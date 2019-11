Von Ulrich Willenberg

Der Nordosten Grönlands gehört zu den unwirtlichsten Regionen der Erde. Menschen leben hier keine. Abgesehen von einigen Meteorologen und den Männern der legendären Sirius-Schlittenpatrouille. Die überwachen den weltweit größten Nationalpark mit einer Fläche von fast einer Million Quadratkilometern. Im Winter sind sie fünf Monate lang zumeist in völliger Dunkelheit mit Hundeschlitten unterwegs. Und übernachten bei Temperaturen von minus 50 Grad in Baumwollzelten oder Holzhütten. Nur wer topfit und auch psychisch extrem belastbar ist, hält das durch. Wie Mathis Huse Nørgaard, der als Soldat zwei Jahre bei der Eliteeinheit Sirius diente – und in dieser Zeit 10.000 Kilometer in Eis und Schnee zurückgelegt hat. „Es war hart“, sagt der 30-Jährige rückblickend.

Hintergrund Nationalpark:Im gesamten Park gibt es keinerlei touristische Infrastruktur. Die einzige Möglichkeit, sich zu versorgen, ist das kleine Dorf Ittooqqortoormiit südlich des Parks. Von hier aus bietet der lokale Veranstalter Nanutravel Schlittenhunde- und Kayaktouren sowie Expeditionen mit einheimischen Führern an. Der Zugang zum Nationalparks ist nur mit [+] Lesen Sie mehr Nationalpark:Im gesamten Park gibt es keinerlei touristische Infrastruktur. Die einzige Möglichkeit, sich zu versorgen, ist das kleine Dorf Ittooqqortoormiit südlich des Parks. Von hier aus bietet der lokale Veranstalter Nanutravel Schlittenhunde- und Kayaktouren sowie Expeditionen mit einheimischen Führern an. Der Zugang zum Nationalparks ist nur mit Genehmigung erlaubt. Infos: www.nanutravel.dk Anreise nach Nordostgrönland: Flug nach Reykjavík z. B. mit Icelandair (www.icelandair.de). Vom Inlandsflughafen Reykjavík oder Akureyri (Nordisland) ganzjährig mit Air Iceland nach Nerlit Inaat/Constable Point (www.airicelandconnect.com). Weiter mit dem Hubschrauber nach Ittooqqortoormiit (www.airgreenland.com). Schiffsreisen: Die norwegische Reederei Hurtigruten hat mehrere Expeditionsreisen nach Grönland im Programm (www.hurtigruten.de). Allgemeine Auskünfte unter www.visitgreenland.com/de und www.eastgreenland.com

Der Ex-Soldat arbeitet nun als Guide auf Expeditionsschiffen der norwegischen Reederei Hurtigruten, die im Sommer in der Arktis unterwegs sind. Auf einer der Reisen haben die Passagiere die Gelegenheit, das Sirius-Hauptquartier in Daneborg zu besuchen. Die Schlittenhunde freuen sich über die Abwechslung und begrüßen die Touristen mit lautem Wolfsgeheul. Sie gelten als besonders zäh und kennen nur einen Gang: „Schnell“, erzählt Mathis. Für ihn sind es die „besten Hunde der Welt“. Sechs Gespanne mit je zwölf Tieren patrouillieren im Winter entlang der 18.000 Kilometer langen Küste. Ein Soldat läuft auf Skiern, sein Kamerad steuert den Schlitten. Und das bis zu 50 Kilometer am Tag.

Sirius überwacht ein riesiges, menschenleeres Gebiet, das sich vom 71. bis zum 84. Breitengrad erstreckt. Es ist das Reich von Eisbären und Moschusochsen. „Ich bin während meiner Dienstzeit 78 Bären begegnet“, erzählt Mathis. Einer kam ihm gefährlich nahe, als er in einer Hütte übernachtete. „Der Bär stand in der Tür und steckte den Kopf hinein.“ Mathis knallte ihm die Tür gegen den Schädel, doch das mächtige Tier drückte von außen dagegen, bis es sich schließlich trollte. Ein anderes Mal wurde er nachts vom Hundegebell wach und sah, wie eine Bärin mit zwei Jungen auf sein Zelt zukam. Durch Schüsse mit einer Signalpistole konnte er sie vertreiben. „Sie hat erschrocken gepinkelt und ist weggelaufen.“ Wäre die Bärin noch näher gekommen, hätte er sie erschießen müssen.

Die Hauptnahrung der Raubtiere besteht zwar aus Robben. Doch die Vorräte von Sirius sind auch nicht zu verachten. „Bären werden durch Essensgerüche angelockt, die sie noch 40 Kilometer entfernt wahrnehmen“, weiß Mathis. Einmal drang ein Tier in eine Versorgungshütte ein und fraß sämtliche Lebensmittel. Darunter auch mehrere Gläser Nutella. Die Hütte wurde bei dem „Einbruch“ völlig zerstört. „Der Bär ist zur einen Seite rein und zur anderen raus“, erzählt der frühere Soldat.

