieren Europas. Mit gemächlichem Tempo geht es durch das Land der keltischen Mythen und Burgen, der sattgrünen Landschaften und klaren Gewässer. In den traditionellen Pubs genießt man bei einem Whiskey oder einem Pint Guinness die irische Gastlichkeit. Golfer können sich unterwegs auf einem der zahlreichen Plätze die Füße vertreten, während Angler gute Aussichten auf einen Fang haben. Familien mit Kindern legen im Freizeitpark Lough Key Forest Park einen vergnüglichen Stopp ein. Eine weitere Attraktion unterwegs ist die Töpferei in Belleek, eine der ältesten auf der Grünen Insel.

Niederlande: Südholland und Friesland

Im Land der Windmühlen und Tulpenfelder ist man ganz auf den Wassertourismus eingestellt. So gibt es hier sogenannte Hebebrücken; da müssen Autos schon einmal eine ganze Weile warten, bis das kleine Boot die Brücke durchfahren hat. Auf der Hausboottour durch das sattgrüne Herz der Niederlande geht es von einer charmanten Ortschaft zur nächsten. Schon große Künstler wie Van Gogh, Vermeer oder Rembrandt haben sich von der Region inspirieren lassen. Zahlreiche Seen laden zum Baden ein. Wer Amsterdam besuchen möchte, legt in Weesp an und gelangt mit dem Zug ins Stadtzentrum. In der Stadt Gouda kann man sich mit dem berühmten Käse eindecken. Einen Stopp im Keukenhof in Lisse, dem mit 32 Hektar größten Blumenpark der Welt, sollte man sich ebenfalls nicht entgehen lassen. Weiter nördlich in der Region Friesland erwartet Freizeit-Kapitäne ein weitverzweigtes Seen- und Kanalgebiet. Über Nacht kann man anlegen, wo man will, es gibt aber auch gut ausgebaute Marinas mit Landstromanschluss etc. Charmante Ortschaften laden zum Bummeln ein, etwa Harlingen am Wattenmeer oder Hindeloopen am Rande des Ijsselmeers.

Venedig und Friaul

Die Lagunenstadt hatte in den vergangenen Jahren unter Overtourism zu leiden. Mit- beziehungsweise Hauptverursacher waren die Ozeanriesen mit ihren Abertausenden Passagieren, die Venedig fluteten. Dieser Wahnsinn dürfte coronabedingt vorerst gestoppt sein und in diesem Ausmaß nicht wiederkehren. In einem Hausboot erlebt man die Region auf beschauliche Art. Auf dem Brenta-Kanal kann man die prachtvollen venezianischen Residenzen bestaunen. Nach Erkundung Venedigs mit seinen weltberühmten Attraktionen und der Lagune lassen sich die prominenten Strandbäder Jesolo, Caorle und Bibione vom Wasser aus erleben. Weiter geht es durch die Lagunen hinter den Adriastränden in die ruhigen Gewässer von Friaul.

England: Themse

Historische Orte mit prominenten Namen "pflastern" die Ufer der Themse auf ihrem schönsten Abschnitt westlich von London zwischen Chertsey und Oxford. Den Besuch von Schloss Windsor, Ferienwohnsitz der Queen, lässt sich niemand entgehen. Kinder werden auf einem Besuch von Legoland und Thorpe Park bestehen. Weitere Attraktionen sind das Elite-Internat von Eton und die nicht minder renommierte Universität Oxford. Die vielen akademischen Eindrücke lassen sich am besten in einem englischen Pub oder auf dem Sonnendeck des Hausboots verarbeiten.