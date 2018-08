Frankfurt. Über nervende Sitznachbarn, für die man auf einem Langstreckenflug ständig aufstehen muss, damit sie zur Toilette gehen können, darf man nicht schimpfen. Im Gegenteil, man muss ihnen für die Unruhe dankbar sein. Das zumindest meint Fliegerarzt Dr. Jörg Siedenburg, der sich bei Lufthansa auch um gesundes Fliegen kümmert: "Aufstehen ist - wie jede Bewegung - auch im Flugzeug gut für die Gesundheit".

Langes Stillsitzen ist schädlich. Das gilt im Flieger ebenso wie im Überlandbus, wo man auch stundenlang eng an eng sitzt. Bewegung kurbelt den Kreislauf an und schützt dadurch vor einer Reise-Thrombose. Der Doktor empfiehlt: "Hin und wieder zur Toilette gehen, oder auch der Spaziergang durch die Gänge des Fliegers muss sein, und selbst im Sitzen kann man sich bewegen."

Schlaftabletten für den Flug?: Von der Empfehlung, eine Schlaftablette zu schlucken, um einen Interkontinentalflug zu verschlafen, halten Flugmediziner nichts. Die verhindert, dass man sich bewegt. Manche Menschen sollten auf Flügen ohnehin wach bleiben, etwa alle, die unter Schlafapnoe - zeitweiligen Atemaussetzern - leiden. Das ist sicherer.

Die Gefahr einer Reisethrombose ist nicht groß, aber immerhin kommt so etwas vor. Nicht jeder ist gleich gefährdet. Ab dem 40. Lebensjahr sollte man anfangen, über schützende Kompressionsstrümpfe, auch Stützstrümpfe genannt, nachzudenken. Aber nur die Strümpfe ab der etwas höheren Kompressionsklasse 2 taugen als Schutz. Kniestrümpfe reichen im Allgemeinen aus, die längeren Strümpfe, die auch über den Oberschenkel gezogen werden, sind natürlich besser.

Wer in letzter Zeit operiert wurde, aus einer Familie stammt, in der es schon Thrombosen gegeben hat oder eine Lungenembolie überstanden hat, ist in höherem Maße thrombosegefährdet. Hier können Heparinspritzen vor und manchmal auch während des Fluges sinnvoll sein. In solchen Fällen muss mit dem Hausarzt oder einem Reise- oder Flugmediziner gesprochen werden, um die notwendigen Maßnahmen zu treffen.

Antibabypille in Amerika: Wenn es in Deutschland um 17 Uhr dunkel wird, beginnt in San Francisco/USA erst der Tag. Hier ist es ist nun 8 Uhr. Auf Hawaii schläft man noch - dort ist es erst 6 Uhr am Morgen.

Der Tag ist bei Reisen in westlicher Richtung gefühlt länger. Anders herum bei Flügen nach Asien. Zeitverschiebungen haben Auswirkungen auf das Wohlbefinden und sind wichtig für alle, die regelmäßig immer zur ‚gleichen‘ Zeit Tabletten schlucken müssen. Dabei gibt es West-Ost-Unterschiede. Im Prinzip werden bei Flügen in Richtung Westen größere Medikamentengaben gebraucht - in der Gegenrichtung weniger, um den Körper mit immer der gleichen Menge an Wirkstoffen zu versorgen.

Hier einen Plan aufzustellen, wann genau Tabletten genommen werden müssen, und wann genau sich etwa Diabetiker Insulin spritzen müssen, ist eine Gemeinschaftsplanungsaufgabe von Arzt und Patient. Wer darauf verzichtet, gefährdet seine Gesundheit, die "Ungefährmethode" ist, was Dosierungen anbetrifft, gesundheitsgefährdend. Auch was die Pille anbetrifft, dürfen Frauen bei langen Flügen in westlicher Richtung nicht schlampen. Dr. Siedenburg, Autor des Standardwerks "Moderne Flugmedizin, erarbeitet mit Patientinnen hier Stundenpläne.

Die Zeitverschiebung von zum Beispiel 9 Stunden bei Kalifornien-Reisen muss berücksichtigt werden, damit die Kontrazeptiva weiter wirken. Wird hier nicht aufgepasst, ist die Schutzwirkung der Pille zu schwach. Solche Fehler können zu süß-schreienden Folgen führen! Frauen, die in Richtung Osten fliegen, dürfen sich dagegen Fehler beim Einnehmen der Pille leisten. "Hier kommt es eher zu einer Überdosierung des Pillenwirkstoffes, das schadet nichts, der Schutz durch die Pille wird nicht beeinträchtigt".