Während ihrer fünfmonatigen Patrouille sind die Männer völlig auf sich gestellt. In dieser Zeit herrscht an 100 Tagen völlige Finsternis. „Das ist schon eine Herausforderung zu zweit“, sagt Mathis. Manchmal sei man so genervt von dem anderen, dann störten bereits dessen Kaugeräusche. Nach einigen Wochen geht der Gesprächsstoff aus. „Es ist alles gesagt“, berichtet Mathis. Die Kommunikation beschränkt sich dann auf „Guten Morgen“ und „Gute Nacht“. Zu ernsten Zerwürfnissen sei es aber nie gekommen. „Wir sind danach Freunde geblieben.“ Der einzige Kontakt zur Außenwelt läuft über Funk mit dem Hauptquartier in Daneborg, wo zwei Kameraden Dienst tun. Jeden Abend werden Neuigkeiten ausgetauscht, Liebesbriefe von Freundinnen vorgelesen. Und alle hören mit.

Wenn Probleme auftauchen, muss improvisiert werden. Als eine Hündin im tiefsten Winter läufig wurde, bekam sie eine Hose verpasst – als „Keuschheitsgürtel“, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Dann ließen die Soldaten das Tier an der Spitze des Gespanns laufen. Die Rüden rasten hinterher mit einem verführerischen Duft in der Nase. „So schnell waren sie noch nie“, lacht Mathis.

Um die Schlitten mit einer Traglast von 400 Kilogramm nicht zu überladen, wird an Gewicht gespart, wo es nur geht. Selbst bei der Unterwäsche. „Es gibt nur zwei Unterhosen. Eine für den Tag, die andere für die Nacht.“ Waschen ist bei der Kälte nicht möglich. Der Kalorienverbrauch der Hunde ist zwar enorm, Futter für mehrere Monate mitzuschleppen jedoch unmöglich. Und so hat Sirius 65 Depots, meist kleine Holzhütten, mit Nahrung für Mensch und Hund angelegt. Hier können die Soldaten Vorräte auffüllen, manchmal auch übernachten. Wie das Alborgshus, eine frühere Jagdstation aus dem Jahr 1938. Hier verbrachte die dänische Königin 2006 einen einwöchigen Urlaub mit ihrem Sohn. Und spendierte den Soldaten danach einen neuen Ofen.

Auch an Weihnachten bleiben die Männer in Grönland. Auf ihre Geschenke müssen sie trotzdem nicht verzichten – sie werden aus einem Flugzeug abgeworfen. Das klappt allerdings nicht immer. Einmal hat sich der Fallschirm nicht geöffnet. Ein Paket, in dem sich auch Streichhölzer befanden, ging beim Aufprall in Flammen auf. Mitsamt einem teuren Notebook. Nur ein Zettel blieb unversehrt. Darauf war zu lesen: „Geschenke für Mathis.“

Viele junge Männer bewerben sich jedes Jahr für einen der härtesten Einsätze weltweit. Sie müssen zuvor bereits in der Armee gedient haben und dürfen nicht verheiratet sein. Nur die Härtesten überstehen das gnadenlose Auswahlverfahren. Dazu gehören ein Bad im Eiswasser, sieben Nächte in einer Schneehöhle und ein 100-Kilometer-Marsch mit viel Gepäck – aber ohne Nahrung.

Benannt wurde die nur 14 Mann starke Eliteeinheit nach dem hellsten Stern im Sternbild des Großen Hundes. Die Ursprünge reichen bis in die 1930er Jahre zurück. Damals kam es um Grönland zum Streit zwischen Norwegen und Dänemark, das die ganze Insel für sich beanspruchte. Das wollte Norwegen nicht akzeptieren. Im Sommer 1931 annektierten fünf norwegische Trapper im Namen König Haakons ein menschenleeres Gebiet im Nordosten Grönlands, das vom Carlsberg Fjord bis zum Besselfjord reichte. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag erklärte die Annexion zwei Jahre später jedoch für nichtig und sprach ganz Grönland den Dänen zu. Voraussetzung war, dass sie auch in dem unbewohnten Teil der Insel Präsenz zeigen. Seit 1950 sind die Soldaten von Sirius für die Überwachung des riesigen Gebiets zuständig.

Zwei Jahre dauert der gefährliche Dienst bei Sirius. Drei Soldaten haben dabei bereits ihr Leben verloren. Zwei ertranken, als ihr Schlitten im Eis einbrach, einer starb bei einem Lawinenunglück. Die Schlittenhunde werden nach sieben bis zehn Jahren „ausgemustert“. „Das ist die härteste Aufgabe“, gibt Mathis zu. Ihm ging es wie vielen seiner Kameraden. „Abgöttisch“ habe er seine Hunde geliebt. Wie den schwarz-weißen „Batman“, den er in der Wildnis auf einem Hügel erschießen und dort liegen lassen musste. Auch die anderen Hunde trauerten ihm nach. „Sie heulten eine Woche lang.“ Als der Bruder von „Batman“ nicht mehr mitlaufen wollte, tötete Mathis auch ihn.