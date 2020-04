Von Stephan Brünjes

Da hinten, das war das Bullenkloster", sagt Knud Remmer und zeigt auf einen roten Backstein-Riegel am Horizont." Der Leuchtturm-Führer präsentiert die klein unter ihm liegenden Straßen, Häuser und Hügel wie der stolze Besitzer seine Modelleisenbahn: Weiß getünchte Häuser Richtung Weststrand und mitten im Ort auf einer Düne– dem "Lametta-Hügel". Benannt nach reichlich Gold und Silber auf den Schulterklappen der Kommandeure, die ihn seit den 1930er Jahren lange bewohnten. Heute erholen sich Urlauber hier in modernisierten Ferienwohnungen, ebenso wie in den roten Häusern dahinter - bis zum Abzug der Bundeswehr in den späten Neunzigern Heime für Zivilangestellte. Statt ebenem Exerzierplatz wellt sich ein Golfplatz in den Dünen, statt Kasernen-Kantine öffnet das "KAI3", ein Restaurant im Fünf-Sterne-Hotel Budersand.

Hintergrund Anreise: Mit der Bahn oder dem Autozug über den Hindenburgdamm. Hin- und Rückfahrt pro circa 98 Euro, www.syltshuttle.de Übernachten: Wo lange eine muffige Kaserne vor sich hin rottete, prunkt seit 2008 das Fünfsterne-Hotel Budersand, benannt [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit der Bahn oder dem Autozug über den Hindenburgdamm. Hin- und Rückfahrt pro circa 98 Euro, www.syltshuttle.de Übernachten: Wo lange eine muffige Kaserne vor sich hin rottete, prunkt seit 2008 das Fünfsterne-Hotel Budersand, benannt nach der nächstgelegenen Düne. Lichtdurchflutet, mit Strandgut-Anleihen wie verwitterten Holzbohlen. Und eine Bibliothek mit mehr als 1400 Büchern, handverlesen ins Regal gestellt von Literaturkritikerin Elke Heidenreich, www.budersand.de; weitere Unterkünfte – von Hotels unter Reet bis zum Campingplatz unter https://www.sylt.de/uebernachten.html Erleben: Der Hörnumer Leuchtturm . Infos und Tickets unter https://hoernum.de/de/straende-erlebnis/leuchtturm-besichtigung.php

[-] Weniger anzeigen

Und man kann im Hörnumer Leuchtturm heiraten. "Bieten wir seit 2002 an", sagt Knud Remmer. In der Hochsaison sorgt er bei sieben Hochzeiten pro Woche dafür, dass alles klappt, eskortiert die Paare über 138 Wendeltreppenstufen zu einer Telefonzellen-kleinen Ecke mit Sylt-Fahne, Bänkchen und einem Stehplatz für die Standesbeamtin am Elektro-Radiator. "Maximal neun Personen dürfen hoch – da sind schon mal seltsame Vögel dabei" brummt Remmer. Der Bräutigam etwa, der der Standesbeamtin dauernd dazwischen quatschte. Ob er sich lieber selbst trauen wolle, fragte die ihn schließlich genervt. Dann erinnert Remmer die Braut mit ultrakurzem Stretch-Minirock, den sie sich beim Treppensteigen immer wieder runterziehen musste, damit sie weiterhin als spärlich bekleidet gelten konnte. Ach ja, und der Bräutigam mit verlorenem Trauring. Ihm hat Knud Remmer während der Trauung in der Leuchtturm-Werkstatt fix einen Ersatzring aus Kupferdraht geflochten, damit er seiner Braut wenigstens etwas Rundes auf den Finger stecken konnte.

Ja, beherzt und zupackend sind die Menschen hier in Hörnum. Müssen sie auch, sonst gäbe es den Ort wohl nicht mehr. Denn jede Sturmflut reißt Stücke von Sylts Südspitze, der Hörnum-Odde, ins Meer. "Sie hat seit 1972 etwa 80 Prozent ihrer Fläche verloren", sagt Dennis Schaper, Leiter der Schutzstation Wattenmeer auf seiner Strandwanderung, "seit 2015 rutschten umgerechnet sechs Fußballplätze in die Nordsee." Weniger wird Meer, sozusagen. Dagegen kann Sylts Süden nur saisonale Stillhalte-Abkommen mit der Natur schließen: für jährlich sechs Millionen Euro saugen Baggerschiffe draußen vor der Küste Sand an, pumpen und spucken ihn über Unterwasser-Rohre auf Sylts Strände, wo er von Bulldozern vor der Feriensaison verteilt wird. Aufgetürmt ergäbe der Spülsand ein Fußballfeld, etwa so hoch wie Hörnums Leuchtturm.