Was tun gegen Jetlag: Wie lange es dauert, bis man sich an eine neue Zeitzone gewöhnt, hängt von der Flugrichtung ab. Je 60 bis 90 Minuten, die die Uhr am Zielort vor- oder zurückgedreht wird, rechnen Flugmediziner mit einem Tag, die der Mensch braucht um sich an die neue Zeitzone anzupassen. Das macht zum Beispiel bei einer Reise etwa von Frankfurt nach Los Angeles rund vier Tage aus.

Dass der Jetlag bei Reisen in Richtung Westen besser vertragen wird als beim späteren Rückflug - dann retour nach Osten - hängt damit zusammen, dass man bei Westflügen das Gefühl hat, noch am gleichen Tag anzukommen. Ein Flieger, der in Frankfurt um 10 Uhr startet, landet um 12.30 Uhr (Ortszeit) in Kalifornien.

Dann scheint dort die Mittagssonne. Wer jetzt den Nachmittag nutzt und sich intensiv im Freien bewegt, schafft die Zeitanpassung besonders schnell. Auf die Zeitunterschiede in Richtung Osten stellt sich der Körper langsamer ein.

Die Lippen feucht halten: Im Flieger ist die Luft deutlich trockener als am Boden, dadurch gibt der Körper im Flugzeug Feuchtigkeit ab. Sie muss ersetzt werden, deshalb ist es reine Vorsorge, dass die Flugbegleiter bei Langstreckenflügen regelmäßig Wasser und Saft anbieten. Man sollte auf jeden Fall zugreifen. Pro Stunde Flugzeit - das ist von der Flugmedizin ermittelt worden - braucht der fliegende Mensch einen Achtel- bis zu einem Viertelliter Flüssigkeit, wobei vor allem das Trinken von stillem Wasser oder Saft empfohlen wird.

Von Kaffee und Cola wird dagegen abgeraten, koffeinhaltige Getränke wirken entwässernd. Dass vieles Trinken in der Folge zu vielen Toilettenbesuchen zwingt, stimmt, das sollte aber nicht stören. Im Gegenteil: man bewegt sich im Flieger mehr, was das Risiko einer Reisethrombose mindert. Feuchtigkeitsmangel macht sich auch bei den Lippen bemerkbar.

Durch die trockene Kabinenluft im Flieger werden die Lippen naturbedingt spröde. Wer öfters etwas trinkt, vermeidet diese Störung. Empfohlen werden dazu Lippenpflegestifte (Lippenbalm), die es auch im Flieger gibt. Sie halten die Lippen feucht.

Damit man sein Gewicht hält: Wer beim Essen aufpassen muss, kümmert sich bereits beim Ticketkauf um individuell passende Menüs. Auch bei Allem, was vor Antritt eines Fluges gegessen wird, gilt es einige Regeln zu beachten. Blähende Lebensmittel - etwa Bohnen und Erbsen - rächen sich während des Fluges durch unangenehmes Grummeln im Bauch, und das dazu manchmal sogar hörbar!

Auch kohlensäurehaltige Getränken - etwa Sprudel oder Limonaden - sind im Flieger nicht die erste Wahl. Wer hier nicht aufpasst, leidet schnell unter einem sogenannten ‚Blähbauch‘. Bleibt noch die Bordverpflegung. In den Flugzeugen wird stets leicht verdauliche Kost serviert. Sie wird besser vertragen - aber nicht von allen. Für alle, die sich an strikte Ernährungsregeln halten müssen, werden im Flugzeug auf Vorbestellung "Special Meals" - Spezialverpflegung angeboten.

Egal ob eine Nussallergie vorliegt oder ob glutenfreie Kost benötigt wird, es kommt nur darauf an, dass solche Extrawünsche rechtzeitig anmeldet werden. Das funktioniert - falls es bei der Buchung vergessen wurde - sogar noch meist zwei Tage vor dem Abflug. Beim Anruf beim Reisevermittler oder der Airline legt man die Reiseunterlagen zurecht, damit die Fragen nach den Flugnummern und -daten zügig beantwortet werden können.