Doch Schaper und seine etwa 100 Hochsaison-Mitarbeiter wollen Urlaubern nicht nur von Natur- und Umweltprobleme erzählen. "Wir sind hier unten der größte Freizeit-Anbieter, sagt er" und zählt auf: "Entdecker-Touren, die viersprachige Beach-Explorer-App, mit der man bestimmen kann, was man am Strand findet, Wattwanderungen, ein Bernstein-Workshop." Gratis dazu gibt’s typisches Sylt-Aerosol in die Nase - aus Salz, Sand und Strandhafer. Die Wandergruppe passiert den 400 Meter langen Tetrapoden-Riegel: "Diese 2300 vierarmigen Beton-Elemente, jeder sechs Tonnen schwer, sollten hier die Brandung vom Strand abhalten", erklärt Schaper. Um dann hinterher zu schieben: "Verstärkt haben sie auf Dauer die Strömung, die bewirkt, dass die Hörnum-Odde noch schneller Land verliert…"

Die Sonne scheint am Strand von Sylt. Foto:dpa

Schützen sollten die Tetras vor allem die Kersig-Siedlung: Rotklinker-Würfel unter Reetmützen, in den 1960er Jahren – gegen die Empfehlung von Naturschützern – in die Dünen gebaut. Hörnums überraschend hügelige Ecke - ideal, um sie per E-Bike zu erkunden. Hier heißen Häuser immer noch "Hasi", mitten im Ort auch "Petra" und "Astrid". Oft mit weißen Rüschengardinen und millimetergenau gestutzter Heckenrosen-Akkuratesse. Am Ortseingang döst noch ein verwittertes Landschulheim, dessen Anblick wieder den Geschmack von Hagebuttentee aus zerbeulter Blechkanne auf die Zunge zwingt. Es waren wohl solche Eindrücke, die Komiker Karl Dall einst sein touristisches Todesurteil sprechen ließen: "Hörnum – die DDR von Sylt!" Nein, da fuhr man nicht hin, Sylt endete für Urlauber kurz hinter Rantum an einer unsichtbaren Mauer. Ganz ohne Stacheldraht und Schießbefehl.

Einen eigenen TV-"Tatort" hat Hörnum zwar noch nicht, dafür aber einen Real-Krimi rund um Korruptionsvorwürfe, Betrug und Veruntreuung: Die Hauptrolle spielt Bürgermeister Rolf Speth. Maurer, Ex-Bundeswehr-Mann, und somit schon berufsbedingt eher aus der Abteilung Grobian: vor laufender NDR-Kamera nannte er seine politischen Gegner "Lumpenpack", von denen er den Eindruck habe, dass "die mal zum Neurologen müssen." Mit Ex-CDU-Parteifreunden liegt er im Clinch, dessen Fraktionsvorsitzender sah die Regentschaft Speths "eher in Richtung Diktatur denn in Richtung Demokratie." Schon spannend, wenn man als Feriengast die Hörnumer nach ihrem Boss fragt: "Peinlich für den ganzen Ort, dieser Streit lähmt hier so viel…" sagen die einen. "Der redet Klartext, wer das nicht abkann – selbst Schuld", meinen andere. Sie finden, Hörnums Aufschwung sei zum großen Teil Speths Verdienst.

Knud Remmer etwa. Doch auch er möchte lieber über Historisches reden. Das zu besichtigende Schulzimmer im Turm etwa, einst Deutschlands kleinstes, in dem Lehrer Levi von 1918 bis 1933 die Lorenzen- und die Merten-Kinder unterrichtete, selten mehr als drei. Vorausgesetzt, es war nicht zu kalt, denn geheizt war der Raum nicht. Oben drüber war damals der Notvorrat-Raum für ganz Hörnum. "Ach ja, und ein Baumarkt war der Leuchtturm auch", erzählt Knud Remmer, "mit Holz, Schindeln, Schrauben und Nägeln" Denn unsere Dächer mussten ja sofort wieder geflickt werden, wenn der Sturm sie abgedeckt hatte."

Ein letzter Augen-Schwenk runter auf die Umgebung des Leuchtturms. "Da unten, den Willi müsst ihr noch besuchen, empfiehlt Remmer, und korrigiert sich: "Wilhelmine wär korrekt", denn es ist ja eine Kegelrobben-Dame, die von Ende März bis Ende Oktober in den Hafen kommt und sich von Touristen füttern lässt. Fischhändler Matthiesen verkauft seine Bismarck-Brötchen schon mal im Doppel mit ein paar Extra-Heringen. Die können die Kinder dann Willi in die Schnauze werfen. "So, und wie merkt ihr euch die Lage der Nachbarinseln? Knud Remmer schaut wieder in fragende Gesichter. "Ganz einfach: Immer an R.A.L.F denken: – Rechts Amrum. Links Föhr!